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Gigi Hadid tatile gittiği Cayman Adaları'nda uyuşturucudan gözaltına alındı

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#Gigi Hadid#Cayman Adaları#Leah Nicole Mccarthy
Gigi Hadid tatile gittiği Cayman Adalarında uyuşturucudan gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 21:09

Son olarak ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile sevgili olup olmadığı konusuyla sır sık gündeme gelen top model Gigi Hadid, geçen haftanın sonlarında gittiği tatilde çektirip sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarıyla kelimenin tam anlamıyla olay yaratmıştı.

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MAHKEMEDE SUÇLU BULUNDULAR
Cayman Adaları'nda arkadaşı Leah Nicole McCarthy ile tatile giden Hadid'in o fotoğrafları çektirmeden önce gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Basına yansıyan haberlere göre Gigi Hadid ile McCarthy, 10 Temmuz'da Cayman Adaları'ndaki Owen Roberts Uluslararası Havaalanı'na ulaştı.

Özel bir jetle seyahat eden iki arkadaşın bagajında gümrük görevlileri tarafından kapsamlı bir arama yapıldı. O arama sırasında da Hadid ile arkadaşı McCarthy'nin bavullarında az miktarda uyuşturucu madde bulundu.

İkili, gözaltına alındı ve 12 Temmuz'da da mahkemeye çıkarıldı. Hadid ile McCarthy, suçlu bulundu ve 1000 dolar para cezasına çarptırıldı. Ancak iki arkadaş hapis cezası almadı.Hadid ile McCarthy daha sonra serbest kaldı. 

Gigi Hadid tatile gittiği Cayman Adalarında uyuşturucudan gözaltına alındı

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Top modelin sözcüsü Hadid'in ve arkadaşının bagajında bulunan uyuşturucunun tıbbi kullanımının yasal olduğunu açıkladı. Hadid, sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda her şeyin iyi sonuçlandığını belirtti. 

SÖZCÜSÜ: 'TIBBİ KULLANIMI YASAL'
Gigi Hadid'in sözcüsü, 28 yaşındaki ünlü modelin New York'ta tıbbi ruhsatla yasal olarak satılan bir tür uyuşturucuyla yakalandığını açıkladı.

Sözcü, bu tür uyuşturucunun Cayman Adaları'nda da 2017'den beri tıbbi kullanım nedeniyle yasal olduğunu belirtip ünlü model ve arkadaşının tatillerine sorunsuz şekilde devam ettiğini ekledi.

Hadid bütün bu olanların ardından Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaşıp her şeyin iyi sonuçlandığı notunu düştü.

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#Gigi Hadid#Cayman Adaları#Leah Nicole Mccarthy