Yanına gidip ‘Çocuklarının babası olacağım’ demişti… Bir yastıkta 23 yılı devirdiler

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Buna en güzel örneklerden biri evliliklerinde 23 yılı deviren Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas çifti. Douglas, Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden biri olan Kirk Douglas’ın oğlu olarak adım attığı sinema dünyasında, neredeyse babasıyla yarışan yeteneğini ve yakışıklılığını kanıtlamış bir yıldız isim. Catherine ZetaJones da Galler’den gelen genç, yetenekli ve çok güzel bir oyuncu olarak başladığı kariyerini sayısız başarıyla taçlandırmış bir yıldız.

54 yaşındaki Zeta Jones ve 79 yaşındaki Douglas aralarındaki 25 yaş farka rağmen aşklarını sürdüren, dün yıldönümlerini kutladıkları 23 yıllık evliliklerinden 23 yaşında Dylan adında bir oğulları ve 20 yaşında Carys adında bir kızları olan çiftin aşkları ve evlilikleri bir romantik komedi filmini hatırlatan detaylarıyla biliniyor. 54 yaşındaki Zeta Jones ve 79 yaşındaki Douglas bu yıl evliliklerinin 23. yılını kutladılar

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EVLİLİKLERİNİN 23. YILINI KUTLADILAR

Catherine Zeta Jones, 23. Evlilik yıldönümleri için Instagram hesabından Michael Douglas’la çekilmiş bir dizi romantik fotoğraf paylaşırken kocasına “Bugün evliliğimizin 23. yılını kutluyoruz. Sevgili Michael, Nobel Barış Ödülün seni bekliyor. Seni seviyorum... Altın Yıldız Onur Madalyası sahibi sevgili eşinden…” diyerek seslendi. Aralarında 25 yıllık, yani deyim yerindeyse bir nesillik yaş farkı bulunan çiftin evliliğinin bu günleri görebileceğine ilk zamanlarda pek inanan çıkmamıştı.

Michael Douglas Catherine Zeta Jones'u görür görmez vurulmuş, onun uğruna evliliğini bitirmek isterken Hollywood tarihine geçen 45 milyon dolarlık bir boşanma taminatı ödemişti

Bu genç ve güzel kadının artık yaşlanmaya yüz tutmuş adamla mutlu olamayacağı varsayılmıştı. Onlarsa tüm bu kötü niyetli düşünceleri yalanmaktan bir an bile vazgeçmeden yaşadılar evliliklerini. Douglas ile Zeta Jones nikah masasına oturduklarında takvimler 18 Kasım 2000'i gösteriyordu. Çiftin tanışma ve bir araya gelme hikâyesi ise epey ilginç.

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ÜNLÜ DOSTLARI ÇÖPÇATANLIK YAPTI

Hollywood'un iki güçlü yıldızı 1998 yılında Deauville Film Festivali'nde, Michael Douglas’ın Gwyneth Paltrow ile birlikte A Perfect Murder filminin tanıtımını yaptığı sırada tanıştı. Catherine Zeta Jones ise o günlerde Antonio Banderas ile başrolünü paylaştığı Zorro'nun Maskesi filmiyle fırtına gibi esiyordu. Çiftin ilk buluşmasını o günlerde evli olan ortak arkadaşları Antonio Banderas ve Melanie Griffith ayarlamıştı. Çöpçatanlık yapan Banderas ve Griffith, dörtlü bir buluşma için güzel bir restorandan yer ayarladı ve plan devreye sokuldu!

Ünlü çift hakkında zaman zaman ayrılık söylentileri çıksa da onlar hâlâ çok mutlulular ve büyük bir aşk yaşamaya devam ediyorlar

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Catherine Zeta Jones, o günleri anlatırken “Michael Douglas'ın benimle tanışmak istediği söylenmişti. Benimle ne hakkında görüşmek istediğini tam olarak bilmediğim için biraz gergindim.” sözlerini kullanmıştı. Genç kadın bu tanışma isteğinin belki de bir film projesi için olabileceğini düşünmüştü. Michael Douglas restorana geldiğinde Catherine'e yanına oturup oturamayacağını sordu.

YANINA GELİR GELMEZ NİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Masaya davet edilip güzel yıldızın yanına oturduğunda ise söylediği ilk şey “Senin çocuklarının babası olacağım” olmuştu. Genç kadın duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyememiş, hatta bu ani ve yersiz çıkışa bozulmuştu. Çünkü Michael Douglas o günlerde araları bozuk olsa da Diandra Lucker’la evliydi.

Douglas, Catherine Zeta Jones'la tanışır tanışmaz ona çocuklarının babası olmak istediğini söylemiş

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Douglas bu gergin tanışmanın ardından ona bir kucak dolusu çiçekle birlikte özür dilediğini söyleyen bir not yolladı. Bu tuhaf ve rahatsız edici olaya rağmen aralarındaki dostluk böylece başlamıştı. Usta aktör hemen eşinden boşanmak için hamle yaptı. Ve Catherine Zeta Jones ile bir an önce birlikte olabilmek için evliliğini bitirirken eski eşine 45 milyon dolar tazminat ödedi.





BURUNLARI AKARKEN GELEN EVLİLİK TEKLİFİ…

Bu yüklü meblağ o günlerde Hollywood’da ödenen en yüksek boşanma tazminatlarından biri olarak çok konuşuldu. Douglas, 1999'da Yılbaşı gecesi Aspen'deki evinde Zeta Jones'a 1 milyon dolarlık bir elmas yüzükle evlenme teklif etti. Zeta Jones, o günü 2016’da katıldığı bir televizyon programında anlatırken “Bana evlenme teklif ettiğinde ikimiz de grip olmuştuk ve hastalıktan perişandık. Burunlarımız musluk gibi akıyordu” diyecekti. Her şey gerçekten de bir romantik komedi senaryosundan fırlamış gibi yaşanıyordu.

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EVLİLİKLERİ BİRKAÇ KEZ SARSILDI AMA ONLAR BİRBİRLERİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Douglas ile Zeta Jones nikah masasına oturduklarında takvimler 18 Kasım 2000'i gösteriyordu. 23 yıllık evliliklerinde birkaç kez sarsıntı geçiren ve ayrılık söylentileri duyulan çift tüm bunları atlatmayı başardı. Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones'un birliktelikleri için 2013 yılı kâbus gibi geçti. Michael Douglas gırtlak kanserine yakalandı ve zorlu bir tedavi sürecinden sonra iyileşti.

Çiftin oğulları Dylan evlenmelerinden üç ay önce doğdu ve düğünü anneannesinin kucağında izledi... Kızları Carys de Michael Douglas'ın yaşam boyu başarı onu ödülünü kazandığı Cannes da anne ve babasını yalnız bırkamadı

Catherine Zeta Jones'un da bipolar bozuklukla mücadele ettiği ortaya çıktı. Bu zor süreci atlatan çift 2017’de bir kez daha sarsılacak; bu kez de Michael Douglas’a yapılan bir cinsel taciz suçlaması aşıkların arasına girecekti. Eski bir çalışanının hakkında yaptığı bu suçlamayı Michael Douglas reddedecek, Zeta Jones ise çocuklarının da kendisinin de bu olay yüzünden büyük bir yıkım yaşadıklarını söyleyerek olayı kocasından daha çok ciddiye alacaktı. Bu suçlamalar hiçbir zaman mahkemeye taşınmadı ve böylelikle de unutulup gitti. Çift bir kez daha her şeye bıraktıkları yerden başlayarak yuvalarını 23 yıl boyunca ayakta tutmayı başardılar. Michael Douglas da evlilik yıldönümlerini bu fotoğrafı paylaşıp kutladı ve "24. yıldönümümüz için sabırsızlanıyorum" yazdı

25 YIL ARAYLA AYNI GÜN DOĞDULAR

Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un bitmeyen aşkına dair bir başka çarpıcı ayrıntı daha var. Ünlü çift 25 yıl arayla aynı günde dünyaya gelmişler ve doğum günlerini birlikte kutluyorlar. Michael Douglas, 25 Eylül 1944 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Catherine Zeta Jones ise şu andaki kocası 25 yaşında genç bir adamken 25 Eylül 1969 tarihinde doğdu. 25 yıl arayla aynı gün doğan çift yaş günlerini birlikte böyle kutluyor

YAŞ FARKINI HİÇ ÖNEMSEMEDİ

Catherine Zeta Jones, ilişkileri başladığından beri hep gündeme getirilen bu 25 yaş farkı umursamadığını defalarca dile getirmişti. Güzel oyuncu yaş farkıyla ilgili olarak "Birbirimizle gayet iyi anlaşıyoruz. Birbirimize saygı duyuyoruz. Ve ben asla onun benden 25 yaş daha büyük olduğunu hissetmiyorum bile” diyor.