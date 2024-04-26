Hollywood Weinstein kararına tepkili… Kurbanlar ‘Haksızlığa uğradık’ diyor

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2020 yılında verilen mahkumiyet kararı, #MeToo (Sen de Anlat) hareketinin yayılmasına önayak olmuştu. New York Yüksek Mahkemesi, dün verdiği kararda cinsel saldırı mahkumiyetini bozdu.

Buna, duruşma hakiminin, Weinstein’in kendilerine saldırdığını söyleyen bazı kadınların tanık olarak dinlenmesine izin vermesi gerekçe olarak gösterildi. Yüksek Mahkeme, bu cinsel saldırı suçlamalarının dinlenmesinin söz konusu mahkemedeki suçlamalarla ilgili olmadığını tespit etti.





HAPİSTEKİ TECAVÜZ SUÇLUSU ESKİ YAPIMCI HAKKINDA VERİLEN KARAR TEPKİ TOPLADI

Weinstein, bu davada cinsel istismar suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. 72 yaşındaki Weinstein farklı bir davadan aldığı mahkumiyet nedeniyle cezaevinde kalmaya devam edecek.

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Harvey Weinstein’in 2020’de New York‘taki mahkumiyeti, film endüstrisinde yıllarca devam eden cinsel tacize karşı çıkan #MeToo hareketi için bir dönüm noktası olmuştu.

Ashley Judd ve Harvey Weinstein tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını açıklayan diğer bazı Hollywood yıldızları, Weinstein'ın tecavüz mahkumiyetini bozan mahkemeyi eleştirdi. Harvey Weinstein uzun yıllar boyunca Hollywood'un en güçlü isimlerinden biriydi... Weinstein 2007'de İngiliz oyuncu ve moda tasarımcısı Georgina Chapman'la evlenmişti... Chapman 2021'de tecavüz suçlusu kocasından ayrıldı

"BU BİZE YAPILAN BİR HAKSIZLIK"

Gözden düşmüş film yapımcısına karşı konuşan ve suçlama yönelten ilk ünlü isim olan Judd, The New York Times'a “Bu hayatta kalanlar için, onun elinden kurtulan kurbanları için haksızlık” dedi.

“Biz hala kendi gerçeğimizle yaşıyoruz. Ve ne olduğunu biliyoruz” diyen Ashley Judd’a birçok başka isim de destek çıktı.

Weinstein'ı 2015 yılında Manhattan'daki ofisinde yaptığı bir iş görüşmesi sırasında göğüslerini avuçlamak ve ellerini eteğinin içine sokmakla suçlayan model Ambra Battilana Gutierrez de mahkemeye seslenmekten geri durmadı.

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Gutierrez gazeteye verdiği demeçte “Eğer savcı 2015 yılında davamı ciddiye almış olsaydı, şu anda burada olmazdık. Bu, adalet sisteminin ve mahkemelerin kurbanları ciddiye alma ve çıkarlarımızı koruma konusunda süregelen bir başarısızlığıdır” dedi.

"GÜÇLÜ ERKEKLERE KARŞI ÇIKAN KADINLARIN NADİREN ADALET BULUR”

Weinstein'ı New York'taki dairesinde, bir iş toplantısı olduğunu düşündüğü sırada çıplak haldeyken kendisini takip etmekle suçlayan Katherine Kendall kararı “Cinsel saldırı mağdurlarının adalet bulamadığını hatırlatan korkunç bir karar” olarak nitelendirdi.

Kendall “Güçlü erkeklere karşı çıkan kadınların nadiren adalet bulduğunu” da sözlerine ekledi.

Ashley Judd Harvey Weinstein konusunda sessizliğini bozan ilk Hollywood yıldızı olmuştu

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Gözden Kaçmasın Harvey Weinstein için yeni karar Haberi görüntüle

“Law & Order: SVU” dizisinin yıldızı Mariska Hargitay kararı eleştirerek Instagram'da “Harvey Weinstein'ın mahkumiyetinin bozulması, her yerde tecavüz kurbanları için acı verici ve çileden çıkarıcı bir hakaret” diye yazdı.

Kendisi de bir tecavüz kurbanı olan Hargitay, “Bu davada yer alan veya tanıklık etmek zorunda kalan her kurban için kalbim bugün, yarın ve sonsuza dek sizinle” dedi.

Weinstein için mahkumiyet kararı Şubat 2020'de bir kez tecavüz ve bir kez de cinsel suç eyleminden dolayı verilmişti.

Dava sürecinde sağlığı bozulan Weinstein mahkemeye yürüteçle geliyordu

O dönemde Weinstein, eski “Project Runway” yapım asistanı Miriam “Mimi” Haleyi'ye cinsel ilişkiye zorladığı için birinci derecede cinsel suçtan ve kuaför Jessica Mann'a saldırdığı için üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunmuştu.

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Weinstein Mann'a tecavüz etmek ve Haleyi'ye cinsel istismarda bulunmaktan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

80 KADIN SUÇLADI, 28 TANIK DİNLENDİ

Duruşmada 28 tanık duygusal ifadeler vermek üzere kürsüye çıkarken, en az 80 kadının Weinstein'a yönelik suiistimal suçlamalarında bulunduğu bildirildi.

Kendisi de tecavüz kurbanı olan ünlü oyuncu Mariska Hargitay de karara tepki gösterenler arasındaydı

Eski yapımcı üç yıl sonra adı açıklanmayan bir kurbana zorla tecavüz, zorla oral birleşme ve yabancı bir cisimle cinsel penetrasyon suçlarından yargılandıktan sonra 16 yıl daha hapis cezasına çarptırıldı.

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Weinstein'ın iddia edilen eylemlerine yönelik öfke Hollywood'u kasıp kavuran #MeToo hareketine ilham verdi.