Venezuelalı güzellik kraliçesi feci şeklide öldü: Aylar önce kendi cenazesi için video çekmiş!

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GÜZELLİK KRALİÇESİ SEÇİLMİŞTİ

Venezuela'nın güzellik kraliçesi seçilen Ariana Viera, ekim ayında ülkesini bir başka yarışmada daha temsil edeceği için heyecanlıydı. Dominik'te düzenlenecek 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması'na katılmaya hazırlanan kraliçe bir süredir trafik kazası geçirip hayatını kaybettiği ABD’nin Florida eyaletindeydi.

Ariana Viera, Venezuela'nın güzellik kraliçesi seçilmişti ve ülkesini 2023 Dünya Latin Amerika Güzellik Yarışması'nda temsil etmeye hazırlanıyordu

Ariana Viera, bir yandan başarılı bir modellik kariyeri sürdürürken iş kadınlığına da soyunmuş ve Full House Cleaning adlı temizlik şirketini yönetmeye başlamıştı. Viera’nın 13 Temmuz’da kendi kullandığı arabanın kaza yapması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Raporlara göre Ariana Viera, direksiyon başında uyuyakalmış ve kazaya da bu sebep olmuştu.

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DİREKSİYON BAŞINDA UYUDU, FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ!

Ariana Viera’nın annesi basına yaptığı açıklamada acil müdahale ekiplerinin kızını kaza yerinde iki kez hayata döndürdüğünü söyledi. Ancak güzel model hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Annesi Vivian Ochoa'nın anlattığına göre GÜZELLİK KRALİÇESİ kızı Ariana Viera, gerçek bir yardım meleğiydi.

Annesi, kızı Ariana Viera'nın bir yardım meleği olduğunu söyledi... Hatta hep başkaları için kendini paraladığı için hep yorgun olduğunu dikreksiyon başında da bu yüzden uyumuş olabileceğini anlattı

Her zaman başkalarının yardımına koşan ve kendini bunun için paralayan genç kadın için annesi “Kızım uyuyakalmış. Çok yorgundu. Her zaman başkalarının yardımına koşardı ve bu yüzden de hep çok yorulurdu.” dedi. Başarılı modelin ölümü hem ülkesinde hem de hayranları arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

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KISA SÜRE ÖNCE KENDİ CENAZESİNİ VİDEOYA ALMIŞ!

Üstelik talihsiz kadın yaklaşık sadece 2 ay önce Instagram hesabından bir video paylaşarak kendi cenazesini anlatmıştı. “Gelecekteki cenazem için bu videoyu kaydediyorum. Çünkü benden başka kimse videomu çekmiyor.” diye paylaştığı görüntülerde Ariana Viera, evindeki gündelik aktivitelerini kayıt altına almıştı. Ariana Viera, sık sık ailesinin fotoğraflarını paylaşıyor ve onlara sahip olduğu için ne kadar şanslı olduğunu ifade ediyordu

Bu aslında bir süre önce başlamış bir sosyal medya akımı. İnsanlar öldükten sonra, cenazelerinde gösterilmek üzere ölmeden önceki hayatlarını kayıt altına alarak sosyal medya hesapları üzerinden, özellikle de Instagram ve TikTok’tan bu tür videolar paylaşıyorlar.

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BABASI VİZE ALAMAYINCA KIZININ CENAZESİNİ GÖREMEDİ

Ariana Viera’nın annesi Vivian Ochoa kızı için “Tanrının bana bir melek bahşettiğini bilmiyordum. Kızım gerçek bir iyilik meleğiydi. Ama bana dünyada cenneti ne yazık ki çok az yaşatıp bu dünyadan ayrıldı.” dedi. Talihsiz güzelin Peru'da yaşayan babasının ABD'de yapılan cenaze töreni için vize almaya çalıştığı ama başaramadığı ve kızının cenazesine katılamadığı ortaya çıktı.