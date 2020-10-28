Bebeğini ölü doğurmuştu, o anları anlattı: Nefesim, acıma yetişemiyordu

ANNESİ VE KOCASINDAN FOTOĞRAF ÇEKMELERİNİ İSTEDİ Teigen o fotoğrafları neden çektirdiğini ve paylaştığını da makalesinde ifade etti. Derin acısı içinde yanında bulunan annesi ve kocasından fotoğraflarını çekmesini istemiş Teigen. Kocası John Legend her ne kadar tedirgin olsa da onun dediğini yapmış. Teigen, John Legend'ın fotoğrafları çekmek zorunda kaldığını ve bundan nefret ettiğini belirti.