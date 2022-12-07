Kirstie Alley’nin ölüm sebebi belli oldu… Tedavisi geciktiği için mi hayatını kaybetti? Scientology tarikatı onu 'insan üstü' statüsüyle yakacak!

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Kirstie Alley, 40 yıllık Hollywood kariyerinde pek çok yüzüyle tanınıyordu. Komikti, açık sözlü bir kişiliğe sahipti, son zamanlarda sosyal medya üzerinden herkesle tartışıyordu ve pek çok ünlü Hollywood starının da takipçisi olduğu Scientology tarikatına üyeydi. Ancak kimsenin bilmediğiyse yıldız oyuncunun bir süredir kanserle savaştığıydı. Alley’nin çocukları; oğlu True ve kızı Lillie annelerini kaybettiklerini açıkladıklarında onun ‘kanserle kısa süren bir savaş’ verdiğini söylediler. Kimse Kirstie Alley’nin kanser olduğunu bilmiyordu. Ölümünün yarattığı şaşkınlık biraz da bundan kaynaklandı. Kirstie Alley’nin oğlu ve gelini

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ÖLÜMÜ ŞOK YARATTI: KİMSE KANSER OLDUĞUNU BİLMİYORDU

71 yaşındaki oyuncunun hastalığıyla ölümünden sonra açıklandı. Onu hayattan koparanın kolon kanseri olduğu söylendi. Kolon kanseri, yani kalın bağırsak kanseri çok geç belirti veren sinsi bir hastalık. Kolon kanseri, belirti vermiyor ve ileri safhalara gelmeden anlaşılmıyor. Kirstie Alley’nin de geç teşhis almış olabileceği ve bu yüzden tedavisinin geç başlamasından dolayı hastalığı yenemediği konuşuluyor. Peki bu durumda Scientology tarikatının parmağı olabilir mi?

True ve Lillie, doktorların annelerinin kanserini 'yakın zamanda keşfettiklerini' ve Alley'nin Florida, Tampa'daki Moffitt Kanser Merkezinde tedavi gördüğünü açıkladı. Yıldız oyuncu Clearwater yakınlarındaki Scientology merkezinin yakınında yaşıyordu. İki çocuğu yaptıkları açıklamada “En yakınları tarafından sarıp sarmalanmıştı ve büyük bir güçle savaştı, bize onun hiç bitmeyen yaşama sevincine ve onu bekleyen maceralara dair anılar bırakarak gitti.” demişlerdi. Emmy ödüllü oyuncu, ölmeden önce ailesiyle birlikte son bir Şükran Günü'nü geçirmenin tadını çıkardı, Twitter takipçilerinden en sevdikleri yemeğin adını istedi ve sosyal medya hesabından 'dünyanın en iyi sosunu' yaptığı için böbürlendi ve hayranlarını güldürdü. Alley'nin ölmeden önceki son fotoğrafı

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SCIENTOLOGY TARİKATINA ÜYEYDİ

Scientology tarikatı hastalıklar, özellikle de kanser hastalığıyla illiği katı tutumuyla tanınıyor. Ölümünden sonra Scientology kilisesinin Kirstie Alley’nin kanser tedavisindeki rolü hakkında sorular gündeme geldi. Kaynaklar, Scientology liderlerinin Clearwater'daki Flag Land Base'de Alley için bir anma töreni düzenleyeceğini söyledi. Alley, Metodist kilisesine üye bir ailenin çocuğu olarak yetişmişti. Kokain bağımlısı olan yıldız, bu beladan kurtulabilmek için 1979'da Scientology kilisesine katıldı. Yıllar içinde Scientology tarikatının en tanınmış ve kilise içinde en saygı gören üyelerinden biri olacaktı. Scientologlar, Kirstie Alley'nin 'insanüstü' statüsüne ulaştığına inanıyorlardı. Yıldız oyuncunun uzun sarı saçları ve iri mavi gözleri yıllar boyunca imzası haline gelmişti

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'ÜSTÜN İNSAN' SEVİYESİNE ULAŞTI

Bunun nedeni de Alley’nin Scientology’deki en yüksek öğrenim düzeyi olan 'Thetan 8' seviyesine ulaşmasıydı. Bu seviye tarikatta ulaşılabilen en üst dereceydi ve Alley, bu unvanı aldığından beri kilisenin en saygı gören üyesi olmuştu. 'Thetan 8' seviyeli Kirstie Alley’nin, kilisesi tarafından düzenlenecek törenin ardından yakılacağı açıklandı.

JOHN TRAVOLTA'NIN EŞİ DE 2 YIL ÖNCE 57 YAŞINDA KANSERDEN ÖLMÜŞTÜ

Alley, son yıllarda kanserden ölen üçüncü yüksek profilli Scientologist oldu. Scientologist John Travolta'nın eşi 57 yaşındaki aktris Kelly Preston, Temmuz 2020'de meme kanserinden öldü. Grammy Ödüllü caz piyanisti Chick Corea da Şubat 2021'de nadir görülen bir kanser türünden 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Uzun soluklu ve çok okunan bir Scientology blogu olan The Underground Bunker'ın yazarı Tony Ortega, Kirstie Alley'nin ölümü ve Scientology tarikatı arasındaki bağlantıyı ABD medyasına anlattı. Ortega, Alley'nin kanser teşhisi konmadan önce sırt ağrısı çektiğini duyduğunu söyleyerek deyim yerindeyse bombayı patlattı. Ortega, konuyu anlatırken Scientology'nin ilk kitabı olarak ünlenen Dianetics'e dikkat çekiyordu.

Kirstie Alley ve çocukları

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Bu kitapta da bahsedildiği gibi Scientology tarikatının arası modern tıpla çok iyi değil. Kilisenin üyeleri çoğu insanın rahatsızlığının psikosomatik olduğu ve iyileştirilebileceği fikrine sahipler. Bu nedenle Scientologlar hastalandıkları zaman önce bir Scientology çözümü aramak zorunda kalıyorlar ve tıbbi tedavilerini geciktiriyorlar. Ortega’ya göre Scientology, psikiyatrik tedaviye ve psikiyatrik ilaçlara da karşı.

İLACA VE MODERN TEDAVİLERE KARŞI ÇIKIYORLAR

Örneğin, antidepresanlar kullanmaya başlarsanız kilisedeki itibarınızı kaybedersiniz. Ancak takipçilerin, kanser veya buna benzer bir hastalığa sahip olmaları durumunda tıbbi tedavi aramaları engellenmez. Kilise size hastaneye gitmemenizi söyleyemez. Ama yine de kilise yönetimi öncelikle danışmanlık yoluyla işleri halletmeye çalışırlar ve telkin yolunu denerler. Böylece de Scientology’ye mensup hastalar çok geç olduğunda doktora giderler ve bunun trajik sonuçları olabilir.

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Ortega da bu konuları gündeme getirdi ve “Kirstie'nin eğitimi onun daha önce tıbbi yardım aramasını engellemiş olabilir mi? diye soran çok insan var.” diyerek akıllardaki soruyu gündeme taşıdı. Kirstie Alley de John Travolta’nın eşi Kelly Preston gibi aslında hastanede tedavi gördü. Ancak Preston da meme kanserini atlatamayarak 2020’de hayatını kaybetmişti. Şimdi akıllara gelen soru Preston ve Alley’nin tedaviye geç başladıkları için ölümden kaçamamış olup olmadıkları. KİLİSEDEN AYRILINCA KAVGA ETTİĞİ OYUNCU ARKADAŞI KONUŞTU

Kiliseden ayrıldıktan sonra Alley ile toplum önünde büyük bir tartışma yaşayan yaşayan aktris ve eski Scientolog Leah Remini, dün Rolling Stone'a şunları söyledi:

“Kirstie'nin kendisine savaşma şansı veren geleneksel kanser tedavisi aradığı bildirilse de Scientologistlerin çoğu çok geç olana kadar tedaviyi reddediyor. Scientologlar kanser gibi hastalıkları kendi kendilerine tedavi edebileceklerine inanıyorlar. Tarikatın söz verdiği en uğursuz şeylerden biri. Ve Scientology, bir inanç değil, kesin bir bilim olduğunu iddia ettiği için, üyelerinin beyinleri yıkanarak bu yanlış iddialara garanti olarak inandırılıyor.”

Kirstie, uyuşturucu alışkanlığının nasıl kontrolden çıktığını ve aşırı kaygı nöbetlerine, uykusuzluğa, kilo kaybına ve ölüm düşüncesine yaklaştığını daha önceleri anlatmıştı. 2012'de Entertainment Tonight'a katılmış ve “Neredeyse her seferinde aşırı doz alacağımı düşündüm” demişti.

Oyuncu, bir başka Scientology üyesi John Travolta'yla çok yakın arkadaştı... İkili birlikte üç film çekti,Alley yıllar sonra Travolta'ya her zaman aşık olduğunu açıklamıştı. Hatta Travolta'nın eşi Kelly Preston bir kez Alley'yi bu konuda uyarmıştı...

ONU BİR ZAMANLAR KURTARAN SCIENTOLOGY ÖLÜMÜNE Mİ NEDEN OLDU?

Oyuncu, Scientology ile bir komşusu tarafından tanıştırıldı ve Scientology'nin saunada uzun saatler geçirmeyi ve giderek daha fazla vitamin alımını teşvik ettiği bilinen rehabilitasyon ağına katıldı. O zamanlarda bunun 'ya evrendeki en büyük aldatmaca olduğunu ya da onu kendi yarattığım cehennemden çıkaracağını' söylüyordu. Alley daha sonra “Mucizevi bir şekilde bir Scientology seansım oldu ve bir daha asla kokain kullanmadım.” Diyecekti. Kariyeri de sonrasında yükselişe geçti ve tüm dünya tarafından tanınan büyük bir oyuncu oldu. Şimdi ise akıllarda bir zamanlar onu belki de ölümden döndüren ve kariyerinin önünü açan bu hamlenin en sonunda dönüp dolaşıp hayatına mal olup olmadığı sorusu kaldı…