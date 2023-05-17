Cannes Film Festivali: Kırmızı halıda Michael Douglas çıkarması! Kızlarıyla açılışa damga vurdular

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76. Cannes Film Festivali’nin her yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda önemli davetlisi, jüri üyesi ve filmi var elbette. Ancak açılış töreninde en çok ilgiyi, hak ettiği şekilde, çeken isim bu yıl festivalden onur ödülü alan Michael Douglas çekti.

Festivalin açılış töreninde, 50 yıllık başarılı oyunculuk bir oyunculuk kariyeri olan Michael Douglas’a Onursal Altın Palmiye Ödülü takdim edildi. Douglas, ilk olarak 1979’da “China Syndrome” (Dünyanın Kaderi), son olarak da 2013’te “Behind the Candelabra” ile festivale katılmıştı.

Cannes kırmızı halısında bu yıl Michael Douglas ve ailesinin damgası var

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Törende Michael Douglas’a onur ödülünü efsanevi Fransız aktris Catherine Deneuve ve kızı Chiara Mastroianni takdim etti. Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve ve bir başka efsane sinema yıldızı İtalyan aktör Marcello Mastroianni’nin kızı ve Cannes Film Festivali’nin de sözcülerinden.

Michael Douglas'ın ödülünü alırken "Ben bu festivalden bile yaşlıyım" demesi herkesi güldürdü, dev aktörü tüm salon ayakta alkışladı

Michael Douglas, festivale ve onur ödülü aldığı açılış törenine kendisi gibi büyük bir Hollywood yıldızı olan eşi Catherine Zeta-Jones ve kızları Carys Zeta Douglas’la katıldı ve deyim yerindeyse ailesiyle birlikte Cannes’a ve kırmızı halıya çıkarma yaptı ve damgasını vurdu.

Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones, bir anlamda kızları Carys'i de böylece dünyaya tanıtmış oldu

Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones’un kızları Carys Zeta Douglas da gecenin en çok ilgi çeken isimlerinden oldu. Soluk pembe, çiçek işlemeli zarif bir tuvalet giyen 20 yaşındaki Carys de anne ve babasının ayak izlerini takip ederek sektöre girmeye hazırlanan genç bir yıldız adayı. Rol aldığı bir film yapım aşamasında olan genç isim başka projelerde de set ekibinde görev alarak tecrübe kazanıyor.

Catherine Zeta-Jones'un hem kızıyla hem de eşiyle duyguğu gurur gece boyunca yüzüne yansıdı

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Eşinin ve kızının kollarına girerek tırmandığı merdivenlerde 78 yaşındaki Michael Douglas’ın yanaklarına Catherine Zeta-Jones ve Carys tarafından kondurulan öpücüklerle yüzü kızaran ancak bu özel anlardaki mutluluğu çekilen tüm fotoğraflarda yüzüne yansıyan Hollywood’un 78 yaşındaki dev ismi onur ödülünü alırken yaptığı konuşmada “Ben bu festivalden bile yaşlıyım” diyerek salonu kahkahaya boğdu ve dakikalarca ayakta alkışlandı.

1998’de tanışan ve 2000’de evlenen Michael Douglas ve Catherine Zeta-Jones çifti, yıllara meydan okuyan mutluluklarıyla Hollywood’un parmakla gösterilen evliliklerinden birine sahip. Çiftin 20 yaşındaki kızları Carys’ten hariç bir de 22 yaşında Dylan adında bir oğlu var.