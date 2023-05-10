Ölü doğum yaptıktan sonra yeniden anne olmuştu: Taşıyıcı anne söylentilerini savuşturmak için doğum fotoğrafını paylaştı

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Uzun yıllar aranan bir model olarak yıldızlaştıktan sonra ünlü müzisyen John Legend’la evlenen ve modellik kariyerini bir yana koyarak 2 çocuğunu büyütmeye ve bir yandan da yemek kitapları yazmaya başlayan Chrissy Teigen için son birkaç yıl oldukça zor geçmişti.

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Ekim 2020’de ölü doğum yapan ve ailesini büyütmeyi beklerken bebeğini kaybeden Chrissy Teigen yıkılmış, yaşadığı acı dolu günleri zorlukla atlatmıştı. O günlerde hastanede yaşadığı zorlu süreci açık seçik şekilde anlatan, bunula da yetinmeyip ameliyat masasında çekilmiş kendi fotoğraflarından ölü doğan bebeğinin görüntülerine kadar her türlü özelini Instagram’dan paylaşan ünlü isme tepkiler çığ gibi büyümüştü.Acısını hafiflettikten sonra yeniden anne olmak istediğini söyleyen Chrissy Teigen, bu kez hamile kalmakla ilgili sıkıntılar yaşadı ve John Legend’la birlikte tüp bebek yöntemi kullanarak çocuk sahibi olmaya karar verdiler. Bekledikleri müjdeli haberse 37 yaşındaki yıldız ölü doğum yaptıktan iki yıl sonra geldi.

Geçen ocak ayında Esti adını verdikleri bir kız çocukları olan çift, nihayet ailelerini istedikleri gibi büyütebilmiş ve üç çocuk sahibi olmuşlardı. Hamilelik sürecini yaşarken sürekli paylaşım yapan, kısırlık tedavisiyle ilgili ve bu konuda ebeveynlere baskı unsuru haline gelen davranışları değiştirmeye yönelik çalışmalar yapan kurumların sözcülüğüne de soyunan Chrissy Teigen hamileliğini hem sürekli göz önünde hem de sözcülük yaparak geçirmişti.

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Bu süreçte sürekli bikinili fotoğraf paylaşarak büyüyen karnını da sergileyen Chrissy Teigen, durumunu yine biraz “abartmakla” suçlandı. Chrissy Teigen, doğumdan sonra da kızı Esti’nin, iki büyük çocuğunun kardeşleriyle olan ilişkisinin, 3 çocuklu hayatının tam bir portresini çizmeye devam ediyor. Ancak ünlü isim ne yaparsa yapsın hamilelik ve doğum süreciyle ilgili dedikodulara son verebilmiş değil.Birçokları Teigen’in, ölü doğum yaptıktan sonra yaşadığı sağlık sorunları yüzünden hamile kalamadığını ve hamileliğinin yalan olduğunu, bebeğine taşıyıcı anne yoluyla kavuştuğunu iddia etti. Eski modelin gerçeğinden ayırt edilemeyen bir protez taktığı hamilelik taklidi yaptığı iddiaları yetmezmiş gibi iyice ileri gidip onun gerçekte erkek olduğu ve tüm hamileliklerinin ve doğumlarının kandırmaca olduğunu söyleyenler bile oldu.