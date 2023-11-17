Kendileri uçağın en lüks yerinde, çocukları arka tarafta oturuyor... 'Pislik değiliz, şımarık olmasınlar istedik'

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Bu durumdan rahatsızlık duyan ve çocuklarına ayrıcalıklı bir hayat sunmaktan kaçınan ünlüler de yok değil. Hatta kimi örneklerde bu tutum ünlüleri evlatlarını mirastan mahrum etmeye kadar götürüyor.

Genelde ise ünlülerin çoğu, çocukları rahata çok alışmasın, kendilerini ayrıcalıklı sanmasın ve hayatı tanısın diye onlara hoşlanmayacakları görevler veriyor ya da basit işlerde çalışmalarını sağlıyor.





DÖRT ÇOCUKLARIYLA İLGİLİ SES GETİRECEK BİR İTİRAFTA BULUNDU

Bunu uygulayan bir ünlü çift daha bu konudaki ilginç itiraflarıyla gündeme geldiler. Dünyaca ünlü şarkıcı Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Field, bu konuyla ve dört çocuğuyla ilgili ses getiren bir itirafta bulundu.

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Robbie Williams ve 2010 yılında Amerikalı bir anne ve Türk bir babadan dünyaya gelen oyuncu Ayda Field, Robbie Williams ile 2010’da evlenmişti. çiftin bu evlilikten Theodora ve Colette adında iki kızı ve Charlton ve Beau adında iki de oğlu bulunuyor.

Çiftin dört çocuğu elbette anne ve babalarının sahip oldukları imkanlar sayesinde yaşıtlarına göre oldukça avantajlı ve ayrıcalıklı bir dünyada yaşıyorlar. Ancak anneleri Ayda Field yine de onların büyürken öğrenmeleri gereken şeyler olduğu konusunda ısrarcı...

"İNSANLAR BENİM BİR PİSLİK OLDUĞUMU DÜŞÜNECEK"

Field, çocuklarıyla seyahat ederlerken kendisi ve kocası Robbie Williams'ın her zaman First Class bilet aldıklarını, dört çocuklarını ise ekomoni sınıfına yolladıuklarını itiraf etti.

Robbie Williams ve Ayda Field çiftinin çocuklarının anne babalarıyla birlikte uçağın First Class bölümünde oturma hakları yok

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The Sunday Times'a röpoartaj veren Ayda Field "Ne zaman uçak yolculuğuna çıksak çocuklarım ekonomi sınıfında oturuyor. Uçağa binerken ben bir yöne onlarsa ayrı yöne dönüyorlar. İnsanlar bu yaptığım yüzünden benim bir pislik olduğumu düşünecekler" itirafında bulundu.

"ONLARI ŞIMARIK YETİŞTİRMEK İSTEMİYORUM"

Robbie William'ın eşi Ayda Field, tepki çekebilecek bu davranışının sebebini ise "Şımarık veletler yetiştirmek istemiyorum." kelimeleriyle ifade etti. Ünlü oyuncuya göre dört çocuğu henüz bu ayrıcalığa sahip olmamalı.

Field bu sert tutumunu şu sözlerle anlattı: "Çocuklarım uçağın başka bir bölümüne geçebilecek kadar para kazanana kadar ekonomide oturmaları gerektiğini bilmek zorundalar. Onlarla ayrı yolculuk yaptığıma üzülsem de şimdilik kurallar böyle". Ayda Field verdikleri bu kararın çocuklarının iyiliği için olduğunu söyleyerek "İnsanlar pislik olduğumu düşünebilir ancak biz çocuklarımızı şımartmadan büyütmek istiyoruz" ifadesini kullandı

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"CİNSEL HAYATIMIZ BİTTİ" AÇIKLAMASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Uzun yıllar alkol ve uyuşturucu bağımlığının pençesinde yaşayan Robbie Williams son yıllarda adeta yeniden doğmuş gibi. Yeme bozukluğu da yaşayan ve bir dönem çok kilo alan ünlü şarkıcı artık zorlu günleri atlattı. Williams geçtiğimiz aylarda eşi Ayda Field’la eevlilik hayatları hakkında şoke eden itiraflarda bulunmuştu.

“Evlilik aşkı öldürür” sözünün doğruluğunun altını çizen Williams, eşiyle artık pek de “tutkulu” bir ilişkileri olmadığını samimi şekilde itiraf etti. “Aşkı bilmem ama evlilik cinselliği kesinlikle öldürüyor” diyen yıldız şarkıcı eşiyle yatak odalarının artık eskisi gibi hareketli olmadığını hatta hayatlarının bu kısmında hiç aksiyon kalmadığını açıklamıştı.

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ONUN HAYATI DA BELGESEL OLDU

Robbie Williams’ın hayatı da yakın zamanda bir belgesele konu oldu. “Gerçek şu ki, doksanlı yıllarda ve 2000'li yılların bir kısmında kendime yaptıklarım yüzünden bitap düşmüş durumdayım." itirafında bulunan yıldız şarkıcı vücudunun artık gerekli hormonları üretmedi söyleyip “Sanırım menopoza girdim” demişti. Robbie Williams da son zamanlarda özel hayatıyla ilgili açıklamaları ve hakkında çekilen belgeselle gündemde

HER ŞEYE RAĞMEN “KARIM” DEMİŞTİ

Ünlü yıldız kendini “en özgüvensiz ünlü” olarak tanımlasa da aslında kendiyle barışık ve geldiği noktayı kabullenmiş durumda. Williams, yaşadığı hızlı yılların bedeninde ve özellikle de yüzünde bıraktığı izler yüzünden estetik yaptırdığını da itiraf ediyor. Ve tüm bu zorlu süreçlerde yanından ayrılmayan eşi Ayda field’la tutkulu bir aşk yaşamasa da onu çok sevdiğini ve karısına çok bağlı olduğunu da söylüyor.