Usta oyuncuyu veli toplantısında çocuğunun dedesi sandılar… ‘Zor bir gün geçirdim’

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Hele de çiftlerin ikisi de ünlü yıldızlarsa bu duruma daha sık rastlamak daha olası. Ancak bu genellemeden kurtulan ve uzun yıllardır devam eden aşlar da yok değil elbette.

EVLİLİKLERİ NEREDEYSE ÇEYREK ASRI DEVİRECEK

Böyle mutlu bir yuvayı uzun yıllardır dimdik ayakta tutan ünlü çift ise Hollywood’un parmakla gösterilen, sapasağlam evliliklerinden birini sürdürüyor.

79 yaşındaki efsane aktör Michael Douglas ve 54 yaşındaki Catherine Zeta-Jones aralarındakiyaş farkına ve bu fark yüzünden ilişkilerinin uzun ömürlü olmayacağını söyleyenlere inat evliliklerinin 25. yılını kutlamaya hazırlanıyor.

Douglas Telegraph gazetesinde yayınlanan yeni röportajında bir keresinde ebeveynler günü için çocuklarından birini üniversitede ziyaret ettiğinde başına gelenleri itiraf etti. Michael Douglas - Catherine Zeta-Jones çiftinin 23 yaşında Dylan adında bir oğlu ve 21 yaşında Carys adında bir kızları var

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OKULDA ONU ÇOCUĞUNUN DEDESİ SANDILAR!

Çocuğunun okuluna gittiğinde kendisine "Bugün büyükbabalar günü değil, ebeveynler günü” dendiğini söyleyen Michael Douglas kendisine bunu söyleyen kişiye “Ben de bir ebeveynim” diye açıklama yapmak zorunda kalmıştı…

Douglas, eşi Catherine Zeta-Jones’dan doğan 23 yaşındaki oğlu Dylan'ı mı yoksa 21 yaşındaki kızı Carys'i mi ziyaret ettiğini açıklamadı.

Ünlü çiftin artık birer yetişkin olan çocukları yuvadan uçtu ancak Douglas ve Zeta-Jones çifti sık sık onlarla tatile çıkıyor

Carys şu anda Rhode Island'daki Brown Üniversitesi'ne devam ederken, Dylan 2022'de aynı üniversiteden mezun oldu.

Aktör ayrıca 1977-2000 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Diandra Luker’dan da 45 yaşında Cameron adında bir erkek çocuk sahibi.

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YAŞ FARKINI HİÇ DERT ETMEMİŞTİ AMA...

Daha önce de eşiyle arasındaki yaş farkı yüzünden eleştirilere uğrayan Michael Douglas yıllardır bu konuda söylenenleri duymaya artık alışmış olsa da çocuğunun dedesi sanılmanın kendisine biraz ağır geldiğini ve o gün oldukça zor anlar yaşadığını itiraf etti.

Röportajda Catherine Zeta-Jones’la evliliğinden de bahseden ve "Catherine ve ben birlikteyiz, bu yıl 25 yıl olacak. İyi bir yolculuk oldu ve çok şanslıydım, yaptığım seçimlerden mutluydum ve şimdi gerçekten geri çekilip gülleri biraz daha kokluyorum, daha fazla seyahat ediyorum" diyen Michael Douglas iki çocukları da artık yuvadan uçtuğu için eşiyle yalnız zaman geçirmenin keyfini sürüyor.

Çiftin kızları Carys geçen sene babasının Yaşam Boyu Başarı Ödülü aldığı Cannes Fİlm Festivali'ne Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones’la katılmıştı

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Çift, yalnız geçirdikleri zamanın tadını çıkarırken, rüşvet vermek zorunda kalsalar bile çocuklarını da lüks seyahatlerine götürmekten çekinmiyor.

Douglas geçen hafta "Today" programında "Catherine ve ben, çocuklarımız Dylan ve Carys'in hala bizimle seyahat etmekten hoşlandıkları gerçeğiyle kutsanmış durumdayız" dedi.





KIZI BÜYÜK KORKUSUNU BABASINDAN SAKLAYAMADI

Michael Douglas, bir röportajında şimdi 21 yaşında olan kızı Carys’in kendisine üzüntülü bir şekilde "Baba ben 25 yaşına geldiğimde sen 83 yaşında olacaksın!" dediğini ve gözyaşlarına boğulduğunu itiraf etmişti.

Babasının yaşının ilerlemesinin kendisini çok korkuttuğunu söyleyen Carys Douglas usta aktöre gözyaşları içinde kendisi evlendiğinde babasının hâlâ hayatta olacağı konusunda endişeli olduğunu itiraf etmişti…

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ONU GÖRDÜĞÜ AN VURULMUŞTU

Ünlü arkadaşlarının çöpçatanlık yapmasıyla bir araya gelen çift 2000’de nikah masasına oturmuştu. Michael Douglas yıllar sonra Catherine Zeta-Jones’u gördüğünde ona vurulduğunu ve daha ilk randevularında ona eğilip kulağına “Çocuklarının babası olacağım” diye fısıldadığını itiraf etmişti.