Ekranda kâbus anları! Hava durumu sunucusu canlı yayında böyle bayıldı!

Haberin Devamı

Nadir olsa da yaşanabilen bu ilginç, bir o kadar da korkutucu durum bu kez ABD’li bir hava durumu sunucusunun başından geçti. Her gün yaptığı gibi izleyicilere hava raporunu sunmak için yerini alan sunucu yayın sırasında yaşadığı talihsiz anlarla herkesi korkuttu.

CBS Los Angeles kanalının akşam 7 haberlerinde hava durumu sunucusu olan Alissa Carlson Schwartz, her mesai gününde olduğu gibi cumartesi akşamı da kendisine ayrılan özel bölüme geçmiş, arkasında yer alan haritalar üzerinden ertesi günün hava durumunu sunmak üzere hazırlanmıştı.

Alissa Carlson Schwartz, canlı yayın kazasından bir gün önce ekip arkadaşlarıyla yaptıkları yayın öncesi hazırlığı böyle paylaşmıştı

Haberin Devamı

İsmi anons edildiğinde ve kameralar kendisine döndüğünde birkaç saniye boyunca sessizce duran Alissa Carlson Schwartz’ın durumunu haber yayınını sunan spiker arkadaşları Nichelle Medina ve Rachel Kim fark etmedi. Hatta Nichelle Medina meslektaşına şaka yaparak “Alissa, gerçekten fırtına öncesi gibi sessiz” diye seslendi.

Ancak tam o anda Alissa Carlson Schwartz, arkasında durduğu masaya tutunamayarak bir anda önce masanın üzerine sonra da yere devrildi. Bir anda dengede durmakta zorlandığı anlaşılan talihsiz sunucu gözleri başının üzerinde dönerken masaya tutunmaya çalıştı ancak dengesini kaybederek düştü ve bayıldı.

Saniyeler içinde yaşanan bu korkunç olay anbean izleyicileri gözleri önünde yaşandı. Nichelle Medina ve Rachel Kim arkadaşları yere yığılınca hemen yayını kestiler onun yanına koştular ve haber bülteni yerine ekrana bant görüntüler yansıtıldı.

Herkesi dehşete düşüren bu anlar sosyal medyada sayısız kez paylaşıldı. Yayını izleyenleri ve olayı sosyal medyadan öğrenenleri merakta bırakan Alissa Carlson Schwartz ise ertesi gün Facebook hesabından bir açıklama paylaşarak kendisine iyi dileklerini iletenlere teşekkür etti ve durumunun düzeldiğini aktardı.

Alissa Carlson Schwartz, 2018'de evli kadınların yarıştığı güzellik yarışmasında California güzeli seçilmiş ve Mrs. America yarışmasına katılmıştı

Haberin Devamı

Alissa Carlson Schwartz, canlı yayın esnasında bayılmasına sebep olan şeyin ne olduğunu açıklamadı ancak bu deneyimli sunucunun başına ilk defa gelmiyordu. Alissa Carlson Schwartz, 2014 yılında, başka bir televizyon kanalında çalışırken aynı şekilde canlı yayında bayılmıştı.

Ünlü sunucu aynı durumu 2014'te de yaşamıştı: O dönem doktorlar Schwartz'a kalp kapakçığında sorun olduğunu söylediler

Bu olayın ardından doktora göründüğünde kalp kapakçığında bir sorun olduğunu öğrenen sunucu bir kız çocuk sahibi olduğu zaman, onun göbek kordonundan alınan kök hücrelerle tedavi oldu ve kalp kapakçığı onarıldı. Schwartz, hafta sonu yaşanan bu ürkütücü kazanın yine kalbiyle ilgili bir sorundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını açıklamadı.