MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBebeğini ölü doğurmuştu, o anları anlattı: Nefesim, acıma yetişemiyordu
GeriMagazin Bebeğini ölü doğurmuştu, o anları anlattı: Nefesim, acıma yetişemiyordu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 10:22 | 

Bebeğini ölü doğurmuştu, o anları anlattı: Nefesim, acıma yetişemiyordu

Üçüncü bebeğini geçirdiği yoğun kanamanın ardından ölü olarak dünyaya getiren ünlü model yaşadığı bu korkunç deneyimi anlatan bir makale ile acısını sosyal medya üzerinden paylaştı.

INSTAGRAM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1FOTOĞRAFLAR TARTIŞMA YARATTI
Abone Olgoogle-news

FOTOĞRAFLAR TARTIŞMA YARATTI

Bebeğini kaybettikten sonra hastane odasında çekilen fotoğrafları tartışma yaratan model, o görüntülere neden Instagram sayfasında yer verdiğini de açıkladı.

2YAŞADIKLARINI ANLATTI
Abone Olgoogle-news

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Model ve yemek kitapları yazarı Chrissy Teigen, geçtiğimiz haftalarda üçüncü bebeğini ölü olarak dünyaya getirmişti. Müzisyen John Legend ile evli olan Teigen, ölü doğan bebeğiyle çekilenler de dahil hastane fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşmıştı. Bazı kişiler de onun bu kadar özel anlarını milyonlarca takipçisiyle paylaşmasını kınamıştı. Teigen o tartışılan paylaşımı neden yaptığını da anlattı.

3NE ZAMAN HAZIR OLACAĞIMI BİLMİYORDUM
Abone Olgoogle-news

'NE ZAMAN HAZIR OLACAĞIMI BİLMİYORDUM'

34 yaşındaki iki çocuk annesi Chrissy Teigen, online olarak yayınladığı makalesine "Bunu yazmak için ne zaman hazır olacağımı bilmiyordum" satırlarıyla başladı. "Bir parçam bunun için henüz erken olduğunu düşünüyordu, bir parçam da doğru zaman olduğunu söylüyordu."

4BİR KÖŞEDE DÜŞÜNCELERE DALDIM
Abone Olgoogle-news

'BİR KÖŞEDE DÜŞÜNCELERE DALDIM'

Teigen daha sonra bir gün yatak odasının bir köşesinde oturup kendini düşüncelere kaptırınca da makalenin şekillendiğini belirtti. Chrissy Teigen, daha dünyaya gelmeden "Jack" diye çağırdıkları üçüncü bebeğini, hamileliğinin dördüncü ayında geçirdiği yoğun bir kanamanın ardından ölü olarak dünyaya getirmişti.

5DÜNYAYA GELMESİNE DAHA BEŞ AY VARDI
Abone Olgoogle-news

DÜNYAYA GELMESİNE DAHA BEŞ AY VARDI

Ünlü model, daha önünde 5 ay olmasına rağmen hastanede doğum odasında bebeğini dünyaya getirirken eşi John Legend'in "Neler oluyor burada?" dediğini belirtti. Teigen bebeğini dünyaya getirdikten dakikalar sonra ona veda ettiğini yazdı. 

6ONU GÜVENDE TUTMAYA ÇALIŞTIM
Abone Olgoogle-news

'ONU GÜVENDE TUTMAYA ÇALIŞTIM'

Teigen, bu korkunç olay başına gelmeden önce aylarca yatak istirahati yapıp bebeğini 'güvenli bölgede' tutmaya çalıştığını yazdı. Kanaması başladıktan sonra ilk dönemde evinde yine doktor kontrolünde olduğunu anlattı. Model, doktorların söylediği olumsuz şeylerin olumluya döneceğini düşündüğünü de ekledi.

7TEDAVİLER SONUÇ VERMEDİ
Abone Olgoogle-news

TEDAVİLER SONUÇ VERMEDİ

Hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan tedaviye de cevap vermeyen Teigen, sonunda doktorların acı gerçegi açıkladığını ve bebeğe veda vaktinin geldiğini anlattı. O an önce biraz ağladığını sonrasının ise daha dayanılmaz olduğunu ifade etti model. Nefesinin, derin acısına yetişemediğini yazdı.

8ANNESİ VE KOCASINDAN FOTOĞRAF ÇEKMELERİNİ İSTEDİ
Abone Olgoogle-news

ANNESİ VE KOCASINDAN FOTOĞRAF ÇEKMELERİNİ İSTEDİ

Teigen o fotoğrafları neden çektirdiğini ve paylaştığını da makalesinde ifade etti. Derin acısı içinde yanında bulunan annesi ve kocasından fotoğraflarını çekmesini istemiş Teigen. Kocası John Legend her ne kadar tedirgin olsa da onun dediğini yapmış. Teigen, John Legend'ın fotoğrafları çekmek zorunda kaldığını ve bundan nefret ettiğini belirti.

9O ANLARI HATIRLAMAK İSTEDİM
Abone Olgoogle-news

'O ANLARI HATIRLAMAK İSTEDİM'

Chrissy Teigen fotoğrafları çektirme sebebini de şöyle anlattı: "Bu anı sonsuza kadar hatırlamak istediğimi biliyordum. Tıpkı evlendiğimiz gün birbirimize verdiğimiz o öpücüğü hatırlamak istediğim gibi. Luna ve Miles'ın doğumundan sonra döktüğümüz gözyaşlarını hatırlamak istediğim gibi. Ve bu hikayeyi paylaşmam gerektiğini kesinlikle biliyordum.'

10BEN YAŞADIM, BU BENİM SEÇİMİM
Abone Olgoogle-news

'BEN YAŞADIM, BU BENİM SEÇİMİM'

Chrissy Teigen hastanede çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşmasına yönelik eleştirilere de "Bunu ben yaşadım, ben bunu seçtim" diye yanıt verdi. 

11OĞLU DA ERKEN DOĞDU
Abone Olgoogle-news

OĞLU DA ERKEN DOĞDU

Model, hamilelikle ilgili sorunları diğer iki çocuğunda da yaşadığını anlattı. Teigen oğlu Miles'ı da bir ay erken dünyaya getirdiğini yazdı.

12KÜLLERİ AĞACIN ALTINA GÖMÜLECEK
Abone Olgoogle-news

KÜLLERİ AĞACIN ALTINA GÖMÜLECEK

Teigen ölü doğan bebeğinin küllerinin evlerinin bahçesindeki ağacın altına serpileceğini belirtti. Neden bu uzun mektubu yazdığını da şu satırlarla ifade etti: "Bunları yazdım çünkü hayata devam edebilmek için bir şeyler söylemem gerektiğini biliyordum. Jack her zaman sevilecek. Çocuklarıma onu bir ağaçta, kelebekte ya da rüzgarda görebileceklerini anlattım."

13DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Abone Olgoogle-news

DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Ünlü model zor zamanlarında kendilerine destek mesajları gönderen herkese de teşekkür etti.

14İKİ ÇOCUKLARI VAR
Abone Olgoogle-news

İKİ ÇOCUKLARI VAR

2013 yılında evlenen Chrissy Teigen ile 41 yaşındaki John Legend'ın 4 yaşında Luna adında bir kızı ve 2 yaşında Miles Theodore adında bir oğlu bulunuyor.

15
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi