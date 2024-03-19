'Adım Johnson... Taylor-Johnson' Yeni James Bond nihayet belli oldu… Ünlü oyuncunun sözleşmeyi bu hafta imzalayacağı iddia edildi

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İngiliz istihbarat servisi MI6 için çalışan bir gizli ajan olan James Bond, ilk filmi Dr. No’dan itibaren perdede 27 kez karşımıza çıktı.
DAHA ÖNCE YEDİ DEV İSİM PERDEDE JAMES BOND’U CANLANDIRDI
James Bond, daha doğrusu “Bond, 007 Bond” olarak tanıyıp sevdiğimiz bu ajan sinemada Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve son olarak da Daniel Craig tarafından canlandırıldı.
Sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerinden birine perdede hayat vermek elbette her babayiğidin harcı değil. Tam 60 yıldır sinemanın en sevilen ve en çok konuşulan filmlerinden olan James Bond serisi, karakteri en son canlandıran Daniel Craig'in artık paydos demesiyle beyaz perde yolculuğuna uzunca bir ara vermiş oldu.
DANIEL CRAIG “TAMAM” DEYİNCE YENİ ADAY ARAYIŞI BAŞLAMIŞTI
Son birkaç yıldır sürekli sorulan yeni James Bond kim olacak sorusu ise artık cevabını buldu…
Kısa süre önce yapılan bir ankete göre Idris Elba, bir Bond adayları arasında 51 yaşında olmasına ve suç dizisi Luther'e odaklanmak için rolü istemediğini söylemesine rağmen seyircilerin bir numaralı tercihi olmayı sürdürüyordu.
Bir süredir adı sürekli Bond projesiyle anılan 33 yaşındaki İngiliz aktör Aaron Taylor-Johnson'a rolün teklif edildiği aylar önce konuşulmaya başlamıştı.
EN SONUNDA EVET DEDİ
İngiliz basının iddialarına göre yakışıklı oyuncu en sonunda projeye evet dedi ve bu hafta içinde film sözleşmesine de imzasını atmış olacak.
Bu iddia gerçeklik kazanırsa Nocturnal Animals, Kick-Ass, Nowhere Boy ve Avengers filmlerindeki rolleriyle tanınan Aaron Taylor-Johnson, 1962 yılından bu yana beyaz perdede James Bond’u canlandıran sekizinci oyuncu olacak.
TEKLİF MASADA İMZA BEKLİYOR
Basına konuşan kaynaklar resmi teklifin masada olduğunu ve Aaron Taylor-Johnson’ın önümüzdeki günlerde sözleşmesini imzalayacağını söylüyor.
Bunun hemen ardından da prodüksiyon şirketi büyük duyuru için hemen hazırlıklara başlayacak.
Geçen hafta yeni Bond olacağı yönündeki söylentilere “İnsanların beni bu rolde görmelerini büyüleyici ve harika buluyorum. Bunu büyük bir iltifat olarak kabul ediyorum” diye cevap veren yıldız oyuncu kariyerine çocuk yaşta başlayan Hollywood yıldızlarından.
KARISINDAN 22 YAŞ KÜÇÜK… Yakışıklı oyuncu evliliği ve yönetmen eşi Sam Taylor Johnson’la arasındaki büyük yaş farkıyla da sık sık haberlere konu oluyor. Evlenirlerken birbirlerinin soyadlarını alan ve artık Aaron ve Sam Taylor Johnson olarak anılan çift 2012’den beri mutlu mesut bir evlilik sürdürüyorlar. İki kızı olan çift, Sam Taylor Johnson’ın ilk evliliğinden olan iki kızlarıyla da birlikte dört kişilik kocaman bir aile haline geldiler. Grinin 50 Tonu filmlerinin yönetmeni olan Sam Taylor Johnson’a çok aşık olduğunu her fırsatta belirten Aaron Taylor-Johnson, eşiyle 2009 yılında Sam'in yönettiği Nowhere Boy filminin çekimleri sırasında tanışmıştı. Tanıştıklarında Aaron 18, Sam ise 42 yaşındaydı. Çiftkarıs ertesi yıl ilk kızları Wylda'yı kucaklarına almışlardı.
YENİ PROJELERİYLE SEYİRCİ KARŞISINA ÇIKMAYA HAZIRLANIYOR
James Bon rolünü kapmasıyla heyecan yaratan İngiliz yıldız son olarak Ryan Gosling ve Emily Blunt’la başrol oynadığı The Fall Guy filminin gösterime girmesini bekliyor.
Taylor-Johnson ayrıca Robert Eggers'ın yönettiği ve Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp ve Willem Dafoe gibi yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosunun yer aldığı 1922 yapımı gotik korku filmi Nosferatu'nun merakla beklenen yeniden çevriminde de rol alacak.
BİRÇOK ÜNLÜ İSMİ GERİDE BIRAKTI: YENİ SERİYİ NOLAN YÖNETEBİLİR
Aaron Taylor-Johnson’ın adı James Bond rolü için Tom Hardy, Henry Cavill ve Cillian Murphy gibi oyuncularla birlikte anılıyordu.
Bu sıcak gelişmenin yanında yeni James Bond filmini Oppenheimer’la En İyi Yönetmen ödülü kazanan Christopher Nolan'ın yöneteceği de konuşulmaya başladı. Söylentilere göre Nolan seriye yeni bir soluk getirmek istiyor ve yapımcılardan onay bekliyor.
DENEME ÇEKİMİNDE YAPIMCIYI ETKİLEDİ
Geçen yıl Aaron Taylor-Johnson’ın, Bond serisinden sorumlu ünlü yapımcı Barbara Broccoli ile görüştüğü hatta bir deneme çekimi de yaptığı söylenmişti.
Taylor-Johnson’ın bu çekimlerde Barbara Broccoli’yi çok etkilediği ve ünlü yapımcının serinin önümüzdeki 15 yıllık serüvenini onunla şekillendirmek istediği de iddia edilmişti.