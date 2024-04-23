Ünlü yönetmen isyan etti: Evet kocamdan 24 yaş büyüğüm, size ne!

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Tüm bu söylenenlere kulak tıkayıp mutlu mesut evliliklerini sürdüren ve dedikodulara aldırmayan çiftlerin sayısı da az değil. Ancak yine de taraflar kimi zaman işittiklerinden bunalıp isyan etme noktasına gelebiliyor…

ÜNLÜ YÖNETMEN VE YAKIŞIKLI AKTÖR HOLLYWOOD’UN EN GÖZDE ÇİFTLERİNDEN

İşte bu çiftlerden biri de son zamanlarda fazlaca göz önündeler ve biri ünlü bir yönetmen biri de Hollywood’un son dönemlerinin gözde bir aktörü olan ikili ne zaman adları anılsa bu konunun açılmasından biraz bıkmış haldeler.

57 yaşındaki ünlü yönetmen Sam Taylor Johnson, kocası Aaron Taylor Johnson ile arasındaki 24 yıllık yaş farkına duyulan “ilgi” karşısında şok olduğunu itiraf ediyor…

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ARALARINDA 24 YAŞ VAR

Nowhere Boy filminin setinde tanışmalarından üç yıl sonra, 2012 yılında eşiyle evlenen 57 yaşındaki yönetmen, 33 yaşındaki aktörden 24 yaş büyük.

Ünlü yönetmen Sam Taylor Johnson eşiyle aralarındaki büyük yaş farkının hâlâ konuşulmasına pek anlam veremediğini söylüyor...

Çiftin son derece özel bir ilişkileri var ve daha önce de aralarındaki yaş farkı nedeniyle kamuoyunda tartışmalara neden olmuşlardı.

Sam Taylor Johnson insanların çiftin ilişkisine olan ilk ilgisinin “yoğun” olduğunu çünkü insanların durumu gerçekten anlamaya çalıştıklarını söylüyor.





ARADAN 14 YIL GEÇİNCE “İLGİ” BİRAZ AZALDI

Ünlü yönetmen artık eşiyle 14 yıldır birlikte olduklarını ve zaman içinde bu merakın biraz azaldığını söylüyor. Sam Taylor-Johnson son günlerde genç yaşta aramızdan ayrılan Amy Winehouse’un hayatını anlatan Back to Black filmiyle gündemde.

Hollywood’un yükselişteki yakışıklı aktörü Aaron Taylor Johnson’ın ismi ise yeni Bond olacağı iddiaları nedeniyle basında sıkça yer alıyor. Sık sık röportaj veren çifte ise işleriyle ilgili sorularla birlikte sürekli bu yaş farkı soruluyor.

Aaron ve Sam Taylor Johnson çifti 10. evlilik yıldönümlerini böyle kutladılar

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Sam Taylor Johnson verdiği son röportajda “Eşim benden genç olduğu için ilişkimize gösterilen bu ilgiyi ve bizimle ilgili merakı gerçekten anlamıyorduk. Artık aradan 14 yıl geçince bu ilgi ve merak azalmaya başladı ancak yine de insanların aklına ilk gelen şey bu yaş farkı oluyor” dedi.

“SADECE SORU SORULDUĞUNDA AKLIMIZA GELİYOR”

Ünlü yönetmen, kocası Aaron Taylor Johnson’la yaş farklarının ilişkilerinde hiçbir şeyi etkilemediğini ve kendilerinin de gündeminde hiç olmadığını söylüyor ve “Sadece siz soru sorduğunuzda bu konu açılıyor” diyor…

Ünlü çift aşklarını 2009'da filmlerinin galasına el ele gelerek ilan etmişti... O sırada Aaron Taylor Johnson 18, Sam Taylor Johnson ise 42 yaşındaydı

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"Biz biraz anormaliz, ama şöyle bir şey var: 14 yılın ardından artık bunun gerçekten önemli olmadığını düşünüyorsunuz” diyen Sam Taylor Johnson’ın eski eşi Jay Jopling’den 26 yaşında Angelica ve 17 yaşında Jessie adında iki çocuğu var.

Sam ve Aaron Taylor Johnson çiftinin 12 yıllık evliliğinden de 13 yaşında Wylda ve 12 yaşında Romy adında iki çocuğu oldu.

İLİŞKİYE BAŞLARKEN YAŞ FARKINI HİÇ DÜŞÜNMEMİŞ BİLE

Sam Taylor Johnson kendisinden çok daha genç bir erkekle ilişki kurma konusunda hiç tereddüt etmediğini de itiraf ediyor.

“Bir saniye bile alaycı olsaydım, işe yaramazdı. Herhangi bir şeyi sorgulamış olsaydım, asla işe yaramazdı” diyen ünlü yönetmen kalbin her şeyin önüne geçtiğine inanan biri olduğunu ve sevginin her şeyi yeneceğini düşündüğünü söylüyor.

Aaron Taylor Johnson eşi Sam Taylor Johnson'a olan hayranlığını ve aşkını her fırsatta dile döküyor... Ünlü oyuncu çok çabuk ve genç bir yaşta olgunlaştığını, ilişkilerinin de bu yüzden sıkıntısız ilerlediğini söylemişti

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Tanıştıklarında Aaron Johnson henüz 18 yaşında gencecik bir oyuncu, Sam Taylor ise onun filminde yönetmen koltuğunda oturan 42 yaşında deneyimli bir sinemacıydı. İkili birbirlerini gördükleri anda büyük bir aşka düştü. Aralarındaki 23 yıllık yaş farkı çok konuşuldu.

EVLENİRKEN BİRBİRLERİNİN SOYADINI ALDILAR

Evlenirlerken birbirlerinin soyadlarını alan ve artık Aaron ve Sam Taylor Johnson olarak anılan çift 2009'da ilk kez, filmleri Nowhere Boy'un galasında dünyanın karşısına birlikte çıkıp aşklarını ilan ettiler, yanlarında Sam Taylor Johnson'ın ilk eşinden olan kızları da vardı…

Evlendikten sonra karısının soyadını alması da çok konuşulan başarılı oyuncu “Neden kadınlar erkeklerin soyadını almak zorunda? O ne kadar benim parçamsa ben de onun bir parçasıyım” demişti. Çiftin yakın çevreleri Sam Taylor Johnson yaşına göre genç, Aaron Taylor Johnson'sa tam tersi yaşına göre oldukça olgun bir kişiliğe sahip olduğunu söylüyor.

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İlişkiler yaştan ziyade dengeyle ayakta duruyor... Çiftin yakın çevresi Sam Taylor Johnson'ın genç, Aaron Taylor Johnson'ın ise yaşlı bir ruhu olduğunu söylüyor...

BİRİNİN “YAŞLI” BİRİNİNSE “GENÇ” BİR RUHU VAR

Sam Taylor Johnson kocasının “yaşlı bir ruhu” olduğunu söylüyor, onun gece gezmelerini sevmediğini, evinde çocuklarına yemek yapmayı, köpek gezdirmeyi sevdiği ve bu özelliklerinden dolayı arkadaş çevrelerinde ona Benjamin Button adı verildiğini anlatıyor ve eşinin ne kadar yaşından olgun biri olduğunun altını çiziyor.