Annesinin milyonları var ama ona kuruş bile vermiyor: Bir zamanların ünlü oyuncusu karavanda yaşamaya başladı

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ÖNCE UCUZ BİR MOTELE SONRA DA KARAVANA TAŞINMAK ZORUNDA KALDI

Bir zamanların ünlü oyuncusu Tori Spelling, önce evinden ayrılıp ucuz bir motele yerleşmiş, burada çekilen fotoğrafları günlerce konuşulmuştu. 18 yıllık oyuncu eşi Dean McDermott’la ona evliliği de bitmek üzere olan Spelling’in içine düştüğü durum oldukça üzücü.

Tori Spelling birkaç ay önce evlerini saran küf yüzünden ailece sağlıklarının bozulduğunu ve kendilerine yeni bir ev bulmaları gerektiğini sosyal medyadan duyurmuştu. Ancak yeni bir eve taşınmak yerine çocuklarıyla birlikte bir motele yerleşen ünlü oyuncunun bu tercihi soru işareti yaratmıştı.

Tori Spelling bir süre önce kirada yaşadığı evinde yıllardır devam eden küf sorunu yüzünden çocuklarının birer birer hastalandığını söyleyince gündeme gelmişti

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ÜNLÜ YAPIMCININ KIZI HAYATIN ACI GERÇEKLERİYLE KARŞILAŞTI

Hollywood’un en güçlü ve zengin yapımcılarından Aaron Spelling’in kızı olarak dünyaya gelen Tori, taşıdığı ünlü soyadı sayesinde Hollywood’da kendine kolayca yer bulmuş, bir zamanların ünlü gençlik dizisi Beverly Hills 90210’da başrollerden birini üstlenince de dünyaca ünlü bir oyuncu olmuştu. Hem aileden zengin hem de ünlü bir oyuncu olan Tori Spelling’in hayatı büyük bir lüks içinde geçti. Tori Spelling, annesi Candy ve babası Aaron Spelling'le birlikte mutlu günlerinde... Ünlü oyuncunun hayatı babası öldükten sonra değişmeye başladı

BABASININ SERVETİNDEN FAYDALANAMADI

Hatta bir dönem ailesinin sahip olduğu malikane Los Angeles’ın en pahalı evi olarak ün yapmıştı. Tori için her şey babasının ölümüyle başladı. 2006’da hayatını bırakan Aaron Spelling büyük servetinden kızı Tori’ye sadece 800 bin dolar bıraktı. Tori Spelling babasının ölümünün ardından da alıştığı lüks yaşantıyı sürdürmeye devam etti. Tori Spelling'in ünlü aktör Dean McDermott'la olan evliliği de bitmek üzere: Bu da ünlü oyuncunun içine düştüğü mali bunalımı iyice derinleştirdi

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YATIRIM YAPMAK YERİNE LÜKS HARCAMALARI SEÇTİ

İlk eşinden Dean McDermott uğruna boşanan Tori Spelling ünlü aktörle 2006’da evlendi. Spelling ve McDermott'un yaşları 14 ile 4 arasında değişen beş tane çocuğu var. Tori Spelling oyunculuğun yanında realite programlarında da yer almıştı. Ancak Hollywood’dan ve televizyondan kazandığı paraları akıllı yatırımlarla değerlendirmek yerine har vurup harman savurmaya devam etti. Kiralık evini terk etmek zorunda kalan ve ucuz bir motele yerleşen Tori Spelling şimdi ise 5 çocuğuyla birlikte bir karavanda yaşıyor

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EN SONUNDA 5 ÇOCUĞUYLA KARAVANA YERLEŞMEK ZORUNDA KALDI

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Ve en sonunda babasının mirasından aldığı pay da kendi birikimleri de tükendi. 18 yıllık eşinden de ayrılmak üzere olan ünlü oyuncu önce bir motele şimdi ise 5 çocuğuyla birlikte bir karavana yerleşmek zorunda kaldı. Ventura County, California’daki bir karavan kampında görüntülenen Tori Spelling, 5 çocuğunun gündelik işleriyle uğraşırken peşini bir süredir hiç bırakmayan paparazzilere yakalandı. Ünlü oyuncunun peşini bırakmayan gazeteciler Spelling'in karavan kampındaki yaşantısını böyle görüntüledi

ARTIK ORTAK DUŞLARI KULLANMAK ZORUNDA…

Ünlü isim annelik ve ev işlerini bitirdikten sonra üzerine bornozunu geçirip duş almaya gitti. Hayatının çoğunu lüks içinde yaşayarak geçiren Tori Spelling’in karavan kampındaki ortak duşları kullandığı anlaşıldı. Duşunu aldıktan sonra dinlenmek için karavanın önüne kurduğu masaya yerleşip kahvesini yudumlayan ünlü ismin durumu gazetelere yansıyınca büyük tartışmalara yol açtı. Bir zamanların ünlü yıldızı artık yaşadığı karavan kampındaki ortak duşları kullanmak zorunda

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EŞİNİN SERVETİNİ MİRAS ALAN ANNEYİ HEDEF TAHTASINA KOYDULAR

Tartışmanın konusuysa kızının içine düştüğü bu duruma sessiz kalan annesi Candy Spelling oldu. Yıllar önce verdiği bir röportajda anne Candy Spelling, kendisi eşinin dudak uçuklatan servetinden 500 milyon doların üzerinde pay alırken kızına neden sadece 800 bin dolar gibi oldukça küçük bir pay verildiğini açıklamıştı.





KIZI KARAVANDA YAŞIYOR, O 47 MİLYON DOLARLIK DAİREDE

Kızı Tori’nin para hesabını asla bilmediğini, eline geçen bütün geliri lüks bir yaşantı ve sınırı olmayan alışverişleri için kullandığını anlatan annesi ölen eşinin büyük servetinin bu şekilde çarçur edilmesine göz yummak istemediğini söylemişti. Candy Spelling şimdi de kızının içine düştüğü son durum konusunda da sürekli sorulara ve eleştirilere maruz kalıyor.

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Özellikle sosyal medyada kızı 5 çocuğuyla karavan kampına taşınmışken kendi lüks yaşantısına devam etmesi “Sen ne vicdansız bir annesin” diyerek yerden yere vurulan Tori Spelling, gazetecilerin konuyla ilgili sorularına cevap vermekten de kaçındı. Candy Spelling arkadaşlarıyla Beverly Hills’de lüks bir restoranda yediği öğlen yemeği sonrasında Mercedes marka aracına binerken kendisine yöneltilen sorulara cevap vermeden uzaklaştı. Anne Candy Spelling gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı... Candy Spelling daha önce kızına ev bulması için yardım etmeye çalıştığını ancak Tori Spelling'in bunu kabul etmediğini söylemişti

“YARDIM ETMEK İSTEDİM KABUL ETMEDİ”

Kızı Tori 5 çocuğuyla karavanda yaşam mücadelesi verirken kendisi California’da 47 milyon dolarlık bir çatı katında yaşayan Candy Spelling, bir süre önce “Kızım isterse ona yardım ederim. Zor durumda kalmasını istemem. Ona bir ev bulması için yardımcı olmayı teklif ettim. Ancak bu teklifimi kabul etmedi.” demişti.

