Bruce Willis’in eşi Emma Hemming’den duygulandıran paylaşım: Bir zamanlar biz de o kırmızı halıdaydık

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Ve bu isimler arasında gözler belki de en çok, son günlerde hep hastalık haberleriyle gündeme gelen Bruce Willis’i aradı… Hollywood’un en sevilen yüzlerinden biri olan Bruce Willis uzun yıllara yayılan kariyeriyle neredeyse her türden filmde başrol oynadı. Adı aksiyon sinemasıyla birlikte anılan aktörün yakalandığı hastalık sonrasında emekli olmak zorunda kalması ise milyonlarca hayranını yasa boğdu.

Bruce Willis ve Emma Hemming'in iki kızı var

Aksiyon filmlerinin unutulmaz yıldızı Bruce Willis’ten kötü Haber geçtiğimiz mart ayında gelmiş, uzun süredir ortalıkta görünmeyen aktörün beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Bruce Willis ve Emma Hemming henüz Willis hastalanmadan önceki mutlu günlerinde...

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Arada geçen bir sene boyunca hastalık haberi ve sağlık durumundaki yeni gelişmeler nedeniyle adı sürekli manşetlerde olan Bruce Willis eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve bu iki evlilikten olan beş kızıyla birlikte adeta bir sevgi çemberinde yaşıyor. Hatta Willis ve Demi Moore’un en büyük çocukları 34 yaşındaki Rumer Willis 18 Nisan tarihinde bir kız bebek doğurarak babası Bruce Willis’i dede yaptı.

Emma Hemming eşini film gallalarında da hiç yalnız bırakmıyordu

Bruce Willis afazi olduktan sonra durumu takip altında da olsa bir miktar kötüleşti ve ailesi şubat ayının sonunda 67 yaşındaki aktöre bu kez de frontotemporal demans (FTD) teşhisi konulduğu açıkladı. Her ne kadar bu hastalığın bugün herhangi bir tedavisi olmasa da sonuçta kesin bir teşhis konulmasının az da olsa iç rahatlatıcı olduğu notunu ileten ailesi bu hastalık nedeniyle Bruce Willis'in iletişim kurma yeteneğinin de önemli ölçüde engelleneceğini belirtti.

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İşte herkes Hollywood’un neredeyse tüm dev isimlerinin tam kadro yer aldığı Met Gala 2023’ü konuşurken Willis ailesinin evinde hem aileye yeni katılan bebeğin heyecan ve mutluluğu hem de burukluk vardı. Willis elbette hastalığı nedeniyle geceye davet edilmedi. Emma Hemming de eşi dostu bu özel gecede eğlenirken geçmişe doğru bir yolculuğa çıktı…

2009’daki Met Gala’da Bruce Willis’le birlikte pozlarını Instagram’dan takipçileriyle paylaşan Emma Hemming’in adeta gözlerinin içi gülüyordu. Çünkü Emma Hemming, “O çok tatlı bir eşti” diyerek paylaştığı fotoğraflarda henüz Bruce Willis’le evleneli daha 2 ay olmuştu ve çift deyim yerindeyse evliliklerinin en mutlu “cicim ayı” günlerini geçiriyordu. Üstelik ikisinin de ufukta kendilerini bekleyen kâbus dolu günlerden haberi yoktu…

Willis ve Hemming, 2009'daki Met Gala'ya katıldıklarında daha iki aylık evliydi

Willis ve Hemming 2009’da Demi Moore, onun yeni eşi Ashton Kutcher ve Willis’le Moore’un üç kızının da katıldığı ses getiren bir törenle evlenmişti. İngiltere’ye bağlı Turks ve Caicos Adaları’nda düzenlenen tören resmi sayılmayınca çift ABD’de yeniden nikah kıymışlardı. Willis, Demi Moore ve Ashton Kutcher’ın evliliğinde de orada bulundu. Eski eşlerin bu dostluğu ve birbirlerinin düğünlerine gitmeleri herkesin bir dönem diline düştü.

Demi Moore, Bruce Willis'i hastalandığı günden beri hiç yalnız bırakmadı ve eşi Emma Hemming'in de enbüyük destekçisi oldu

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Ancak Bruce Willis hastalanınca ona ve eşi Emma Hemming’e de en büyük destek yine eski eş Demi Moore’dan geldi. Demi Moore ve Willis’in üç kızı neredeyse Emma Hemming ve Bruce Willis’le birlikte yaşar haldeler ve aile olarak birbirlerine kenetlenmiş durumdalar.