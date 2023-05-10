Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ölü doğum yaptıktan sonra yeniden anne olmuştu: Taşıyıcı anne söylentilerini savuşturmak için doğum fotoğrafını paylaştı

Güncelleme Tarihi:

#Chrissy Teigen#John Legend#Doğum Fotoğrafı
Ölü doğum yaptıktan sonra yeniden anne olmuştu: Taşıyıcı anne söylentilerini savuşturmak için doğum fotoğrafını paylaştı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 13:28

Özel hayatlarını sosyal medyada çok fazla sergileyen yıldızlar bunun avantajını kullanıp bir yandan hayranlarıyla sıcak ilişkiler kurabiliyor bir yandan da kendi tanıtımlarına katkıda bulunuyorlar. Ancak bunun her zaman geri tepme büyük tepkiler toplama gibi bir etkisi de bulunabiliryor. Henüz yeni yılın ikinci haftasında anne olan ünlü eski model de buna çok güzle bir örnek.

Haberin Devamı

Uzun yıllar aranan bir model olarak yıldızlaştıktan sonra ünlü müzisyen John Legend’la evlenen ve modellik kariyerini bir yana koyarak 2 çocuğunu büyütmeye ve bir yandan da yemek kitapları yazmaya başlayan Chrissy Teigen için son birkaç yıl oldukça zor geçmişti.

Ölü doğum yaptıktan sonra yeniden anne olmuştu: Taşıyıcı anne söylentilerini savuşturmak için doğum fotoğrafını paylaştı
Ekim 2020’de ölü doğum yapan ve ailesini büyütmeyi beklerken bebeğini kaybeden Chrissy Teigen yıkılmış, yaşadığı acı dolu günleri zorlukla atlatmıştı. O günlerde hastanede yaşadığı zorlu süreci açık seçik şekilde anlatan, bunula da yetinmeyip ameliyat masasında çekilmiş kendi fotoğraflarından ölü doğan bebeğinin görüntülerine kadar her türlü özelini Instagram’dan paylaşan ünlü isme tepkiler çığ gibi büyümüştü.
Ölü doğum yaptıktan sonra yeniden anne olmuştu: Taşıyıcı anne söylentilerini savuşturmak için doğum fotoğrafını paylaştı
Acısını hafiflettikten sonra yeniden anne olmak istediğini söyleyen Chrissy Teigen, bu kez hamile kalmakla ilgili sıkıntılar yaşadı ve John Legend’la birlikte tüp bebek yöntemi kullanarak çocuk sahibi olmaya karar verdiler. Bekledikleri müjdeli haberse 37 yaşındaki yıldız ölü doğum yaptıktan iki yıl sonra geldi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınO da aşkı internetten bulmuştu Ünlü oyuncuya düğün hazırlığı zor geldi: Keşke kaçarak evlensekO da aşkı internetten bulmuştu! Ünlü oyuncuya düğün hazırlığı zor geldi: Keşke kaçarak evlensek!Haberi görüntüle

Geçen ocak ayında Esti adını verdikleri bir kız çocukları olan çift, nihayet ailelerini istedikleri gibi büyütebilmiş ve üç çocuk sahibi olmuşlardı. Hamilelik sürecini yaşarken sürekli paylaşım yapan, kısırlık tedavisiyle ilgili ve bu konuda ebeveynlere baskı unsuru haline gelen davranışları değiştirmeye yönelik çalışmalar yapan kurumların sözcülüğüne de soyunan Chrissy Teigen hamileliğini hem sürekli göz önünde hem de sözcülük yaparak geçirmişti.

Ölü doğum yaptıktan sonra yeniden anne olmuştu: Taşıyıcı anne söylentilerini savuşturmak için doğum fotoğrafını paylaştı
Bu süreçte sürekli bikinili fotoğraf paylaşarak büyüyen karnını da sergileyen Chrissy Teigen, durumunu yine biraz “abartmakla” suçlandı. Chrissy Teigen, doğumdan sonra da kızı Esti’nin, iki büyük çocuğunun kardeşleriyle olan ilişkisinin, 3 çocuklu hayatının tam bir portresini çizmeye devam ediyor. Ancak ünlü isim ne yaparsa yapsın hamilelik ve doğum süreciyle ilgili dedikodulara son verebilmiş değil.
Ölü doğum yaptıktan sonra yeniden anne olmuştu: Taşıyıcı anne söylentilerini savuşturmak için doğum fotoğrafını paylaştı
Birçokları Teigen’in, ölü doğum yaptıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları yüzünden hamile kalamadığını ve hamileliğinin yalan olduğunu, bebeğine taşıyıcı anne yoluyla kavuştuğunu iddia etti. Eski modelin gerçeğinden ayırt edilemeyen bir protez taktığı hamilelik taklidi yaptığı iddiaları yetmezmiş gibi iyice ileri gidip onun gerçekte erkek olduğu ve tüm hamileliklerinin ve doğumlarının kandırmaca olduğunu söyleyenler bile oldu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınUzun süredir aşkta yüzü gülmemişti… Kim Kardashian: Gönlünden geçen erkeği tişörtüne yazdırdıUzun süredir aşkta yüzü gülmemişti… Kim Kardashian: Gönlünden geçen erkeği tişörtüne yazdırdıHaberi görüntüle

Ölü doğum yaptıktan sonra yeniden anne olmuştu: Taşıyıcı anne söylentilerini savuşturmak için doğum fotoğrafını paylaştı
Bu akılalmaz iddialar bir türlü kesilmeyince Chrissy Teigen, bir kez daha çok sevdiği sosyal medyaya koşup şüpheleri kökünden kesmeye karar verdi. Ameliyat masasında sezaryen olduğu, dikişlerinin atıldığı ve kızı Esti’nin doktorların elinde havada tutulduğu anın fotoğrafını paylaşan Teigen, fotoğrafın üzerine de “Ne kadar da geçekçi bir sahte karın” yazarak kendisine bu konuda saldıranlara gönderme yaptı.
Ölü doğum yaptıktan sonra yeniden anne olmuştu: Taşıyıcı anne söylentilerini savuşturmak için doğum fotoğrafını paylaştı
Tıpkı ölü doğum yaptığı zamanda olduğu gibi son doğumunun da tüm anlarını kayıt altına aldığını açıklayan Chrissy Teigen ilk iki doğumunu normal yaptıktan sonra bu kez neden sezaryen tercih ettiğini ise “Her iki yöntemi de deneyimlemek ve nasıl hissettirdiğini öğrenmek istediğim” diyerek açıkladı.

Gözden KaçmasınBebeğini ölü doğurmuştu, o anları anlattı: Nefesim, acıma yetişemiyorduBebeğini ölü doğurmuştu, o anları anlattı: Nefesim, acıma yetişemiyordu Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Chrissy Teigen#John Legend#Doğum Fotoğrafı

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı