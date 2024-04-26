Ünlü oyuncu 15 yıldır milyarder iş insanıyla evli… ‘Bana kaç kez evlenme teklif ettiğini söylemeye utanıyorum’

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Onun gönlü ise 15. evlilik yıldönümlerini kutladığı sevgili kocasından başkasını görmüyor…

RUH EŞİNİ BULDU

Salma Hayek Instagram hesabından bugüne kadar gizli kalmış düğün fotoğraflarını paylaştığı yıldönümü kutlama gönderisine “Ruh eşini bulmanın kutsiyetini anlatacak kelime yok” notunu düştü.

Hollywood'un ne sevilen yıldızlarından Salma Hayek uzun yıllar evliliğe yanaşmadıktan sonra en sonunda Francois-Henri Pinault’yla mutluluğu yakaladı

Nisan 2009'daki düğün günlerine ait fotoğraflarını, gelinlikli halini ve düğün hazırlıklarının tatlı telaşını paylaşan güzel yıldız “Ruh eşini bulmayı hafife almayın. Şimdiye kadar bulamayanlarsa aramaktan vazgeçmesin” yazdı.

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“Hayatımın en güzel günlerinden biri” dediği düğün gününü anlatan Salma Hayek’in 61 yaşındaki milyarder iş insanı Francois-Henri Pinault’yla 15 yıllık mutlu evliliğinden 16 yaşında, Valentina adında bir kızı var.

GÖRÜLMEMİŞ DÜĞÜN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

2006'da tanışan Hayek ve Pinault, 2009 Sevgililer Günü'nde Paris'te bir adliye sarayında ilk kez nikâh masasına oturduktan sonra nisan ayında aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte görkemli bir düğün yaptı.

Salma Hayek daha önce ünlü milyarderden gelen iki evlilik teklifini “korkudan” reddettiğini itiraf etmişti. Yıldız oyuncu 2021’de verdiği bir röportajda “Bana kaç kez evlenme teklif etmek zorunda kaldığını itiraf etmekten utanıyorum” demişti.

Salma Hayek 15. evlilik yıldönümünü kutlarken düğününden fotoğraflar paylaştı

Evlenme korkusu belediyedeki resmi nikahtan düğününe kadar aktrisin peşini bırakmadı ve Hayek en sonunda aile üyelerinin onu “sürükleyerek” evlendirdiğini itiraf etti.

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EVLENMEKTEN ÖDÜ KOPUYORDU: NİKAH SALONUNA AİLESİ GÖTÜRMÜŞ

Geçen yıl evleneceğinden haberi olmadığını söyleyen Salma Hayek “Annem, babam, erkek kardeşim, hepsi bana karşı birleşmişlerdi. Evlilik konusunda bir fobim vardı. Beni tutup belediye binasına götürdüler. Evleneceğimden haberim bile yoktu” sözleriyle yaşadığı şoku anlattı.

Aslında ünlü oyuncu en sonunda Francois-Henri Pinault’nun evlilik teklifini kabul etmişti ancak bunun o gün için ayarlanmış olduğunu bilmiyordu. İlerleyen aylarda evlendikten sonra kendini farklı ya da daha kötü hissetmediğini fark ettikçe imzayı doğru adamla attığını anlamıştı.

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"PARA İÇİN YAPILAN BİR EVLİLİK" DEMİŞLERDİ... OYSA KOCASINA ÇOK AŞIK

Salma Hayek Pinault’yla evlendiğinden beri sık sık bunun bir aşk evliliği olmadığı yönündeki suçlamalara göğüs germek zorunda kalıyor.

Salma Hayek ve Pinault çiftinin Valentina adında bir kızı var... Ünlü oyuncu eşinin önceki evliliğinden olan üç çocuğuyla da çok iyi anlaşıyor

Salma Hayek “Onunla evlendiğimde herkes ‘Bu görücü usulü bir evlilik, onunla para için evlendi’ diyordu” sözleriyle bu evliliğe yönelik eleştirileri dile getiriyor. Bir süre bu sözlere çok üzülen ünlü oyuncu ilerleyen yıllarda bunları duymazdan gelmeye başlamış.

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Evliliğiyle ilgili soruları yanıtlarken kocasını çok yakışıklı ve seksi bulduğunu sık sık dile getiren Salma Hayek bir aşk evliliği yaptığını ve 15 yılda mutluluğunun da katlanarak arttığını söylüyor.

Salma Hayek 15 yıldır serveti 7 milyar dolar olarak tahmin edilen dünyanın en zengin iş adamlarından Francois-Henri Pinault ile evli. Pinault, Gucci dahil daha birçok lüks markayı bünyesinde bulunduran Kering şirketinin CEO'su.