Hastalık haberiyle hayranlarını üzmüştü: Yıldız oyuncu Bruce Willis’e buruk doğum günü kutlaması

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Aksiyon filmlerinin unutulmaz yıldızı Bruce Willis’ten kötü haber geçtiğimiz mart ayında gelmiş, uzun süredir ortalıkta görünmeyen aktörün beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma-yazma gibi becerileri etkileyen 'afazi' (söz yitimi) hastalığına yakalandığı ortaya çıkmıştı.

Arada geçen bir sene boyunca hastalık haberi ve sağlık durumundaki yeni gelişmeler nedeniyle adı sürekli manşetlerde olan Bruce Willis eşi Emma Heming Willis, eski eşi Demi Moore ve bu iki evlilikten olan beş kızıyla birlikte adeta bir sevgi çemberinde yaşıyor. Emma Heming eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor

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BÜYÜK AİLE HASTALIK HABERİNDEN BERİ HEP BİR ARADA

2000 yılında ayrılmış olmalarına rağmen eski eşiyle aralarındaki dostluk hiç bozulmayan Demi Moore da bu süreç boyunca Bruce Willis’in yanından hiç ayrılmayarak büyük bir vefa sergiledi. Willis’in 2009 yılında evlendiği Emma Heming Willis’le birlik olan Demi Moore, yanına kızlarını da alarak sürekli olarak bu büyük aileyi bir arada tutuyor ve aileden hiç kimse Willis’i bir an bile yalnız bırakmıyor.

Özel günlerde çektikleri toplu aile fotoğraflarını ve videoları sürekli olarak sosyal medya hesaplarından paylaşan Emma Heming Willis, Demi Moore ve Bruce Willis’in kızları hem birlik içinde bir görüntü veriyor hem de onun sağlık durumuyla ilgili güncellemeleri dünyayla paylaşıyor. Demi Moore'la olan evliliğinden üç yetişkin kızı olan Bruce Willis ikinci eşi Emma Heming'den de iki kız çocuk sahibi olmuştu

YENİ TEŞHİSLE BİR KEZ DAHA YIKILDILAR

Ancak bu mutlu aile tablosu şubat ayının ortalarında aileden gelen yeni bir haberle bir kez daha sarsıldı. Ailesi Bruce Willis’e bu kez de kısaca FTD olarak bilinen “frontotemporal demans” teşhisi konduğunu açıkladı. Frontotemporal demans genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık. Yaygın semptomları arasındaysa davranış ve kişilik değişikliği, düşünme, yargılama, dil ve harekette bozulma var.

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EŞİ FOTOĞRAFÇILARA YALVARMIŞTIGeçtiğimiz haftalarda Bruce Willis, Santa Monica'da kahve içmek için arkadaşlarıyla buluştu. Hastalığı nedeniyle uzun süredir gözlerden uzak olan Willis fotoğrafçıların gözünden kaçmadı. Paparazziler, Willis'e seslenerek dikkatini çekmeye ve onun kendileriyle konuşmasını sağlamaya çalıştılar. İşte bunun üzerine Willis'in eşi Emma Heming harekete geçti ve sosyal medyadan bir video paylaştı. Zaten normal zamanlarda bile sokağa çıktığında rahat yürüyemeyen Bruce Willis'in eşi Emma Heming paparazzilere, sokakta dolaşırken kocasını gördüklerinde ona bağırmamaları, konuşmaya çalışmamaları için neredeyse yalvardı çünkü bu ani tepkiler Willis2in hastalığı için oldukça kötü bir etkiye sahip.

Yani Bruce Willis’in afazi ile başlayan hastalık süreci artık daha ilerlemiş ve iyice kötüye gitmiş durumda. Hali hazırda bilinen bir tedavisi olmayan bu ikinci hastalık haberi aileyi yıksa da yine de bir teşhis almak ve neyle karşı karşıya olduklarını bilmek aileyi bir anlamda rahatlattı. HASTALIĞININ TEDAVİSİ YOK

Aile, geçen ay yaptıkları açıklamada “İletişim kurmakta yaşadığı zorluklar ne yazık ki Bruce'un hastalığının sadece bir yüzü. Durum ne kadar acı verici olsa da, sonunda net bir teşhise sahip olmak bizim açımızdan rahatlatıcı. Bruce’un hastalığının bir tedavisi yok, ancak bu, önümüzdeki yıllarda değişebileceğini umduğumuz bir gerçek. Bruce'un durumu ilerledikçe, medyanın ilgisinin çok daha fazla farkındalık ve araştırma gerektiren bu hastalığa ışık tutmaya odaklanabileceğini umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Willis eşine böyle sarıldı

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İşte efsane aktörün 68. doğum günü de bu üzücü haberlerin gölgesinde dün, buruk şekilde kutlandı. Kalabalık aile bir kez daha Bruce ve Emma Heming Willis’in çiftlik evinde bir araya geldi ve ailenin her bir bireyi Bruce Willis’e üzüntülerini belli etmeden neşeli şarkılar söyleyerek doğum günü pastasındaki mumları üfledi. Bruce Willis'in doğum gününde eşi, kızları, damadı ve her zaman en büyük destekçisi olan Demi Moore katıldı

68. YAŞA BURUK DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Willis’in bu özel gününde yanında Demi Moore’dan olan kızları 34 yaşındaki Rumer, 31 yaşındaki Scout ve 29 yaşındaki Tallulah’yla birlikte Emma Heming Willis’ten olan iki küçük kızı 19 yaşındaki Mabel ve 8 yaşındaki Evelyn de vardı. Eski ve yeni eşler Demi ve Emma da her zamanki gibi yine el eleydi ve bu anlamlı ama zor günde birbirlerine destek oldular.

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Demi Moore Bruce Willis’in doğum günü için yaptığı paylaşımda"Mutlu yıllar BW! Bugün seni kutlayabildiğimiz için çok mutluyum. Seni seviyorum ve ailemizi seviyorum. Sevgi ve sıcak dilekler için herkese teşekkür ederim. Hepimiz onları hissediyoruz.” sözlerini kullandı.

Bruce Willis'in ilk çocuğu olan Rumer Willis hamile... Yani bir yandan amansız hastalığıyla boğuşan Bruce willis bir yandan da ilk kez torun sahibi olmayı bekliyor

Emma Heming Willis ise günün erken saatlerinde, demans tanısından bu yana aktörün ilk doğum gününde nasıl keder ve üzüntü hissettiği hakkında duygusal bir Instagram paylaşımı yaptı. Güne ağlayarak başladığını itiraf eden Emma ancak kızları ve kocası için güçlü olması gerektiğini belirtti. ​​“Her gün üzüntülü zamanlarım var, her gün kederliyim ve bugün gerçekten de onun doğum gününde kendimi yine böyle hissediyorum” diyen Emma Heming Willis eşi Bruce Willis’e ise “O saf aşktır. O çok sevildi. Ve onu her zaman sevmeye devam edeceğim.” diyerek seslendi.