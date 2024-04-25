×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü oyuncu en sonunda muradına erdi… Yedi kez düşük yaptıktan sonra annelik hayaline kavuşacak

Güncelleme Tarihi:

#Charlotte Chilton#The Traitors#Hamile Ünlüler
Ünlü oyuncu en sonunda muradına erdi… Yedi kez düşük yaptıktan sonra annelik hayaline kavuşacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 15:38

Uzun süredir anne olmak isteyen ancak peş peşe düşük yaparak hayatı bir kâbusa dönüşen ünlü oyuncudan en sonunda mutlu haber geldi.

Haberin Devamı

BBC’de ekrana gelen The Traitors programıyla tanınan ünlü oyuncu Charlotte Chilton daha önce annelik hayallerinden defalarca vazgeçmek zorunda kalmış, çok istese de üst üste düşük yaparak büyük bir üzüntünün pençesine düşmüştü.

BBC yıldızı, tam yedi kez düşük yaptıktan sonra “mucize” bir bebek beklediğini açıkladı.

Ünlü oyuncu en sonunda muradına erdi… Yedi kez düşük yaptıktan sonra annelik hayaline kavuşacak

Sevilen dizinin ikinci serisinde rol alan 32 yaşındaki oyuncu karnını göstererek mutlu haberi Instagram’dan paylaştığı bir dizi fotoğrafla paylaştı.

Charlotte Chilton dün yaptığı Instagram paylaşımında daha önce tüp bebek denediğini ama başarısız olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu en sonunda muradına erdi… Yedi kez düşük yaptıktan sonra annelik hayaline kavuşacak

Haberin Devamı

Hatta sağlık görevlileri en sonunda ünlü oyuncuya muhtemelen hiçbir zaman anne olamayacağını söylemişlerdi.

Doktorların yanıldığını kanıtlayan Charlotte Chilton “Bu duyduklarım yüzünden son birkaç fotoğrafımda sakladığım bir sır vardı. Gerçek zaferimse son fotoğrafımda!!!” yazarak hamile olduğu müjdesini takipçileriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu en sonunda muradına erdi… Yedi kez düşük yaptıktan sonra annelik hayaline kavuşacak

“20'li yaşlarım boyunca 7 düşük, başarısız tüp bebek ve daha başka tedavi yollarını denedikten sonra bana sen anne olamayacaksın demişlerdi. Bu pek çok kadının asla duymak istemeyeceği bir şey” diyen ünlü oyuncu dileklerinin en sonunda kabul olduğunu yazdı.

Hamileliğinin başlangıcının kendisini fiziksel olarak zorladığını söyleyen Charlotte Chilton bir yandan “küçük mucizem” dediği bebeğine kavuşmak için gün sayıyor bir yandan da sağlıklı bir hamilelik geçirmek için çabalıyor.

Ünlü oyuncu en sonunda muradına erdi… Yedi kez düşük yaptıktan sonra annelik hayaline kavuşacak

“Bunu tüm ailem, arkadaşlarım ve The Traitors hayran kitlemle paylaşmak istedim!!! En hafif tabiriyle bir şok oldu ama bu şimdiye kadarki hayatımın en hoş sürprizi!!!” yazarak hamilelik haberini veren oyuncu bir de ayna önünde bir selfie çekerek büyüyen karnını da gösterdi.

Haberin Devamı

Bebeğinin ultrason fotoğrafını da paylaşan Charlotte Chilton’ın gönderisinin altına rol arkadaşları tebrik mesajları yazdı. Charlotte Chilton The Traitors kadrosuna katılmadan önce eğitim sektöründe işe alım müdürü olarak çalışıyordu.

Ünlü oyuncu en sonunda muradına erdi… Yedi kez düşük yaptıktan sonra annelik hayaline kavuşacak

Haberle ilgili daha fazlası:
#Charlotte Chilton#The Traitors#Hamile Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!