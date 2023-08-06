Gizlice evlendiler, sır düğünün görüntülerini yıldönümlerinde paylaştılar: Kocama ben evlenme teklif ettim!

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EVLENMEK ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ HAYALİYDİ

"Evlenmek, benim çocukluğumdan bu yana hep hayal ettiğim bir şeydi. Ve o kesinlikle harika bir insan. Muhteşem bir insan ve artık kendimi tamamen kontrol altına aldığım, durulup oturduğum, hayatımı kurduğum bir noktada hissediyorum." diyordu Rita Ora ünlü yönetmen Taika Waititi ile evlendiğini açıklarken. Rita Ora çocukluğudan beri evlenmenin hayalini kurduğunu söylemişti: Ünlü şarkıcı aradığı mutluluğa tam 1 yıl önce kavuştu

2020’DE TANIŞIP 2021’DE SEVGİLİ OLMUŞLARDI

Rita Ora ve Taika Waititi, 2020 yılında, ünlü yönetmenin Avustralya'da kendi evinde verdiği bir partide ilk kez karşılaşmıştı. Taika Waititi, Rita Ora ile tanıştıktan sonra arkadaş olduklarını söyleyip "O dönemde ikimiz de farklı ilişkiler içindeydik. Rita ile aramızda iyi bir arkadaşlık vardı. Sonra bunu yıkmaya karar verdik." demişti. İkisi de çok yoğun çalışıyor, az görüşebiliyordu. Ama bu aynı zamanda ilişkilerinde ikisine de özgürlük tanıyordu ve hem Rita Ora hem de Taika Waititi bundan oldukça memnundu.

Rita Ora ve Taika Waititi 2021'den beri birlikte... Çift düğünlerini gizlice yapmış, Rita Ora bu konuda açıklama yaparak "İlginin üzerimizde olmasından hoşlanmıyorum" demişti

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Çiftin geçen yıl ağustos ayında evlendiği ortaya çıkmıştı. Düğünü gizli tutan ve törenden hiçbir fotoğraf paylaşmayan çiftin Londra’da evlendiği öğrenilmişti. 32 yaşındaki şarkıcıyla 47 yaşındaki yönetmen eşi, ilginin üzerimize yönelmesini istemiyoruz diyerek düğünlerini duyurmadı, ayrıntıları da sır gibi sakladı.

EVLENDİKLERİNİ HERKESTEN SIR GİBİ SAKLADILAR

Rita Ora Glamour dergisine verdiği röportajda “Bazı kadınlar bu özel günlerinde tüm ilgiyi üzerlerinde toplamak isterler. Bense işim gereği zaten sürekli ilgi çekmesi gereken biri olarak bunu istemedim. Herkesin kendi tercihi elbette ama, benim hayatım ve kariyerim zaten bana özel kalamadığı için en azından bu anımı özel tutmak istedim” demişti.

Çiftin Londra'da evlendiği sanılıyordu ancak düğünün birlikte yaşadıkları Los Angeles'taki evlerinin bahçesinde yapıldığı ortaya çıktı

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Bu gizli düğünün tüm ayrıntıları da ünlü şarkıcının düğün töreni sırasında çekilen görüntüleri son şarkısının klibine koymasıyla ortaya çıktı. Çift aynı zamanda düğünlerinde çekilen özel fotoğrafları Vogue dergisine vermiş bir de evlilikleriyle ilgili röportaj yapmıştı.

DÜĞÜNÜN NEREDE YAPILDIĞINI BİLE HERKES YANLIŞ BİLİYORDU

Düğünün sanıldığı gibi Londra’da değil Los Angeles’ta yapıldığı da böylece anlaşıldı. Rita Ora’nın ailesi yanlarında olmadığı için düğüne internet üzerinden yapılan canlı yayınla katılmıştı. Öte yandan ortaya çıkan görüntüler bu evlilikle ilgili başka ilginç detayları da açığa çıkardı.

Düğün töreninin en çarpıcı anları Rita Ora'nın yeni şarkısına klip oldu

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Çift, düğünden pozları kendi Instagram hesaplarında da paylaştı. Rita Ora bu paylaşımında "İnsanların bizimle ve düğünümüzle ilgili bir sürü farklı hikâye yazması ikimiz için de çok eğlenceliydi. Çünkü gerçeği sadece biz biliyorduk” dedi.

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“KİM EVLİLİK TEKLİF ETTİ?” SORUSU DA NİHAYET CEVAPLANDI

Ve tüm bunların nasıl yaşandığını evliliklerinin birinci yılında anlatmanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini sözlerine ekledi. Öte yandan geçen yıl çıkan haberlerde evlilik teklifinin Taika Waititi’den geldiği yazılmıştı.

Rita Ora ve Taika Waititi evlenirken yanlarında sadece Rita'nın kız kardeşi, Taika Waititi'nin en yakın arkadaşı ve iki küçük kızı vardı... Geri kalan aile üyeleri düğüne internet üzerinden yapılan canlı yayınla katıldı

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Hatta ünlü yönetmenin dizlerinin üzerine çöküp romantik bir teklif yapmadığı, yanında oturan sevgilisi Rita Ora’ya dönüp sadece hadi gel evlenelim dediği konuşulmuştu. Oysa Vogue dergisindeki röportajda Taika Waititi, teklifin kendisinden değil Rita Ora’dan geldiğini söyledi.

TEKLİF DE DÜĞÜN KLİBİ DE GELİN HANIMDAN GELDİ

Waititi “Rita bana benimle evlenir misin sorusunu sordu. Teklif ondan geldi. Ben de hiç düşünmeden kabul ettim” dedi. Bu sır gibi saklanan ve herkesin aylar sonra varlığından haberdar olduğu düğün törenine sadece 8 kişi katılmıştı. Daha sonra da düğünde çekilen görüntüler evliliğin birinci yıldönümünde Rita Ora'nın yeni şarkısı "You&I" için bir klip olarak hazırlandı ve yayınlandı.

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Rita Ora’nın kız kardeşi Elena nedime olmuş, Taika Waititi’nin en yakın arkadaşı olan aktör Jermaine Clement de düğün için Yeni Zelanda’dan gelmişti. Taika Waititi’nin iki kızı da babaları gelin kendisine doğru yürürken onun yanında duruyordu. Rita Ora’nın ve Taika Waititi’nin ailelerinin geri kalanıysa törene internetten yapılan Zoom yayınıyla katıldı. Çift, Hollywood Hills'deki ünlü yazıyı arkalarına alıp poz verdi... Vogue dergisine verdikleri röportaja göre de evlilik teklifi Rita Ora'dan gelmişti

“SÖZ VERİYORUM SİZİN İÇİN DE BİR PARTİ VERECEĞİM”

Bir gün evlenmenin en büyük hayali olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı düğün günü için “Tam olarak hayallerimdeki gibiydi, mükemmeldi” yorumunu yaptı. Bunu herkesten saklayan Rita Ora “Herkesten özür dilerim. Sizin için mutlaka kocaman bir kutlama partisi vereceğim.” dedi.