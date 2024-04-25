Ünlü oyuncu en sonunda muradına erdi… Yedi kez düşük yaptıktan sonra annelik hayaline kavuşacak

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BBC’de ekrana gelen The Traitors programıyla tanınan ünlü oyuncu Charlotte Chilton daha önce annelik hayallerinden defalarca vazgeçmek zorunda kalmış, çok istese de üst üste düşük yaparak büyük bir üzüntünün pençesine düşmüştü.

BBC yıldızı, tam yedi kez düşük yaptıktan sonra “mucize” bir bebek beklediğini açıkladı.

Sevilen dizinin ikinci serisinde rol alan 32 yaşındaki oyuncu karnını göstererek mutlu haberi Instagram’dan paylaştığı bir dizi fotoğrafla paylaştı.

Charlotte Chilton dün yaptığı Instagram paylaşımında daha önce tüp bebek denediğini ama başarısız olduğunu söyledi.

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Hatta sağlık görevlileri en sonunda ünlü oyuncuya muhtemelen hiçbir zaman anne olamayacağını söylemişlerdi.

Doktorların yanıldığını kanıtlayan Charlotte Chilton “Bu duyduklarım yüzünden son birkaç fotoğrafımda sakladığım bir sır vardı. Gerçek zaferimse son fotoğrafımda!!!” yazarak hamile olduğu müjdesini takipçileriyle paylaştı.

“20'li yaşlarım boyunca 7 düşük, başarısız tüp bebek ve daha başka tedavi yollarını denedikten sonra bana sen anne olamayacaksın demişlerdi. Bu pek çok kadının asla duymak istemeyeceği bir şey” diyen ünlü oyuncu dileklerinin en sonunda kabul olduğunu yazdı.

Hamileliğinin başlangıcının kendisini fiziksel olarak zorladığını söyleyen Charlotte Chilton bir yandan “küçük mucizem” dediği bebeğine kavuşmak için gün sayıyor bir yandan da sağlıklı bir hamilelik geçirmek için çabalıyor.

“Bunu tüm ailem, arkadaşlarım ve The Traitors hayran kitlemle paylaşmak istedim!!! En hafif tabiriyle bir şok oldu ama bu şimdiye kadarki hayatımın en hoş sürprizi!!!” yazarak hamilelik haberini veren oyuncu bir de ayna önünde bir selfie çekerek büyüyen karnını da gösterdi.

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Bebeğinin ultrason fotoğrafını da paylaşan Charlotte Chilton’ın gönderisinin altına rol arkadaşları tebrik mesajları yazdı. Charlotte Chilton The Traitors kadrosuna katılmadan önce eğitim sektöründe işe alım müdürü olarak çalışıyordu.