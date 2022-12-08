Bruce Willis'den haber var: Hastalığı ilerledi ama ailesi ve eski eşi Demi Moore onu bir an bile bırakmıyor

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Zor Ölüm film serisiyle akıllara kazınan Hollywood yıldızı Bruce Willis, yollarını ayırmalarının üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da adı hâlâ eski eşi Demi Moore’la anılmaya devam ediyor. Çünkü onların 1987’de başlayan evliliği 2000’de bitmiş olsa da ikili aslında yıllardır iç içe. Bu evlilikten Rumer, Tallulah ve Scout adlı üç kızı olan Willis ve Moore, dostluklarını hep sürdürdü. Kızları için bir araya gelmekten hiç vazgeçmeyen eski eşler birbirlerinin mutlu ve zor günlerinde de hep destekçi olmaya devam ettiler. Bruce Willis ve Demi Moore bir zamanların en gözde çiftlerindendi

BRUCE WILLIS VE DEMI MOORE'UN DOSTLUĞU HİÇ BİTMEDİ

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Demi Moore Bruce Willis’ten ayrıldıktan sonra Ashton Kutcher’la sevgili oldu. Çift 2005’te evlendi ve 2013’te ayrıldı. Ancak Demi Moore, bu iki evliliğine rağmen hâlâ 1980-85 yılları arasında evli kaldığı eski eşi Freddy Moore’un soyadını kullanıyor. Moore ve Ashton Kutcher evlendiği zaman da, Bruce Willis ve Demi Moore dost kalmaya devam etmişti. Hatta Bruce, Demi ve Ashton bir arada pozlar veriyor, üçlü arasındaki bu güzel ilişki çoğu zaman yadırganıyordu. Aradan geçen uzun yıllar bu sağlam dostluğun gerçekte ne anlama geldiğini herkese gösterecekti.

Bruce Willis, 2009 yılında Emma Heming ile evlendi ve çiftin Mabel ve Evelyn adında iki kızları oldu. Yani Bruce Willis artık 5 kız babası. 2000’lerden sonra aktörün kariyeri inişli çıkışlı bir seyir çizmeye başlayarak düşüşe geçecekti. Şimdi 67 yaşında olan aktör 2010’laradan sonra çok fazla ses getiren yapımda oynamadı ama hâlâ aksiyon filmlerinde görünmeye ya da konuk oyuncu olarak çeşitli projelerde boy göstermeye devam ediyordu. 2022 yılıysa Bruce Willis ve geniş ailesine kötü haberler getirecekti.

Demi Moore ve Ashton Kutcher evlendikten sonra da hep bir arada olmaya devam etmişlerdi

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2022'NİN BAŞINDA GELEN KÖTÜ HABER...

Aile, mart ayında 67 yaşındaki Willis'in konuşma ve dili anlama yeteneğini etkileyen bir bozukluk olan afaziden muzdarip olduğunu duyurdu. Sonrasında ise artık sevgili babalarının Hollywood yıldızlığından emekli olduğunu açıklayacaklardı.

Efsanevi aktör, Hollywood'daki onlarca yıllık kariyerinden emekli olduğundan bu yana geçen aylarda, Bruce, eski karısı Demi Moore, şu anki eşi Emma Heming onun iletişim kurmasına yardımcı olmaya çalışırken daha da yakınlaştı. Sert adam rollerinin ünlü aktörü afazi beyin bozukluğuyla savaşırken ailesi artık onunla geçen her anı kucaklıyor, onunla daha fazla vakit geçirmeye çalışıyor ve yaklaşan Noel’de bir mucize olması için dua ediyor. Bu karışık ve kalabalık aile artık her tatillerini Idaho'da birlikte geçiriyor. Bu güzel anları da Willis’in Demi Moore’dan olan kızları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu paylaşımlar hem Bruce Willis’in etrafını saran sevgi çemberini gösterip aktörün hayranlarına derin bir nefes aldırıyor hem de son durumu hakkında herkesin bilgi sahibi olmasına yarıyor. Bruce Willis'in 2009'da evlendiği eşi Emma Heming

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WILLIS'İN ESKİ VE YENİ EŞİ ONU BİR AN BİLE YALNIZ BIRAKMIYOR

İsmi açıklanmayan aileye yakın bir kaynak, eski eşi Demi Moore'un Willis ile birlikte olamayınca sesini duyabilmesi için onu aradığını söyledi. Kaynak, 67 yaşındaki Willis'in artık fazla bir şey söyleyemediğini ve başkalarının ona söylediklerinin pek çoğunu anlamadığını da sözlerine ekledi. Hastalığı ilerleyen ve durumu kötüleşen aktörü geniş ailesi artık hiç yalnız bırakmamaya başladılar. Yeni yıl kutlaması, Şükran günü, Paskalya tatili gibi tüm zamanlarda eski ve yeni eşler ve çocuklar bir araya geliyor ve Bruce Willis’in etrafında toplanıyor. Çocukları babalarıyla geçirecekleri ne kadar zamanları kaldığını artık bilmiyorlar ve bu durum çok üzüntü verici olsa da durumu kötüleşen aktöre bunu hiç belli etmeden neşe içinde yemekler yiyip büyük aile eğlenceleri düzenliyorlar.

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Afazi, beyin kanaması ya da inme (felç) gibi serebrovasküler rahatsızlıklar sonucu beynin konuşma bölümünde gelen hasara verilen isimdir. Beynin konuşma merkezinde oluşan bu hasar, bireylerde konuşma bozukluğu, algıda ve verilen cevaplarda tutarsızlık ve iletişim problemleri gibi sorunlar meydana getirir

DEMI MOORE: EN VEFALI DESTEKÇİ

Demi Moore, bu zorlu süreçte eski eşinin, kızlarının ve Bruce willis’in şu anda eşi olan Emma’nın elini hiç bırakmayarak vefasını ve ailesine olan düşkünlüğünü çoktan kanıtlamış durumda. Herkes Moore için “Onunla vakit geçirmek için elinden gelen her fırsatı değerlendiriyor” diyor ve ekliyor “Eğer yanında değilse, sırf Bruce sesini duysun diye onu telefonla arıyor.”

Karma aile, her yıl olduğu gibi şimdi de Idaho'da tatillerini Willis'in Demi Moore’dan olan kızı 28 yaşındaki Tallulah ile birlikte geçiriyor. Tallulah da bu özel anları Instagram hesabından paylaşıyor. Tallulah’nın paylaştığı son fotoğraflardan birinde babası Bruce Willis ve kucağında küçük köpeği Pilaf'la birlikte annesi Demi Moore var. Aile oyun geceleri düzenliyor ve sık sık pijama partisi verip bu büyük evde birlikte kalıyor. HASTALIĞI İLERLEDİ, ARTIK KONUŞAMIYOR VE ÇEVRESİNİ ANLAYAMIYOR

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Bruce Willis’in artık çok fazla bir şey söyleyemediği ve görünüşe göre başkalarının söylediklerinin de çoğunu anlamadığı ortada. Eşi Emma onun için artık bir ses ve iletişim aracı olmuş durumda. Ailenin eski ve sağlıklı Bruce'u karşılarında gördükleri günler oluyor. Ama bu günler artık çok azalmaya başlamış. Görünüşe göre böyle olunca onlardan daha da uzaklaşıyor ve bu da kızlarının kalbini kırıyor. Kızları Noel'i babaları olmadan hayal bile edemiyorlar. Ailenin yakınları kızlarının erkek arkadaşları hakkında onlarla dalga geçen ve onlara istenmeyen tavsiyeler veren eski neşeli babalarını çok özlediklerini söylüyor. DURUMUNU AİLESİ AÇIKLAMIŞ VE EMEKLİ OLDUĞUNU DUYURMUŞLARDI

Ailesi Bruce Willis’in hastalığını açıkladıklarında “Bruce'un inanılmaz destekçilerine, bir aile olarak sevgili Bruce'umuzun bazı sağlık sorunları yaşadığını ve yakın zamanda bilişsel yeteneklerini etkileyen afazi teşhisi konduğunu paylaşmak istedik” diye yazmışlardı. “Bunun bir sonucu olarak ve büyük bir dikkatle Bruce, kendisi için çok şey ifade eden kariyerinden uzaklaşıyor. Bu, ailemiz için gerçekten zorlu bir zaman ve devam eden sevginiz, şefkatiniz ve desteğiniz için çok minnettarız.” Diyen ailesi aynı zamanda Willis'in aktörlük kariyerini de sonlandırdığını duyurmuştu.