O da aşkı internetten bulmuştu! Ünlü oyuncuya düğün hazırlığı zor geldi: Keşke kaçarak evlensek!

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Bu alışagelmiş kalıplara uymayan sayısız ünlü isim de var elbet. Aşklarını gizli kapaklı, meraklı gözlerden uzakta yaşamayı seçen ve evliliklerini de böyle yapan ünlü sayısı az değil. Gizlice evlenip, her şey olup bittikten sonra hayranlarının karşısına çıkan bu ünlüler müjdeyi de genelde sosyal medya hesaplarından duyuruyor.

Yıllarca uzun soluklu ilişkiler yaşamasına rağmen evlenmemeyi tercih eden Vanessa Hudgens sonunda hayatını birleştireceği adamı buldu

Bir de saklanmakla ilgili derdi olmamasına rağmen düğün işine pek yanaşmayanlar var ki onların da en büyük sıkıntısı düğün hazırlıkları yüzünden yaşanan baskı ve stresle başa çıkamamak. Daha 15 yaşındayken kamera karşısına geçtiği filmiyle adını duyuran, 18 yaşında oynamaya başladığı High School Musical film serisiyle şöhretin doruğuna erişen Amerikalı yıldız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Hudgens da bu isimlerden biri.

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Kazandığı büyük şöhretin ardından iki de albüm çıkaran 34 yaşındaki güzel yıldız 2010’lardan itibaren tamamen oyunculuk kariyerine odaklandı. High School Musical filmlerinde rol arkadaşı olan Zac Efron’la 2005’ten 2010’a kadar aşk yaşayan Hudgens, 2011’den 2019’un başına kadar da Elvis Presley’nin hayatını anlatan Elvis filmiyle yıldızı parlayan Austin Butler’la birlikteydi. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çift sürpriz bir karala yollarını ayırdı.

Hudgens ve Tucker aşklarını sosyal medyadan böyle ilan etmişti

Sevgili olduklarında güzel aktris 21, Austin Butler da 19 yaşındaydı. “İlişkimizi yaşadığımızda çok gençtik, yaşlarımız ilerledikçe fikren ayrı düştük ve hayatta farklı şeyler istediğimizi fark ettik” diyerek ayrılan çift, yoğun programları nedeniyle de sıkıntı yaşadıklarını söylemişti. Vanessa Hudgens, 2018’de sevgilisini Elvis’i anlatan bir filmde rol kapması gerektiğini, sesinin ve fiziğinin efsane şarkıcıya benzemesinin işine yarayacağı konusunda ikna etti. Austin Butler, eski sevgilisinin sözünü dinlemişti ve 2023’te Elvis filminde oynayarak Oscar adaylığı almayı başardı.

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Hep uzun süreli ilişkiler yaşasa da bir türlü aradığı mutluluğu bulamayan Vanessa Hudgens, Kasım 2020’den beri ünlü beyzbol oyuncusu Cole Tucker’la birlikte. Bir süre gizlenen ancak kısa zaman sonra aşklarını Instagram’dan paylaştıkları öpücüklerle dolu pozlarla dünyaya ilan eden aşıklar geçen yılın son günlerinde nişanlandı. Önceleri 26 yaşındaki Cole Tucker’ın yetenekli oyuncudan yaşça küçük olması magazin sayfalarına taşınsa da Vanessa Hudgens’ın hayranları onun nihayet evlenip yuva kurmasına sevindiler.

Çift, aşklarını ilan ettiklerinden beri sürekli böyle paylaşımlar yapıyor

Hayranları güzel yıldızı tellli duvaklı gelin olarak, muhteşem bir düğün atmosferinde görmeyi bekleseler de Vanessa Hudgens’ın son söylediklerine bakılırsa hayal kırıklığına uğrayacaklar. Çünkü ufukta Vanessa Hudgens ve Cole Tucker çiftini bekleyen devlet dairesinde kıyılan sadece bir resmi nikah. Drew Barrymore’un sunduğu talk şova katılan ve “Keşke Cola’la kaçıp da evlensek” diyen Hudgens, neden filmlerdeki gibi kaçarak evlenmek istediğini açıkladı.

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Evlilik hazırlığı yaparken ailelerin, akrabaların, yakın arkadaşların her konuda araya girdiği, üzerlerine yüklenen stresle kavga etmeye başlayan çiftlerin bu baskıya dayanamayarak tam düğün öncesi ayrıldığı görülmemiş şey değil. İşte Vanessa Hudgens’ın gözünü korkutan da böyle şeyler. “Düğün için bir yer bulmak bile aşırı baskı yüklü bir hale geldi. Diğer hazırlıkların zorluğundan bahsetmiyorum bile. Stresten kendimi kaybetmiş durumdayım. Keşke Cole’la birlikte kaçıp evlensek ve kurtulsak” diyen oyuncu, elinde evlilik cüzdanıyla sürpriz bir paylaşım yaparak evlendiğini duyurmaya fikren daha yakın.

Vanness hudges ve Austin Butler Oscar'larda birbirlerine selam bile vermediler çünkü ikisi de törene yeni aşklarıyla gelmişti... Oysa Austin Butler, Elvis filminde oynayıp Oscar adaylığı almasını biraz da eski sevgilisine borçlu

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Vanessa Hudgens, Cole Tucker’ın ise kendisiyle evlenmek dışında pek bir şeyi umursamadığı söyledi gülümseyerek Drew Barrymore’a. Güzel nişanlısına “Sen nasıl istersen bebeğim” demeyi tercih eden Cole Tucker ve Vanessa Hudgens, pandemi dönemi Zoom üzerinden katıldıkları bir meditasyon toplantısında tanışmışlardı.

“O toplantıdan sonra Cole’u Instagram’dan takip ettim ve profilinin epey derinlerine daldım. İki gün sonraysa bana mesaj yolladı. İlişkimiz tam da bir modern zamanlar aşk hikâyesi gibi” diyen Hudgens da çoğu insan gibi yüz yüze ilişkilerde bulamadığı mutluluğu “online” başlayan bir aşkla yakaladı.