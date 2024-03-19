Eski karısı ve yeni sevgilisinin arasından su sızmıyor… ‘Ben çok şanslı bir adamım’

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Hollywood’un iki ünlü oyuncusu Tori Spelling ve Dean McDermott, 17 yıllık evliliklerini 2023’ün yazında sona erdirmişti.
AYRILIK HABERLERİ AYLARCA KONUŞULMUŞTU
Bu ayrılık gösteri dünyasında sıkça karşılaştığımız ayrılıklara ise pek benzemiyordu. Spelling ve McDermott ne 5 çocuklarının velayeti ne de servetlerini paylaşmak konusunda hiç çekişme yaşamadılar.
Bunun ardındaysa söz konusu gösteri dünyası ünlüleri olunca pek görülmeyen çarpıcı sebepler vardı. o sebeplere birazdan geri döneceğiz…
Ses getiren ve aylarca konuşulan bu ayrılığın ardında Tori Spelling 5 çocuğunu alıp kendine yeni bir hayat kurma mücadelesine girişti. Birkaç ay önce yanında biriyle görülse de yoluna şimdilik yalnız, sadece çocuklarıyla birlikte devam ediyor.
ÜNLÜ OYUNCU HEMEN YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Dean McDermott ise şimdiden kendisine sağlam bir ilişki bulmuş gibi görünüyor. Ünlü aktör 6 aydır kıdemli bir hesap yöneticisi olan Lily Calo'yla büyük bir aşk yaşıyor.
57 yaşındaki aktör ve 32 yaşındaki Calo ilk olarak Ekim 2023'te görüntülenmişti. Çift sonra da bol bol el eleyken ve sarılıp öpüşürken fotoğraflandı.
Bir dönem alkol problemi yaşayan hatta evliliğinin bitişinde de buy yüzden yaşadığı öfke nöbetlerinin payı olduğunu söyleyen Dean McDermott içkiyi tamamen bırakmıştı.
Ünlü oyuncu bu zorlu yolculukta yeni sevgilisi Lily Calo'dan büyük destek gördüğünü ve yaşadığı ilişkinin onu yepyeni birisi yaptığını söylüyor.
ESKİ EŞİ VE YENİ SEVGİLİSİNİN ARASINDAN SU SIZMIYOR: GECE GEZMESİNDE KARŞILAŞIP SARMAŞ DOLAŞ POZ VERDİLER
Dean McDermott, boşanmadan çok kısa bir süre sonra yeni ilişkisine yelken açmış olsa da bu durum eski eşiyle arasında bir soruna yol açmadı. Hatta bu 6 aylık süreçte Tori Spelling ve Lily Calo da arkadaş oldu.
Eski eş ve yeni sevgili geçtiğimiz günlerde, eski çiftin çocuklarıyla birlikte bir atari salonuna gittiler. Burada bütün gece sohbet eden ve eğlenen üçlünün fotoğrafları günlerce konuşuldu.
Tori Spelling ve eski eşinin sevgilisi Lily Calo, karşılaştıklarında sarılıp öpüştüler ve bütün gece samimi bir sohbete dalmışlardı.
Dean McDermott Page Six'e verdiği özel röportajda ayrıldığı eşi Tori Spelling ve kız arkadaşı Lily Calo'nun "muhteşem bir şekilde geçindiklerini" söyledi.
“BEN NE ŞANSLI BİR ADAMIM!”
McDermott, eski eşi ve sevgilisinin dostluğu için "Herkesin iyi geçinmesi ve çocukların iyiliği için bir araya gelmesi çok güzel bir şey. Ben çok şanslı bir adamım. Adeta kendimi kutsanmış hissediyorum" diyor.
Lily Calo’nun 5 çocuğuyla da tanıştığını söyleyen usta aktör ilişkilerinin de gayet güzel ilerlediğini anlattı. Alkolü bırakma sürecinde eski eşi Tori Spelling’den de yardım aldığını gizlemeyen Dean McDermott onu da öve öve bitiremiyor.
Ayrılmalarına rağmen görüşmeye devam eden ve çocukları uğruna aralarını iyi tutan eski çift fotoğrafa Lily Calo’nun da girmesiyle adeta kocaman bir aileye dönüştüklerini söylüyorlar.
ESKİ KARISINA DA ÖVGÜLER YAĞDIRDI
Dean McDermott, Spelling'in desteğinden övgüyle söz ediyor ve onu anlatırken "O sadece benim mutlu olmamı istiyor. Hayatımda tanıdığım en cömert insanlardan biri. Çok şefkatli, empatik. Ve herkes için en iyisini istiyor... Bazen de kendi mutluluğu pahasına... Ama o böyle bir insan" sözlerini kullanıyor.
Babası Hollywood’un en büyük yapımcılarından Aaron Spelling olan Tori Spelling, Hollywood’da kolayca tırmandığı şöhret basamaklarından yıllar içinde kötü şekilde inmek zorunda kaldı. Oyunculuk kariyeri iyi gitmeyen Spelling bir dönem eşi Dean McDermott’la birlikte reality şovlarda rol alıyordu.
İkilinin maddi durumu ayrılıklarıyla birlikte iyice bozuldu. Aile evlerini satan eski eşler büyük bir maddi çıkmaza girdi. Dean McDermott bir süre devletten sosyal yardım almak zorunda kaldı.
AYRILIRKEN İKİSİ DE DARA DÜŞTÜ, EVSİZ VE BEŞ PARASIZ KALDILAR
Tori Spelling ise 5 çocuğuyla birlikte çok daha zor bir duruma düşmüştü. Babası ölürken ona büyük bir miras bırakacak ve hatayı boyunca rahat edecek sanan Tori Spelling bu dudak uçuklatan servetten hiç pay alamayınca en sonunda maddi olarak tamamen tükendi.
Dean McDermott’tan ayrıldıktan sonra çocuklarıyla birlikte evsiz kalan Tori Spelling uzun süre arkadaşlarının evinde, ucuz motellerde ve en sonunda da bir karavan parkında yaşamak zorunda kalmıştı.
EV TELAŞI AYLAR SONRA BİTTİ
Spelling ve çocukları en sonunda kendi muhitlerinden çok kopmadan, San Fernando Vadisi'nin batısında beş yatak odalı, üç banyolu bir eve taşınıp aylarca süren sıkıntılı sürece şubat ayının başında son verdi.
Tori Spelling’den doğan 5 çocuğunun dışında bir önceki evliliğinden de 25 yaşında bir oğlu olan Dean McDermott ise son birkaç aydan beri yeni sevgilisi Calo'nun Los Angeles'taki evinde yaşıyor.