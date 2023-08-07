Ünlü model hastalığı yüzünden mesleğine ara vermişti: 15 yıldır her gün acı çekiyorum

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“Küçüklük halim şimdiki beni ve kendimden her şeye rağmen kendimden vazgeçmediğimi görse çok gurur duyardı” diye başladı hayranlarına yolladığı Instagram gönderisine Bella Hadid. Hem yıllardır amansız hastalığıyla verdiği mücadelede ona destek olanlara teşekkür etti hem de son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Podyumların en başarılı modellerinden biri olan Bella Hadid yakalandığı Lyme hastalığı yüzünden çok uzun yıllardır büyük sıkıntılar çekiyor

YILLARDIR LYME HASTALIĞININ PENÇESİNDE

Ünlü model öncelikle tüm hastalık sürecinde yanında olan ve ona bu zorlukla yaşaması için en büyük desteği veren annesi Yolanda Hadid’e teşekkür etti. “Tüm tıbbi kayıtlarımı tutan, yanımdan hiç ayrılmayan, beni koruyan ve destekleyen ama her şeyden çok da bana inanan anneme teşekkür ederim” dedi.

Temmuz ayında mesleğine ara verdiğini açıklayan Bella Hadid son sağlık durumunu ve tedavi sürecini bir dizi fotoğraf ve uzunca bir yazıyla hayranlarıyla paylaştı

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ANNESİ DE AYNI HASTALIĞA YAKALANDI

Yolanda Hadid de tıpkı kızı Bella Hadid gibi Lyme hastalığından muzdarip. Bu hastalıkla olan mücadelesini bir kitap haline de getiren bir zamanların ünlü modeli kızı da aynı hastalığa yakalanınca onu en büyük destekçisi haline geldi. Bella Hadid, Lyme hastalığına yakalandığından beri durumunun her geçen gün kötüleştiğini ve semptomların da açıklayamadığı şekilde kendini göstermeye başladığını paylaştı.

15 yıldır Lyme hastalığıyla mücadele eden ünlü modelin hastalığı günlük tedavi gerektirecek kadar ilerledi ve Bella Hadid'in normal yaşantısını artık sürdürememesine neden oldu

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HASTALIĞININ GELDİĞİ DURUM YÜZÜNDEN MESLEĞİNE ARA VERMEK ZORUNDA KALDI

“Hem bu kadar hasta hem de bu yüzden çok üzgünken etrafımdaki ilgi, destek ve sevginin büyüklüğü gerçekten kafa karıştırıcı” diyen Bella Hadid her şeye rağmen dünyaya bir daha gelse hiçbir şeyi değiştirmek istemediği; çünkü yaşadığı şeylerin onu bugün olduğu kişi haline getirdiğini söylüyor.

Bağışıklık sistemini etkileyen ve insanı zayıf zamanında "vuran" Lyme hastalığı kene ısırması sonucu insana geçen ve "Borrelia burgdorferi" adlı bakterinin yol açtığı bir hastalık. Hastalık cilt, merkezi sinir sistemi, göz ya da kalp gibi organları hedef alıyor. Hastalık alevlendiğinde eklemlerde şişlik ve sıvı birikimi oluyor ve hasta hareket etmekte zorlanıyor. Bir kısım hastalarda, belirtiler tedaviden aylar ya da yıllar sonra devam edebiliyor. Bu belirtiler kas ağrıları, kireçlenme, boyun tutulması, zihinsel arazlar, sinirsel şikayetler ve aşırı yorgunluğu içerebilir. Ayrıca bakterinin kansere neden olduğu şeklinde bulgulara da rastlandı.

Temmuz ayında modelliğe bir süre ara verdiğini açıklayan Bella Hadid hastalığının son 4 aydır giderek kötüleştiğini ve artık uygulanan tedavinin günlük hale geldiğini söylemişti. Bu kararın hemen ardından da sevgilisi Marc Kalman’la 2 yıllık ilişkisini sonlandırdı. Hastalığı hem sevdiği işini hem de aşkını elinden aldı ünlü modelin…

Bella Hadid sadece çok sevdiği mesleğine ara vermekle kalmadı gayet mutlu devam eden ilişkisini de bitirmeye mecbur kaldı

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SON 15 YILDIR HER GÜN ACI ÇEKİYOR

Ocak ayından beri içki içmeyi de tamamen bıraktığını söyleyen Hadid, artık bu konuda da hevesini yeterince aldığını ve sağlığını korumayı seçtiğini açıklamıştı. “Son 15 yıldır her gün acı çektiğini ancak bunun mesleği ve yaşadığı hayat yüzünden görünmez hale geldiği söyleyen Bella Hadid Instagram’dan bir dizi fotoğraf paylaşarak artık günlük olarak almak zorunda olduğu tedavi süreçlerini de hayranlarıyla paylaştı.

Hastalığıyla ilgili son durumu paylaşmak için bir dizi fotoğraf seçen ünlü model bunların pozitif fotoğraflar olması için özen gösterdiğini söyledi

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“Yine de sizler için en pozitif görünen fotoğrafları seçip paylaştım. Çünkü bu deneyim ne kadar acı verici olsa da yine de etrafımda beni seven ve benimle sürekli ilgilenen insanlar var bu benim için çok aydınlatıcı oldu.” diyen ünlü model evindeki sağlık görevlilerinin uyguladığı tedaviler sırasında çekilen fotoğraflarını Instagram hesabında yayınladı.

"SİZİ ÇOK ÖZLEDİM, GERİ GELECEĞİM"

Mesleği yüzünden sosyal hayatı çok hareketli geçen ve günde 13 saat çalışan Bella Hadid’in hastalığı artık bu tempoyu kaldıramayacağı bir noktaya gelmiş durumda. Bu baskı yüzünden aslında sevdiği ve ilişkisinin de gayet yolunda gittiği erkek arkadaşından ayrılan Bella Hadid mesleğine de belirsiz bir süre ara verdi.

Bella Hadid 15 yıldır her gün acı çektiğini anlatıyor... Ünlü modelin tedavisi günlük şekilde evinde devam ediyor

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Birçok fotoğrafla son sağlık durumunu sevenleriyle paylaşan ünlü model epey uzunca yazısını “Hazır olduğumda mesleğime ve sizlere döneceğim. Hepinizi çok seviyorum ve çok özlüyorum” diyerek sonlandırdı.