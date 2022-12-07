Hiç estetiği olmadığı için seksi rolleri kapabilmiş: Yıldız oyuncu ünlü aktörle kaçamağını ve açık evliliğini böyle anlattı

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Kendisine son röportajında sorulan soruya “Bu soru bana hitap etmiyor” diye cevap verdi. Konu yaşlanmaktı ve yıldız oyuncu “Yaşlanmakla bir ilişkim yok, hayatımda yeri yok” diyordu. Gençlik fotoğraflarına bakan herkes hâlâ büyüleniyor. Güzel mavi gözleri ve zarafetiyle belli ki o dönemde erkek kadın ayırmadan herkesin başını döndürmüş. Charlotte Rampling şimdi 76 yaşında.

YAŞLILIĞIN HAYATINDA YERİ YOK

Sanat dünyasına katkılarından dolayı İngiltere Kraliyetinin en kıymetli nişanlarından biri ona takdim edilmiş. Kısaca O.B.E. yani Britanya İmparatorluk Nişanı ya da Şövalyelik nişanı olarak anılan bu unvan filmlerden aklımızda kalan ‘birini şövalye’ ilan etmek aslında. Bu nişanı alan erkeklere ‘Sir’ kadınlara da ‘Dame’ diye hitap ediliyor. Charlotte Rampling de, birçok çağdaşı gibi İngiltere’nin verdiği bu nişanı onurla taşıyor. Bu nişana sahip isimler arasında Annie Lennox, Kylie Minogue, Victoria Beckham, Adele, Elton John, Mick Jagger ve The Beatles’ın da aralarında bulunduğu sayısız İngiliz yıldız var.

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Dönelim sevgili Carlotte Rampling’e… En gencinden başlayarak neredeyse bütün oyuncu ve şarkıcıları ya da gösteri dünyasında herhangi bir sebepten bulunan herkesi saran estetik furyasına hiç katılmamış ender isimlerden biri o. Yarı yaşındaki birçok ünlü aktris bıçak altına yatarak yüzlerini değiştiriyor ve onları aslında özel kılan tüm özelliklerini yok ediyor olsa da Carlotte Rampling bunu hiç yapmamış. 76 yaşındaki yıldız artık yüzünde yaşının getirdiği izleri elbette taşıyor; kırışıkları, beyaz saçları, yorgun da bir yüzü var. Ancak tüm bunlar bir araya geldiğinde yine tarifsiz bir zarafete ve güzelliğe sahip. Belki de özel görüntüsünü hiç bozmadığı ve yaş almayı canı gönülden kabul ettiği içindir…

Ama yetenekli oyuncu bu soru kendisine sorulduğunda zarafetle yaşlanmaya inandığını ve bu süreçten 'büyülendiğini' söylüyor. En son Dune filminde başrolde izlediğimiz oyuncu “Ne olacaksa o olacak. Yüzüm çok kötü değil, bu yüzden ameliyat olmam gerekmiyor” diye devam ediyor sözlerine ve ekliyor “İsteseydim bile, muhtemelen asla yapmazdım çünkü bundan çok korkuyorum ve buna katılmıyorum. Yüzümün yaşlanması beni biraz büyüledi.”

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Konu formda ve sağlıklı kalmak olduğunda ve bunu nasıl başardığı sorulduğunda oyuncu DNA'sı yüzünden şanslı olduğu konusunda ısrar ediyor. “Kendimi kararlı bir şekilde, fiziksel olarak elimden geldiğince güçlü ve iyi tutuyorum. Ben daha çok babamın vücuduna, kaslı yapısına sahibim” diyor.

"SEKSİ ROLLERİ ESTETİKSİZİM DİYE KAPTIM"

Charlotte, bir keresinde kariyerindeki uzun ömürlülüğü ve 'seksi' roller üstlenme yeteneğini ünlü yüzünü değiştirmemesine bağlamıştı. “Yüzünüzü değiştirmeyin, bakın görün gerçekten ilginç roller elde edebilirsiniz. Hatta sadece büyükanne rolleri de değil; siz de seksi roller alabilirsiniz” diyen Rampling, bu söyleşisinde rol arkadaşlığı yaptığı Russell Crowe’la da nasıl flörtleştiğini anlatıyor.

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Şimdi 58 yaşında olan Russell, 1993’te Avustralya yapımı romantik drama Hammers Over The Anvil filminde Carlotte Rampling’le başrolü oynamıştı. Carlotte Rampling, o günlerde çoktan Hollywood’un tanınan ve sevilen bir oyuncusuydu ve ünlü müzisyen Jean-Michel Jarre ile evliydi. Crowe daha sonra karısı olan aktris Danielle Spencer ile bir dargın bir barışık ilişkisini sürdürüyordu. RUSSELL CROWE'LA FLÖRTLEŞMİŞLER

Carlotte Rampling, kendisine bu konuda soru soran Daily Mail muhabirine Russell Crowe’u 2000 yılında oynadığı ve devleştiği Gladyatör filminden tanıdığını ve hayran olduğunu söyledi. “Çok çekici bir genç adamdı. Onunla bir flörtümüz oldu” diyen Rampling, dahasını soran gazeteciyi “Bu kadar yazsanız yeter” diyerek yanıtsız bıraktı.

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1970’li yıllardan beri Fransa’da yaşayan ve su gibi Fransızca konuşan Rampling, sayısız Avrupa filminde de bu yeteneği sayesinde başrolü kapmayı bilmişti. Carlotte Rampling’in başında iki evlilik geçti. İlk evliliğini Bryan Southcombe ile yaptı. Bir çocuk sahibi olduğu kocasından 1976’da boşandı. Sonra da dünyanın en tanınmış besteci ve müzisyenlerinden Fransız Jean-Michel Jarre ile evlendi. 1998’de biten bu evliliğinden de tıpkı babası gibi müzisyen olan bir oğlu oldu. Rampling 1998’den 2015’e kadar Fransız gazeteci ve yazar Jean-Noël Tassez ile birlikte yaşadı. Bu aşk da Tassez’in ölümüyle son bulacaktı.

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Carlotte Rampling’in Yeni Zelandalı aktör Bryan Southcombe ile evliliğiyle ilgili olarak sonradan anlattığı şeyler çok konuşulmuştu. Bir oğlulları olan çiftin açık bir evlilik yaşadığı ve üçüncü bir kişinin de onların evliliğine dahil olarak çiftle birlikte olduğu söyleniyordu. Carlotte Rampling, ilk önce sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve bu üçüncü kişiye sadece ev arkadaşı olduklarını söylemişti. Ancak uzun yıllar sonra bu konuyla ilgili konuştuğunda “Bu işlere nasıl bulaştım bilmiyorum ama o zamanlar öyle yaşıyorduk. Evet iki erkek arkadaşım birden vardı sanırım. O yıllarda her şey deneyseldi ve sanırım biz de bir şeyler denedik” diyecekti. SON EVLİLİĞİ İHANET YÜZÜNDEN BİTTİ

Ünlü oyuncunun Jean-Michel Jarre’la olan evliliği ihanet yüzünden bitti. Jean-Michel Jarre’ın karısı Carlotte’ı defalarca farklı kadınlarla aldattığı o dönemler bütün tabloid gazetelerinde manşetti. Bir zamanlar açık evlilik yaşamış olan yıldıza bu konuda neden boşanma yoluna gittiği sorulunca “Aldatıldığınızı tabloid gazetelerinden öğrenmek korkunç bir şey” diyecekti. “Erkeklerin karılarını aldatması çok sık olan bir şey. Ama yaşadıklarım çok zordu ve bu affedebileceğim bir şey değildi.” sözleriyle yaşadıklarını anlatan oyuncu 1998’de açtığı boşanma davasını en sonunda 2002’de sonlandırabilmişti.