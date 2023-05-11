Kendinden 23 yaş büyük karısına ilk görüşte vurulmuştu: Evlenme teklif ettiğinde daha öpüşmemiştik bile

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HOLLYWOOD'UN HAKKINDA EN ÇOK KONUŞULAN ÇİFTLERİNDEN OLDULAR

Tanıştıklarında Aaron Johnson henüz 18 yaşında gencecik bir oyuncu, Sam Taylor ise onun filminde yönetmen koltuğunda oturan 42 yaşında deneyimli bir sinemacıydı. İkili birbirlerini gördükleri anda büyük bir aşka düştü. Aralarındaki 23 yıllık yaş farkı çok konuşuldu. Dünya yaşça büyük erkeklerin kendilerinden oldukça küçük kadınlarla evlenmesine alışmış ancak tam tersi durum hâlâ tuhaf karşılanmaya devam ediyordu.

İkilinin birlikte çekilmiş ilk fotoğraflarından: 42 yaşındaki Sam Taylor, 18 yaşındaki Aaron Johnson'ın oynadığı fimin yönetmeni...

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TANIŞTIKLARINDA ADAM 18 KADIN 42 YAŞINDAYDI

Artık 33 yaşına gelen ve oyunculuk kariyerinde basamakları hızla tırmanarak adını Hollywood’da yıldızlar ligine yazdıran İngiliz oyuncu, yeni James Bond filminde, efsane ajanı canlandıracak isimler arasında anılıyor. Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan haberlere göre Aaron Taylor Johnson çoktan serinin yapımcısı Barbara Broccoli’yle görüşmüş. Hatta gizli bir deneme çekimine katıldığı iddia edilen aktör, filmlerin imzası haline gelen meşhur jenerik sahnesinde tıpkı kendinden önceki James Bond’lar silah namlusunun içinde göründüğü sahneleri çekmiş ve bu deneme sahneleri tam puan almış.

İngiltere ve Amerika arasında mekik dokuyan çift normalde gözlerden uzak yalamayı tercih ediyorlar ancak Aaron Taylor Johnson'ın yeni James Bond olma ihtimali yüksek olduğu için gazeteciler oyuncunun peşini bırakmıyor

Adı Hanry Cavill gibi aktörlerle James Bond’u canlandırma yarışında telaffuz edilen yıldız oyuncu bu sebepten çok göz önünde olunca evliliği ve yönetmen eşi Sam Taylor Johnson’la arasındaki büyük yaş farkı da yeniden gündeme geldi. Evlenirlerken birbirlerinin soyadlarını alan ve artık Aaron ve Sam Taylor Johnson olarak anılan çift 2012’den beri mutlu mesut bir evlilik sürdürüyorlar. İki kızı olan çift, Sam Taylor Johnson’ın ilk evliliğinden olan iki kızlarıyla da birlikte dört kişilik kocaman bir aile oldular.

Çift 2009'da ilk kez, filmleri Nowhere Boy'un galasında dünyanın karşısına birlikte çıkıp aşklarını ilan ettiler, yanlarında Sam Taylor Johnson'ın ilk eşinden olan kızları da vardı

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ONU GÖRDÜKTEN TAM 1 YIL SONRA DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

“İlişkimizi analiz etmiyorum. Yürüdüğünü biliyorum, kendimi güvende ve seviliyor hissediyorum” diyerek anlattığı aşkını daha 18 yaşındayken oynadığı filmin yönetmen koltuğunda bulan Aaron Taylor Johnson, tanışmalarının üzerinden tam 1 yıl ve 1 gün geçtikten sonra dizlerinin üzerine çöküp Sam Taylor Johnson’a evlenme teklif etmiş. Sam ise o günleri "Filmin çekimleri boyunca çok profesyonel davrandık. Ama setteki herkes aslında durumu biliyordu. Ve film biter bitmez bana benimle evleneceğini söyledi. Daha ne bir kez yemeğe gitmiş ne de öpüşmüştük.” diyerek anlatıyor.

Aaron ve Sam Taylor Johnson çifti o günlerden beri de birbirlerinin projelerine en çok destek veren isimler oldular

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Çift 2009’da filmlerinin galasına Sam’in iki kızını da alıp giderek aşklarını tüm dünyaya ilan etmişti. 2010’da ise bebek beklediklerini açıkladılar. Baba olacağı için çok mutlu olan yakışıklı aktör “Sam harika bir kadın ve harika bir anne. Ben de onun iki kızı olduğu için babalığa zaten antrenmanlıyım” dedi. Sam Taylor Johnson, 2011’de Britanya İmparatorluk Nişanı almaya karnında burnunda, kısa süre sonra doğacak Aaron Taylor Johnson’dan ikinci kızını taşıyarak gitti. Çift 2012’de, ikinci kızlarının doğumundan 6 ay sonra evlendi.

İki çocuğu olan çift Sam Taylor Johnson'ın ilk evliliğinden doğan kızlarını da birlikte büyüttü

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EVLENDİKTEN SONRA KARISININ SOYADINI ALMIŞTI

Evlendikten sonra karısının soyadını alması da çok konuşulan başarılı oyuncu “Neden kadınlar erkeklerin soyadını almak zorunda? O ne kadar benim parçamsa ben de onun bir parçasıyım” diyerek sayısız kadının takdirini toplamıştı. Sam Taylor Johnson çok ses getiren Grinin 50 Tonu filmlerini çekerken de kocası Aaron Taylor Johnson evde kalıp tam zamanlı baba olmuş ve küçük çocuklarının bakımlarını üstlenmişti.

Aralarındaki yaş farkının sürekli gündeme gelmesinden rahatsız olan çift yine de yıllar içinde bunu umursamamayı öğrenmişler

Evliliklerinin 5. yılında bir açıklama yapan Aaron Taylor Johnson bu yaş farkı meselesinin neden bu kadar konuşulduğunu anlamadığını söyledi ve sözlerine “Bu bitmeyen konuşmaların kariyerimin başında yaşanmış olması beni biraz da rahatlatıyor çünkü ‘aman boş ver’ diyebildim. Şimdi olsa birini fena dövecek kadar çok öfkelenip öfkeme hakim olamayabilirdim.” diye devam etti.

Sam Taylor Johnson yaşına göre genç, Aaron Taylor Johnson'sa tam tersi yaşına göre oldukça olgun bir kişiliğe sahipmiş

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"KOCAMIN YAŞLI BİR RUHU VAR"

Sam Taylor Johnson ise kocasının “yaşlı bir ruhu” olduğunu söylüyor, onun gece gezmelerini sevmediğini, evinde çocuklarına yemek yapmayı, köpek gezdirmeyi sevdiği ve bu özelliklerinden dolayı arkadaş çevrelerinde ona Benjamin Button adı verildiğini anlatıyor ve eşinin ne kadar yaşında olgun biri olduğunun altını çiziyordu. Evlilik 10 yılını devirmeye yaklaştığındaysa Sam Taylor Johnson bu yaş farkı konusunu çoktan kapatmıştı…

Aaron Taylor Johnson geçen yıl Brad Pitt'le birlikte Bullet Train filminde rol aldı, şimdilerde de ismi James Bond adayları arasında

"Artık 10 yıldır evli sayılırız, insanlar da yaş farkımızı konuşmaktan yorulmuş olmalı. Ben de bunu zerre umursamıyorum. Zaten kimseye bir zararımız yok. Bilakis bizim ilişkimizin yolunda gitmesinden, birlikte çalışıp birlikte bir aile kurmamızdan kendilerine pozitif mesajlar çıkarmalılar.”

Aaron Taylor Johnson karısına olan aşkını sık sık yaptığı Instagram paylaşımlarında dile getiriyor

"BİZE BAKINCA GÜZEL ŞEYLER GÖRÜP İLHAM ALSINLAR"

Şu anda 12 yıllık evli olan çift, bu imzanın 10. yılını evlilik yeminlerini yenileyerek kutlamıştı. Karısını öptüğü bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Aaron Taylor Johnson karısına “Evliliğimizin onuncu yılı. Ve güneş üzerimizde parlamayı hiç bırakmadı. Bu büyülü ve unutulmaz günde kendimi şanslıdan da öte hissediyorum. Sam, sen benim hayatımın aşkısın, benim ruh eşimsin, dünyamsın!” diye seslendi.

"10 muhteşem yıl. Benim inanılmaz kocam, 4 kızımın birden babası. Seni seviyorum. Aşk her şeyi fetheder!”

Sam Taylor Johnson da bir dizi aşk fotoğrafı paylaşıp eşine "10 muhteşem yıl. Benim inanılmaz kocam, 4 kızımın birden babası. Seni seviyorum. Aşk her şeyi fetheder!” sözleriyle seslendi. Aaron Taylor Johnson son olarak eşinin 4 Mart’taki 56. yaş gününü kutlarken de ikisinin amuda kalktığı bir fotoğrafı seçerek “Kendin kadar deli birini bulabilmiş olmak nasıl büyük bir şanstır! Seni seviyorum bebeğim, iyi ki doğdun” yazmıştı.

