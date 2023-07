Ünlü model amansız hastalığı yüzünden her gün acı çektiğini söylemişti… En sonunda aşkı da elinden kayıp gitti!

Haberin Devamı

DIŞARIDAN BAKILINCA PIRILTILI GÖRÜNEN HAYATIN ARDINDA BÜYÜK ACILAR SAKLI

26 yaşındaki süper model Bella Hadid milyonlarca hayranının özendiği bir hayatı yaşıyor. Ancak madalyonun öteki yüzünde amansız bir hastalığın pençesindeki genç bir kadın ve her gün çekilen büyük acılar var.

Bella Hadid dünyanın en güzel kadınlarından biri sayılıyor... Üstelik en çok kazanan ve en başarılı süper modellerin de başında geliyor

Onu dünyanın dört bir yanında çıktığı defilelerde takip ediyor olsak da ve ne kadar çok çalışıp modellik kariyerini başarıyla sürdürmeye çalıştığına şahit olsak da yıldız isim aslında yıllardır Lyme hastalığından dolayı oldukça zorlu süreçlerden geçiyor. Bella Hadid ara ara yaşadığı sağlık sıkıntılarıyla ilgili paylaşımlar yapıyor ve hayranlarıyla "dertleşiyor"

2012'DEN BERİ HASTALIĞI YÜZÜNDEN ÇEKMEDİĞİ DERT KALMADI

Kene ısırması sonucu oluşan ve bağışıklık sistemini zayıf düşüren bu hastalığa "Borrelia burgdorferi" adı verilen bir bakterinin yol açıyor. 2012’den beri bu zorlu sağlık mücadelesini veren Bella Hadid’in annesi Yolanda Hadid ve erkek kardeşi Anwar Hadid de aynı hastalığı taşıyor.

Lyme hastalığı Bella Hadid'in annesi Yolanda ve erkek kardeşi Anwar'da da bulunuyor hatta Yolanda Hadid'in bu konuyla ilgili bir kitap yazmışlığı bile var

Merkezi sinir sistemi, gözler, kalp gibi hayati organları vuran hastalığın yok olmasını sağlayan geçerli bir tedavi ise maalesef henüz mevcut değil. Hastalık alevlendiğinde ve vücuda saldırdığında eklemlerde şişlik ve sıvı birikimine yol açıyor ve hasta hareket etmekte zorlanıyor. Bella Hadid 3 yıldır ünlü sanat yöentmeni Marc Kalman'la mutlu bir ilişki yaşıyordu

HASTALIK GÜNDELİK HAYATININ HER AININDA ONUNLA... "HER AN ACI ÇEKİYORUM" DEMİŞTİ

Bella Hadid, Lyme hastalığının kendisini nasıl etkilediğini 2020 yılında yaptığı bir Instagram paylaşımında anlatmış, hastalığı yüzünden sık sık baş ağrıları, beyin sisi, uykusuzluk, kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu, baş dönmesi ve anksiyete hissettiğini söylemişti.

Çift ilişkilerini bir süre gizli tutmuştu ancak 2 yıldır her yerde el ele göz göze pozlar vermeye başlamışlardı

Üstelik hastalığın kimi belirtileri gündelik hayatının her anında var. Ünlü model kas spazmları, eklem ağrısı, karıncalanma, uyuşma ve yürüme güçlüğü gibi semptomları her gün yaşıyor. Uzaktan bakıldığında son derece sağlıklı görünen Bella Hadid’in hayatı aslında neredeyse her gün bu hastalık yüzünden acı içinde geçiyor.

ÇEKTİĞİ DERT EN SONUNDA SEVDİĞİNİ DE ELİNDEN ALDI!

Ve basına yansıyan haberlere göre bu korkunç hastalık en sonunda Bella Hadid’in mutlu mesut yaşadığı aşkı da elinden aldı… Bella Hadid Kanadalı şarkıcı The Weeknd’le 4 yıllık fırtınalı bir ilişki yaşamış, çift bu süre boyunca manşetlerden inmemişti. Hadid’in hayatına 2020’de ünlü sanat yönetmeni Marc Kalman girdi.

Bella ve Marc'ın birbirlerine çok aşık olduğu ancak Hadid'in hastalığı nedeniyle bu ilişkiyi bitirdikleri iddia edildi

İlişkileri 2020’de başlasa da çift ilk kez tam 2 yıl önce Paris Moda Haftası zamanı el ele herkesin karşısına çıkarak bu ilişkiyi resmileştirmişti. 3 yıldır büyük bir aşk yaşayan çiftin birkaç ay önce ayrıldığı ancak bu ayrılığı gizli tuttuğu ortaya çıktı.

3 YILDIR MUTLU MESUT BİR AŞK YAŞIYORDU AMA...

Sürekli el ele dudak dudağa mutluluk pozları veren Hadid ve Marc Kalman’ın arasına girense ünlü modelin hayatını kâbusa çeviren Lyme hastalığı girmişti. Çifte yakın kaynaklar Bella ve Marc’ın birbirlerine çok aşık olduğunu ancak bahar aylarında ilişkilerini bitirdiklerini söyledi.

Hadid ve Marc Kalman, bir yıllık ilişkinin ardından ilişkilerini Bella Hadid'in bu Instagram paylaşımıyla resmileştirmişti

Ünlü modelin aslında alkol ve uyuşturucu problemleri yüzünden rehabilitasyonda olduğu da iddia edilmişti. Ancak hastalığı yüzünden sağlığına çok dikkat etmesi gereken Bella Hadid’in böyle bir durumu olmadığı hatta içki içmeyi de uzun zaman önce bıraktığı biliniyor.

Bella Hadid en çok çalışan modellerden biri ancak dünyanın dört bir yanındaki defilere koşturup dursa da sağlığına çok dikkat ediyor

SAĞLIĞINA ÇOK DİKKAT EDİYOR

Bella Hadid geçen yıl yaptığı açıklamalardan birinde ona büyük acılar çektiren hastalığının bir yandan da onu sağlıklı bir insan haline getirdiğini; Lyme hastalığı yüzünden bağışıklık sistemini çok sağlam tutması gerektiği için sağlığına çok dikkat ederek sürekli dikkatli yaşadığını söylemişti. Bella Hadid ve Marc Kalman çok mutlu olsa da ilişkilerinin birkaç ay önce bittiği ortaya çıktı... Bunun sebebininse ünlü modelin artık hastalığı yüzünden her gün tedavi almak zorunda kalması olduğu iddia edildi ancak taraflar henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı

TEDAVİLER ARTIK GÜNLÜK HALE GELDİ

Ancak güzel modelin hastalığının son zamanlarda atağa kalktığını söyleyen yakın çevresi Bella Hadid’in artık Lyme hastalığı yüzünden her gün özel bir tedavi görmeye başladığını açıkladı. Son 4 aydır artık günlük şekilde tedavi olması gereken ünlü modelin bu yüzden çok büyük sıkıntılar çektiğini söyleyen yakınları, Marc Kalman’la ilişkisinin de yaşanan büyük aşka rağmen bu yüzden bittiğini düşünüyor. Ancak iki taraf da henüz bu ayrılıkla ilgili bir açıklama yapmadı.