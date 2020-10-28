Bebeğini ölü doğurmuştu, o anları anlattı: Nefesim, acıma yetişemiyordu
Üçüncü bebeğini geçirdiği yoğun kanamanın ardından ölü olarak dünyaya getiren ünlü model yaşadığı bu korkunç deneyimi anlatan bir makale ile acısını sosyal medya üzerinden paylaştı.
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FOTOĞRAFLAR TARTIŞMA YARATTI
Bebeğini kaybettikten sonra hastane odasında çekilen fotoğrafları tartışma yaratan model, o görüntülere neden Instagram sayfasında yer verdiğini de açıkladı.
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YAŞADIKLARINI ANLATTI
Model ve yemek kitapları yazarı Chrissy Teigen, geçtiğimiz haftalarda üçüncü bebeğini ölü olarak dünyaya getirmişti. Müzisyen John Legend ile evli olan Teigen, ölü doğan bebeğiyle çekilenler de dahil hastane fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaşmıştı. Bazı kişiler de onun bu kadar özel anlarını milyonlarca takipçisiyle paylaşmasını kınamıştı. Teigen o tartışılan paylaşımı neden yaptığını da anlattı.
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'NE ZAMAN HAZIR OLACAĞIMI BİLMİYORDUM'
34 yaşındaki iki çocuk annesi Chrissy Teigen, online olarak yayınladığı makalesine "Bunu yazmak için ne zaman hazır olacağımı bilmiyordum" satırlarıyla başladı. "Bir parçam bunun için henüz erken olduğunu düşünüyordu, bir parçam da doğru zaman olduğunu söylüyordu."
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'BİR KÖŞEDE DÜŞÜNCELERE DALDIM'
Teigen daha sonra bir gün yatak odasının bir köşesinde oturup kendini düşüncelere kaptırınca da makalenin şekillendiğini belirtti. Chrissy Teigen, daha dünyaya gelmeden "Jack" diye çağırdıkları üçüncü bebeğini, hamileliğinin dördüncü ayında geçirdiği yoğun bir kanamanın ardından ölü olarak dünyaya getirmişti.
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DÜNYAYA GELMESİNE DAHA BEŞ AY VARDI
Ünlü model, daha önünde 5 ay olmasına rağmen hastanede doğum odasında bebeğini dünyaya getirirken eşi John Legend'in "Neler oluyor burada?" dediğini belirtti. Teigen bebeğini dünyaya getirdikten dakikalar sonra ona veda ettiğini yazdı.
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'ONU GÜVENDE TUTMAYA ÇALIŞTIM'
Teigen, bu korkunç olay başına gelmeden önce aylarca yatak istirahati yapıp bebeğini 'güvenli bölgede' tutmaya çalıştığını yazdı. Kanaması başladıktan sonra ilk dönemde evinde yine doktor kontrolünde olduğunu anlattı. Model, doktorların söylediği olumsuz şeylerin olumluya döneceğini düşündüğünü de ekledi.
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TEDAVİLER SONUÇ VERMEDİ
Hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan tedaviye de cevap vermeyen Teigen, sonunda doktorların acı gerçegi açıkladığını ve bebeğe veda vaktinin geldiğini anlattı. O an önce biraz ağladığını sonrasının ise daha dayanılmaz olduğunu ifade etti model. Nefesinin, derin acısına yetişemediğini yazdı.
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ANNESİ VE KOCASINDAN FOTOĞRAF ÇEKMELERİNİ İSTEDİ
Teigen o fotoğrafları neden çektirdiğini ve paylaştığını da makalesinde ifade etti. Derin acısı içinde yanında bulunan annesi ve kocasından fotoğraflarını çekmesini istemiş Teigen. Kocası John Legend her ne kadar tedirgin olsa da onun dediğini yapmış. Teigen, John Legend'ın fotoğrafları çekmek zorunda kaldığını ve bundan nefret ettiğini belirti.
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'O ANLARI HATIRLAMAK İSTEDİM'
Chrissy Teigen fotoğrafları çektirme sebebini de şöyle anlattı: "Bu anı sonsuza kadar hatırlamak istediğimi biliyordum. Tıpkı evlendiğimiz gün birbirimize verdiğimiz o öpücüğü hatırlamak istediğim gibi. Luna ve Miles'ın doğumundan sonra döktüğümüz gözyaşlarını hatırlamak istediğim gibi. Ve bu hikayeyi paylaşmam gerektiğini kesinlikle biliyordum.'
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'BEN YAŞADIM, BU BENİM SEÇİMİM'
Chrissy Teigen hastanede çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşmasına yönelik eleştirilere de "Bunu ben yaşadım, ben bunu seçtim" diye yanıt verdi.
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OĞLU DA ERKEN DOĞDU
Model, hamilelikle ilgili sorunları diğer iki çocuğunda da yaşadığını anlattı. Teigen oğlu Miles'ı da bir ay erken dünyaya getirdiğini yazdı.
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KÜLLERİ AĞACIN ALTINA GÖMÜLECEK
Teigen ölü doğan bebeğinin küllerinin evlerinin bahçesindeki ağacın altına serpileceğini belirtti. Neden bu uzun mektubu yazdığını da şu satırlarla ifade etti: "Bunları yazdım çünkü hayata devam edebilmek için bir şeyler söylemem gerektiğini biliyordum. Jack her zaman sevilecek. Çocuklarıma onu bir ağaçta, kelebekte ya da rüzgarda görebileceklerini anlattım."
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DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
Ünlü model zor zamanlarında kendilerine destek mesajları gönderen herkese de teşekkür etti.
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İKİ ÇOCUKLARI VAR
2013 yılında evlenen Chrissy Teigen ile 41 yaşındaki John Legend'ın 4 yaşında Luna adında bir kızı ve 2 yaşında Miles Theodore adında bir oğlu bulunuyor.