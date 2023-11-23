Zirveden en dibe düştü... Önce beş parasız sonra da evsiz kalmıştı… Ünlü yıldıza haciz şoku!

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Hollywood’un en güçlü yapımcılarından birinin kızı olarak dünyaya gelen ve hayatı boyunca şöhret ve servet içinde yaşayan ünlü oyuncu deyim yerindeyse bu yıl boyunca en tepeden en dibe düştü.

ZİRVEDEN DİBE DÜŞTÜ

Mali sorunlarının yanı sıra güvensiz yaşam koşulları, fiziksel hastalık ve beş çocuğunun babası Dean McDermott'la girdiği boşanma süreci yüzünden adı manşetlerden inmeye Spelling bir kez daha zorlu bir dönemeçten geçiyor.

2023 yılı ünlü oyuncu Tori Spelling için kâbus gibi geçti... Evliliği biten Spelling beş parasız ve evsiz kaldı... 5 çocuğuyla birlikte önce ucuz bir motelde sonra da karavan kampında yaşamaya başladı

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Spelling ilk olarak mayıs ayında çocuklarıyla birlikte kaldığı kiralık evden, ailenin sağlığını etkileyen küf sorunu nedeniyle ayrıldı. Ünlü oyuncu çocuklarının birer birer hastalanıp perişan olduğunu, en sonunda hep birlikte hastaneye düştüklerini açıklamıştı.

ÖNCE EVLİLİĞİ SONRA HAYATI BİTTİ

Bu haberin üzerine Spelling’in kendisi gibi oyuncu olan 17 yıllık kocası McDermott haziran ayında Instagram hesabından yaptığı açıklamada Spelling ile uzun süredir devam eden ilişkilerini sonlandırdıklarını duyurdu.

Tori'nin babası Aaron Spelling 2006 yılının Haziran ayında öldü... Tori, 2005 yılında her ikisi de evliyken McDermott ile yaşadığı evlilik dışı ilişki nedeniyle manşetlere çıkmıştı, o sırada ikisi de başkalarıyla evliydi. Aile bu yüzden kızlarından yüz çevrdi...

McDermott "18 yıllık birlikteliğin ve 5 harika çocuğun ardından Tori Spelling ve ben yollarımızı ayırmaya ve kendi yolumuzda yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdik, bunu büyük bir üzüntü ve kalbimde büyük bir ağırlık ile açıklıyorum” yazdı.

YILLARCA AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ YAŞADI, SONU HÜSRAN OLDU

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Çiftin zaten giderek bozulan maddi durumu bu ayrılık açıklamasından sonra iyice tepetaklak oldu. Spelling’e yakın kaynaklar ünlü oyuncunun parasıyla ilgili yıllarca verdiği yanlış kararlardan sonra finansal olarak batık bir noktaya geldiğini söylemişti: "Yıllar boyunca parası konusunda mali açıdan bilinçli davranmadı, ailenin geleceğini göz önünde bulundurmadı ve bu başına büyük dertler açtı”.

Tori Spelling hem ailesinin onaylamadığı bir evlilik yapmış hem de sorumsuz tutumu yüzünden annesiyle arası açılmıştı... Hayatını kurtarak ve geleceğini garanti altına alacak mirası bekleyen Tori Spelling'e annesi bu büyük servetten neredeyse kuruş koklatmadı

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Gerçekten de Tori Spelling ağustos ayında önce beş çocuğuyla birlikte geceliği 100 dolar olan bir yol kenarı motelinde kalırken görülmüştü. Ünlü oyuncu sonra da çocuklarıyla birlikte California'da bir karavan parkında kalmaya başladı.

KARI KOCA BEŞ KURUŞSUZ KALDILAR

Hayatı malikanelerde geçen Spelling’in buradaki görüntüleri olay yarattı. Havuzlu villalarda yaşayan Spelling, karavan parkında ortak duşları kullanırken perişan halde fotoğraflandı. Yakınları onun yeniden televizyonda projelerde kendine yer bulmaya çalıştığını, ünlü yıldızın artık 5 kuruşu kalmadığını söylüyordu.

Bir zamanların ünlü isminin içine düştüğü bu durum aylarca konuşuldu, fotoğrafları her gün manşetlere çıktı

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Tüm bunlar olup biterken ayrılan ancak henüz ikisi de boşanma davası açmayan hatta bu konuda en ufak bir açıklama bile yapmayan Dean McDermott ve Tori Spelling yeni ilişkilere yelken açtılar. Spelling ünlü reklamcı Ryan Cramer ile McDermott ise iş kadını Lily Calo ile sokaklarda sarmaş dolaş gezip herkesin içinde öpüşürken görüldü.

ŞİMDİ DE VERGİ MEMURLARI PEŞİNDE

Kendine yeni kazanç kapıları arayan ancak içine düştüğü buhrandan bir türlü kurtulamayan Tori Spelling için 2023 yılı hiç uyanamadığı bir kâbus gibi sürmeye devam etti. Ünlü oyuncunun bu kez de vergi borçları yüzünden başı belaya girdi.

Tori Spelling tüm bu zorlu süreçte yazın bir süre ne olduğunu açıklamadığı bir hastalık yüzünden hastanelere de düştü

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Spelling’in kapısına bu kez de California eyaleti vergi memurları dayandı. Oyuncunun Calabasas'ta bulunan evinin vergileri ödenmemiş, yıllardır biriken borçlar 100 bin doları bulmuştu. Vergi memurları eve haciz koydu. Ve yaptıkları açıklamada, borçlar kapatılana kadar ücretlerin ve faizlerin birikmeye devam edeceğini söylediler. Tori Spelling arasının bozuk olduğu annesi Candy'nin doğum gününü sevgi dolu mesajlar ve Instagram paylaşımlarıyla kutladı... Amacı belki de içine düştüğü para derdi konusunda yardım almaktı ama belli ki bunda başarılı olamadı

MEĞER BİR EVİ VARMIŞ... BORCU YÜZÜNDEN HACİZ GELDİ!

Henüz iş bulamayan ve kendi ayakları üzerinde durmaya başlamayan ancak en sonunda bir ev kiralayan ve başını sokacak bir çatı bulan Tori Spelling’in bu borçlar yüzünden bir kez daha evsiz kalması hatta bu ödenmeyen borçlar yüzünden belki çok daha büyük cezalar olması söz konusu olabilir.

Tori Spelling ve Dean McDermott, tüm bu olup bitenin arasında yeni aşklara da yelken açtılar... İkisi de görüştükleri kişilerle herkesin içinde böyle öpüşüp koklaşırken görüntülendi... Üstelik Tori Spelling'in hayatına giren yeni erkek ayrıldığı kocası Dean Dean McDermott'a ikizi gibi benziyordu

Hollywood’un en büyük yapımcılarından Aaron Spelling’in kızı olarak dünyaya gelen Tori Spelling hem büyük bir zenginlik içinde doğmuş hem de babası sayesinde Hollywood’da kolayca kariyer yapmayı başarmıştı. Spelling’in Dean McDermott’la 2006’da kaçarak evlenmesini ailesi onaylamamıştı.





AİLESİNİN BÜYÜK MİRASINDAN MAHRUM KALMIŞTI

Aaron Spelling aynı yıl içinde öldü ve 500 milyon dolarlık servetinden kızına sadece 800 bin dolar bıraktı. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayan Tori Spelling’e annesi Candy de sırt çevirdi. Candy Spelling, kızının müsrif ve sorumsuz biri olduğunu anlatmış; kocasının çok çalışarak kazandığı serveti o ölünce devralmıştı.

Yıllarca belki hakkı olan mirasa kavuşabileceği hayaliyle yaşayan ve lüks yaşantısından ödün vermeyen Tori Spelling en sonunda adeta sıfırı tüketti. Uzun süre kocası Dean McDermott’la ABD televizyonlarına reality şovlar yapan ancak artık işsiz kalan Tori Spelling hayatına devam etmek için bir yol bulup kendini bu bataktan kurtarmayı aylardır başaramadı…