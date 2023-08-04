Ünlü şarkıcı mucize bebeğini 2 ay önce kucağına almıştı: Artık uykusuzluktan halüsinasyon görmeye başladım

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Yaşadığı bu acı deneyimi sahnede gözyaşları içinde hayranlarıyla bile çekinmeden paylaşmıştı yıldız isim. Sonra bir mucize gerçekleşti ve yaşadığı korkunç günlerden 13 ay sonra yaptığı sürpriz bir paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Haziran ayında ilk kez annelik heyecanı yaşayan 35 yaşındaki şarkıcı, doğum sonrası yaşadığı deneyimleri de büyük bir açık yüreklilikle anlatmaya devam ediyor.

Yıldız isim gerek hamilelik döneminde gerekse doğum sonrasında yaşadıklarını belgeleyerek kadınlara annelik sürecini tüm samimiyetiyle anlatıyor

Hamilelik sürecinde vücudunun geçirdiği değişimleri sürekli olarak belgeleyen, bunu doğum sonrası da yapmaya devam eden Jessie J, doğuma girmeden sadece beş dakika önce çekilen bir videosunu takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü şarkıcı, bebeğinin erkek olduğunu ve normal doğum yapmak istese de sezaryen doğum yapmak zorunda kaldığını dile getirmişti.

30 yaşına gelmeden bir bebek sahibi olmayı çok isteyen ünlü şarkıcı geçen yıl karnındaki bebeği kaybetmiş ve bu acısını sahnede gözyaşlarıyla hayranlarına itiraf etmişti: Doktorların bir daha hamile kalamayacağını söylediği Jesse J mucize bir şekilde hamile kaldı ve mayıs ayında oğlu Sky'ı kucağına aldı

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Sadece gösteri dünyasındaki değil neredeyse tüm kadınların her zaman ideal kabul edilen ölçülere ve güzelliğe sahip olmak zorunda hissettirildiği günümüz dünyasında hayranlarına örnek olmak isteyen Jessie J, anne olduktan sonra değişen vücuduyla ilgili olarak da ilham verici paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Hayranları sürekli olarak Jessie J'ye eski fiziğine kavuşmasıyla ilgili sorular soruyor ancak ünlü şarkıcı bu konuda gerçekçi davranıyor ve tüm kadınlara örnek olacak açıklamalar yapıyor

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Instagram’da paylaştığı fotoğraflardan birinin altına “Eminim bir an önce eski vücuduna, zayıf ve mükemmel göründüğün haline geri dönmek için can atıyorsundur” yazan hayranına cevap veren Jessie J, hamilelik ve doğum sonrası kendini kötü hisseden tüm kadınlara seslendi.

“Eski vücuduma kavuşmak istemiyorum. Zaten istesem de yapamam. O vücut artık yok, olmayacak. Ben bedenimin ileriye gitmesini istiyorum. Vücudumu geleceğe taşıyorum. Onunla mutluyum. Siz de kendi bedenlerinizle mutlu olun.”

Geçtiğimiz günlerde doğumdan sonra ilk kez kız arkadaşlarıyla gece gezmesine çıkan Jessie J özgürlüğün tadını doyasıya çıkardı ama evine, bebeğine dönmek için de saatleri saydığını itiraf etti

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Bebeğinin babası, İsrail Basketbol Premier Ligi'nden Hapoel Haifa takımında oynayan basketbolcu sevgilisi 39 yaşındaki Chanan Safir Colman ile mutlu bir yuva kuran ünlü şarkıcı kavuştuğu annelik hayalinin tadını çıkarıyor. Ancak yaşadıklarının toz pembe bir hayalden oldukça farklı olduğunu da itiraf ediyor.

Geçtiğimiz günlerde doğumdan sonra ilk kez kız arkadaşlarıyla gece gezmesine giden ve çılgınlar gibi eğlenen Jesse J bu “özgür” gecenin tadını sonuna kadar çıkarmış ama günün sonunda deli gibi özlediği bebeğine kavuştuğunda ne kadar mutlu olduğunu anlatmıştı. Jesse J, böyle durumlarda en büyük yardımcısının da süt sağma makinesi olduğunu bir dizi komik fotoğrafla anlatmıştı. Ünlü şarkıcı yanında değilken bebeğine sağdığı sütlerini bırakmasını sağlayan makineye bu günlerde “en yakın dostum” demeye başlamış.

Jessie J annelik heyecanı yaşasa da sevgilisi maçları yüzünden sık sık evden ayrı kaldığı için yalnız ebeveyn olmanın acı gerçekleriyle çabuk yüzleşti

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Sevgilisi maçları yüzünden sık sık evden uzaklaşmak zorunda kalan Jesse J, hep hayal ettiği anneliğin böyle durumlarda nasıl bir kâbusa dönüştüğünü de hiç saklamadan hayranlarıyla paylaştı. “3 gündür uyumuyorum, çok yorgunum ve artık neredeyse halüsinasyon görmeye başladım” diyen ünlü şarkıcı tek başına kalınca anneliğin zorluğunu gerçek anlamda kavrayabilmişti.

"Bebeklerini tek başına büyütmek zorunda kalan anne ve babalar birer süper kahramandır"

“Bebeklerini tek başına büyütmek zorunda kalan anne ve babaların hepsini kucaklıyorum” diyen Jesse J hayatı boyunca bu kadar yorulmadığını da itiraf etti ve “Bunu başaranlar gözümde birer süper kahramandır” yazdı. Ünlü şarkıcı hiç uyumayan ve onu da uyutmayan 2 aylık oğlu Sky’ın mucize doğumuna ve onunla yaşadığı bu zorlu sürece ne olursa olsun minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.