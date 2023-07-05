Bebeğini kaybettiğini sahnede gözyaşlarıyla anlatmıştı… Ünlü şarkıcının 13 yıllık hayali sonunda gerçek oldu

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Jesse J "Kendi bebeğime sahip olmak istedim. Ve bir mucize oldu, hamile kaldım. Ama sonra dün ..." diyerek başladığı cümleleri tamamlayamadan gözyaşlarına boğuldu ve bebeğini kaybettiğini söyledi. Hemen hemen aynı günlerde doktorların işitme kaybına yol açan Meniere hastalığı teşhisi koyduğu ünlü şarkıcı bir süre sahneye de çıkamadı ve mesleğini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Ünlü şarkıcı yıllardır hayalini kurduğu aileye doktorlar hamile kalamazsın dedikten ve bir de düşük yaptıktan sonra nihayet kavuştu

Uzunca bir süre Amerikalı aktör Channing Tatum’la bir dargın bir barışık aşk yaşayan Jess J Ocak 2023’te sevgilisiyle birlikte bir bebek beklediklerini duyurmuş ve hayranlarına hamilelik müjdesini vermişti. Doktorların hamile kalmasının imkânsız olduğunu söylediği ünlü şarkıcı düşük yaptıktan 13 ay sonra yeniden hamile kaldı. Yaşadığı acı deneyimden sonra gelen bu haber için mucize yorumunu yapan ünlü isim zorlu bir hamilelik süreci geçirdi.

Jesse J yıllar boyunca en büyük hayalinin annelik olduğunu söylemişti

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“Hayatım boyunca en çok istediğim şey anne olmaktı” diyen yıldız şarkıcı oğlunu mayıs ayında kucağına aldı. Bebeğini normal doğum yoluyla dünyaya getirmek isteyen Jesse J, bebek normalden daha uzun boylu ve irice olduğu ve doğum kanalına sıkışma tehlikesi olduğu için sezaryen olmuştu.

Bebeğinin babasının kimliğini ancak doğumdan birkaç hafta önce açıklayan Jesse J şimdilerde 3 kişilik ailesinin fotoğraflarını sürekli sosyal medya hesaplarından paylaşıyor

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Sky adını verdiği oğlunun babasını da uzun süre gizli tutan Jesse J Instagram'dan yaptığı bir paylaşımda özel hayatıyla ilgili detayları saklı tutmaya çalıştığını, sevdiği insanları korumak ve sadece kendine saklamak istediğini söylemişti. 35 yaşındaki yıldız şarkıcı, kimliğini açıkladıktan sonra da basketbolcu aşkı Chanan Colman’la ilgili şu sözleri sosyal medya hesabına not düşmüştü:

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“Bu adamla 2021'de düşük yaptıktan haftalar sonra tanıştım. Işık saçıyordu; karanlık günlerimi aydınlattı. Bu fırtına gibi doğan aşk ve doğal yolla hamile kalmam bir mucizeydi. Minnettarlığımı anlatmama kelimeler yetmez. O bana hayatımın en güzel hediyelerinden birçoğunu verdi. Asla elimi bırakmadı ve ben onsuz hiçbir zorluğun üstesinden gelemezdim. Beni yatıştırıyor. O benim korkumun huzuru. Bebeğimin babası. Teşekkür ederim.”

Chanan Colman, Jesse J ile düşük yaptıktan hemen sonra tanışmış ve ona bu zorlu süreçte çok yardımcı olmuş

Doğum yaptığından beri sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan ve hamilelik sürecinde ve bebeği olduktan sonra değişen bedenini hemcinslerine ilham olmak için sergileyen Jess J, artık 2 aylık olan oğlu Sky’la geçirdiği zamanın tadını çıkarıyor. Jesse J, oğlu olduktan sonra gerçekleşen 13 yıllık hayalini de takipçileriyle gözleri dolarak paylaştı.

Ünlü şarkıcı 13 yıl önceki bu klibini unutmamış ve anne olduğunda çocuğuyla aynı pozu ölümsüzleştirmeyi çok istemiş

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Oğlu Sky’ı kucağına oturtarak fotoğrafını çektiği dev peluş ayının Jess J tarafından 13 yıldır saklandığı ortaya çıktı. O yıl listelerde fırtınalar estiren ve yıllar içinde en sevilen şarkılarından biri haline gelen “Price Tag” için çekilen video klipte bu oyuncak ayının kucağında şarkısını söyleyen Jesse J, yıllardır kurduğu hayali anlattı.

Ve yıllar sonra bu fotoğrafı da gözyaşları içerisinde çekmiş

“Klipteki ayıyı 13 yıl boyunca sakladım. Tam olarak bu anı hayal ederek sakladım. Ve oğlumun bu fotoğrafını çekerken ağladım. Bu mutluluğa paha biçilemez.” diyerek paylaşım yapan şarkıcının hayranları fotoğrafın altını iyi dileklerde bulunan sayısız yorumla doldurdu.

Yıllar boyunca çocuk sahibi olmayı başaramayan hatta hiç hamile kalamayacağı söylenen Jesse J, düşük, hamilelik ve doğum sonrası süreçlerini takipçileriyle samimi bir şekilde paylaşıyor

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Jesse J, 2018 yılında normal yollardan hamile kalmasının imkânsız olduğunu; yıllardır yaşadığı doğurganlık sorunlarının sonucunda doktorların kendisine durumu bu şekilde bildirdiğini açıklamıştı. Ünlü şarkıcı bu teşhisten 5 yıl sonra, düşük yaptıktansa tam 13 ay sonra hep hayalini kurduğu aileye hem de normal yoldan hamile kalarak, bir mucize eseri şekilde nihayet kavuşmuş oldu.