Ünlü oyuncu 25 yaşında hayatını kaybetti! Babasının ölümüne sadece 1 hafta dayanabildi

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Euphoria adındaki gençlik dizisi için oyuncu seçimleri yapılıyordu ve cast direktörü yani diziye oyuncu seçmekle sorumlu kişi olan Jennifer Venditti, Angus Cloud’u görür görmez ona önemli bir rol teklif etmişti. Angus Cloud, bunu duyduğunda kulaklarına inanamadı. Hatta Jennifer Venditti’nin bir sahtekâr olduğunu ve bir dolandırıcılık oyununa kurban gittiğini düşündü.

Ancak teklif gerçekti ve Angus Cloud, hayatında ilk kez kamera karşısına geçtiği Euphoria dizisinde canlandırdığı rolle genç yaşında bir yıldız oldu. Ailesinin büyük bir kısmı İrlanda’da yaşayan Angus Cloud, Oakland, California’da doğdu. Ve aynı yerde gittiği Oakland Sanat Okulu’nun Prodüksyon Tasarımı bölümünden mezun oldu. Yıllar sonra onu ünlü kılacak Euphoria dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Zendaya ile sınıf arkadaşıydı.

25 yaşındaki genç oyuncunun ölümü hayranlarını yasa boğdu

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İlk rolüyle dünya çapında ün kazanan genç yıldız Euphoria dizisinden sonra bağımsız filmlerde de rol almaya başlamıştı ve kariyerini adım adım ileriye taşıyordu. Kariyerinin henüz başındaki ve gençliğinin baharındaki 25 yaşındaki başarılı oyuncunun hayatını kaybettiği haberi hem hayranlarını hem de meslektaşlarını şoke etti.

Dün akşam saatlerinde gelen habere göre Angus Cloud, ailesinin evinde hayatını kaybetti. TMZ’nin haberine göre Angus Cloud’un annesi 911’i aradı ve oğlu için acil yardım ekiplerinden yardım istedi. Sağlık görevlileri eve geldiğinde ise ünlü oyuncunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan aramadan anlaşıldığı kadarıyla genç yıldız aşırı doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybetmişti. Ancak Angus Cloud’un ölüm sebebiyle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Genç yıldız rol aldığı ilk yapımla dünya çapında üne kavuşmuştu: Angus CloudEuphoria dizisinde uyuşturucu satıcısı Fezco karakterini canlandırıyordu

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Ailesi Angus Cloud’un ölüm haberini yayınladıkları bir açıklamayla duyurdu. Aile tarafından yapılan açıklamada “Bugün kalplerimizde büyük bir acıyla muhteşem bir insana elveda diyoruz. Bir sanatçı, bir dost, bir ağabey ve bir oğul olarak sevgili Angus, hepimiz için çok özel bir insandı” ifadeleri kullanıldı. Aile aynı zamanda acılarına ve tuttukları yasa saygı gösterilmesini rica ederek oğullarının ölümüyle ilgili haberlerde hassasiyet gösterilmesini talep etti.

Genç yıldız geçen hafta babasını kaybetmişti. Angus Cloud’un, babasıyla çok özel bir ilişkisi vardı ve ikilinin birbirlerinin en iyi dostu olduğu söyleniyordu. Babasını İrlanda’da toprağa verip California’ya geri dönen Angus Cloud’un, bu kaybı atlatamadığı ve ruhsal olarak büyük sıkıntı çektiği açıklandı.

Angus Cloud'un babasıyla çok yakın bir ilişkisi vardı ve onun acısına sadece 1 hafta dayanabildi... Ailesi yaptığı açıklamada Angus için "Tek tesellimiz babasıyla buluşması" dedi

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Ailesi “Angus, babasının kaybıyla boğuşuyordu ve bu kayıp ona çok ağır gelmişti. Tek tesellimiz onun “en iyi arkadaşı” olan babasına kavuşmuş olması. Sevgili oğlumuz yaşadığı ruhsal sıkıntılar konusunda açık yürekli davranıyordu. Onun ölümünün aynı sıkıntıları yaşayanlar için bir örnek ve uyarı olur. Kimse kendini yalnız hissetmesin ve sorunlarla boğuşurken yalnız olmadığını bilsin” sözleriyle genç yıldızın ölümünden önce yaşadıklarına ışık tuttu.