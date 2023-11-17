Evlilikleri gül bahçesi gibi değil… Karısına kraliçem diye sesleniyordu… Ünlü çiftten terapi itirafı

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Ama tüm bu uğraşlara rağmen uzun sürelik birliktelikleri hele de göz önünde yaşanan bu evlilikleri sürdürmek kolay değil. Gösteri dünyasının uzun soluklu aşklarından birini yaşayan ünlü müzisyen Joel Madden ve televizyon yıldızı eşi Nicole Richie için de durum farklı değil.

Good Charlotte grubunun solisti Joel Madden ve efsane müzisyen Lionel Richie’nin kızı ve sosyetik güzel olarak nam salan ünlü yıldız Nicole Richie, 2006’da başladıkları ilişkilerini 2010’da nikah masasına taşımışlardı. 17 yıldır birlikte olan çiftin 15 yaşında bir kızları ve 13 yaşında da bir oğulları var.

Bir dönem yaşadığı hızlı gece hayatı, bağımlılık sorunları ve Paris Hilton'la yaptıkları reality şovla gündemden düşmeyen Nicole Richie anoreksiya hastalığına yakalanmış, aşırı zayıflamış ve sağlıksız görüntüsüyle herkesi endişelendirmişti

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Birlikte mutlu bir evlilik yürüten çifti için bu ilişkiyi sürdürmekse 17 uzun yıldan sonra eskisi kadar kolay değil. Ya da en azından her şey aşkın ilk zamanlarındaki gibi değil diyelim. Ünlü müzisyen katıldığı programda Nicole Richie ile evliliklerini yürütebilmek için çift terapisine gittiklerini itiraf etti.

Joel Madden'la evliliği adeta Nicole Richie'nin yeniden doğuşu oldu... Artık daha sakin ve mutlu bir hayatı olan sosyetik güzel eski kötü günleri geride bıraktı

The Drew Barrymore Show'a katılan Joel Madden, karısı Richie ile ilişkilerini sürdürmek için nasıl çalıştıklarını anlattı. Sahip olduğu aile konusunda çok şanslı olduğunu söyleyen ünlü müzisyen “Biz mükemmel değiliz. Hepimiz insanız” diyerek evliliklerinde yaşadıkları sorunları terapi yoluyla çözmek için uğraştıklarını söyledi.

Çift birbirleri hakkında aşk dolu sözler safr etse de 17 yıllık birliktelik ve 13 yıllık evliliği sürdürmek artık eskisi kadar kolay değil... Ünlü müsizyen "Hiçbirimiz mükemmel değiliz" dedi ve Richie'yle evlilik terapisinden yardım aldıklarını itiraf etti

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“Nicole ile terapiye gidiyoruz - çok fazla terapi" diyen ünlü müzisyen kusurlu olabileceğini kabul etmeyen ve her şeyi çözmüş gibi görünmeye çalışan biriyle birlikte olmadığı için şanslı olduğunu kabul etti. Nicole Richie, gençlik yıllarında Paris Hilton ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Simple Life adlı reality şovla tanınmıştı.

Tıpkı yakın arkadaşı Hilton gibi sosyetik güzel olarak adlandırılan Nicole Richie yaşadığı lüks hayat ve adının karıştığı birçok skandalla hatırlanıyordu. Kendini çılgın gece hayatına kaptıran Richie uyuşturucu bağımlılığıyla da gündeme geliyor ve sürekli gözaltına alınıyordu.

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2000’li yılların başında bir anda çok zayıflayan ve anoreksiya hastalığıyla da boğuşan Nicole Richie sağlıksız görünümüyle zihinlere kazınmış; sevenlerini ve hayranlarını korkutmuştu. Joel Madden’la evliliğinden sonra kendini toparlayıp yeniden sağlıklı görüntüsüne kavuşan Nicole Richie artık bir yandan tasarımcılık yaparken bir yandan da 2 çocuğunu büyütüyor.

Ünlü müzisyen grubunun 17 yıllık kariyerini örnek göstererek kraliçem dediği eşiyle birlikteliğinin hayatının en önemli parçası haline geldiğini anlattı

Evliliklerinde 13 yılı geride bırakan çift mutluluk sırlarını da "Bir sırrımız yok. Sadece birbirimizin kendimiz olmasına izin veriyoruz ve birlikte eğleniyoruz” diyerek anlatmıştı. Nicole Richie, Joel Maddlen’la ilk buluşmalarını anlatırken “Birbirimizi gördüğümüz anda sevgili olduk” derken ünlü müzisyen de karısına “Kraliçem” diye seslenerek “17 yıldan devam ettirebildiğim tek tek müzisyenlikti. Şimdi ise en büyük aşkım ve hayatımın anlamı karım yanımda” diyerek ona olan aşkını dile getirmişti.