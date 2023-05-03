Pırlanta yüzük gösterip “nişanlandık” demişlerdi: Ünlü şarkıcı yarı yaşındaki sevgilisinden ayrıldı

Haberin Devamı

Önce her yerde el ele görülmeye başlamışlardı. Sonra yıldız şarkıcı parmağında kocaman pırlanta bir yüzükle ortaya çıktı ve nişan dedikoduları yayılmaya başladı. 76 yaşındaki ünlü şarkıcı Cher ise 37 yaşındaki müzik yapımcısı Alexander "AE" Edwards’la çok mutlu olduklarını ve aşklarını yaşadıklarını söyleyip konuyu geçiştirdi. Ama “nişanlanmadık” da demedi.

Cher ve Alexander "AE" Edwards’ın aşkı geçen yılın kasım ayında ortaya çıkmış, aralarında neredeyse 40 yaş fark olan bu ünlü çift herkesin bir anda ilgi odağı olmuştu. İkilinin Eylül 2022’de düzenlenen Paris Moda Haftası’nda tanıştığı ve bir yıldırım aşkı yaşamaya başladığı öğrenildi.

Cher sadece gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılardan biri değil aynı zamanda En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına uzanmış iyi de bir oyuncu

Haberin Devamı

Kasım ayına gelindiğindeyse artık tüm davetlere birlikte giden, kırmız halıda el ele dudak dudağa poz vermekten çekinmeyen bir çift oldular. Cher, aradaki yaş farkı yüzünden herkesin eleştirdiği bu ilişki hakkında çok mutlu olduğundan başka bir yorum yapmadı. Üstelik Cher'in yeni aşkı Alexander, oğulları 53 yaşında Chaz Bono ve 46 yaşında Elijah Blue’dan bile küçüktü.

Ancak yıldız isim “Aşk matematik bilmez. Biz çok mutluyuz. Ergenler gibi öpüşüyoruz” diyerek yaşadığı ilişkiyi savunuyordu. Yine Cher’in söylediğine göre bu ilişkinin başlamasında pay sahibi olan erkek tarafıydı. “Ben onun değil, o benim peşimden koştu” diyen şarkıcı ilişkiyi isteyen ve başlatan tarafın genç sevgilisi olduğunu anlatmıştı.

Cher ve Alexander "AE" Edwards, birçok ünlü çiftin aksine, aralarındaki yaş farkına rağmen, ilişkilerini saklanmadan yaşadı ve her davete, her kırmızı halıya birlikte gitti

Çiftin birliktelikleri boyunca birçok iddia ortaya atıldı. Bunların başında Cher’in genç sevgilisine ayak uydurabilmek, ona daha genç ve güzel gözükebilmek için bıçak altına yatmaya ve acı dolu bir estetik operasyon sürecinden geçmeye karar verdiğiydi. Bir diğer iddia da ünlü şarkıcının 2 oğlunun annelerinin bu ilişkisine karşı olduğu ve aile içinde iki aşığın arasındaki bu yaş farkının kavgalara sebep olduğuydu.

Haberin Devamı

Fısıltı gazeteleri Cher’in, iki çocuğunu genç sevgilisi için karşısına aldığını ve onları 400 milyon dolarlarla ifade edilen büyük servetinden mahrum bırakmakla tehdit ettiğini bile söyledi. Bu birçokları için tuhaf bulunan ve eleştirilen aşk dolu dizgin yaşanırken bir anda Cher’in sosyal medya paylaşımları ortadan kayboldu. Ünlü yıldızın mart ayından beri Twitter’dan hiçbir şey paylaşmadığı ortaya çıktı.

Cher, genç sevgilisine ayak uydurmak için, yıllardır imzası haline gelen kömür karası saçlarını sarıya bile boyatmıştı

Ve en sonunda ünlü çiftten ayrılık haberi geldi. ABD’li ünlü magazin televizyonu TMZ, Cher ve Alexander "AE" Edwards’ın, 6 aylık bir beraberlikten sonra ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın kimin kararı olduğu ise açıklanmadı. Büyük aşk büyük bir hızla başlayıp aynı hızla da saman alevi gibi sönmüştü. Ayrılık haberiyle birlikte bir ilginç gerçek daha ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Cher’in annesi Georgia Holt, 10 Aralık'ta 96 yaşında ölmüştü. Yeni yılda parmağında kocaman bir pırlanta yüzükle ortaya çıkan Cher ise yüzüğünü dünyaya gösterdiği paylaşımlarında “Bu günü keşke annem de görebilseydi” demişti. Bu paylaşımlar Cher ve Alexander Edwards’ın nişanlandığı şeklinde yorumlandı.

Yıldız şarkıcı "Aşk matematik bilmez, biz çok mutluyuz" demişti ama bu aşk uzun ömürlü olmadı

Çiftin ayrılık haberini duyuran TMZ’ye göreyse böyle bir nişan hiç gerçekleşmemişti. Ortada bir pırlanta yüzük olduğu doğruydu ancak genç sevgilisinin Cher’e hediye ettiği bu yüzük bir nişan yüzüğü değil gerçekten de bir yılbaşı hediyesiydi. İddiaya göre aslında nişanlanmayan çift yüzükle birlikte “Nişanlandılar!” haberleri çıkınca bu konudaki gerçeği saklayıp gerçekten nişanlanmış gibi davranmaya devam etmişti…