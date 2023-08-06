Ünlü aktör eşinden ayrılır ayrılmaz model sevgilisiyle sokaklarda sarmaş dolaş

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ADINI SAKLADI AMA ONA OLAN AŞKINI 10 YIL ÖNCE İTİRAF ETTİ

Ünlü oyuncu Addison Timlin 2013’te Harper's Bazaar dergisine verdiği röportajda aşk hayatıyla ilgili bir soruya şu ilginç cevabı vermişti: "Size adını vermeyeceğim bir sevgilim var evet. Ve o doğru kişi, biliyorum. Onunla çok uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var ve bu zamanla aşka dönüştü. İlişkimizin temelleri bu yüzden çok sağlam.” Jeremy Allen White ve Addison Timlin aynı filmde rol almış, tanışıklıkları önce dostluğa sonra da aşka dönüşmüştü

YILLAR SONRA GELEN PAYLAŞIM SIRRI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Aradan 7 yıl geçtiğinde, 2020’de kızıyla ve eşiyle verdiği ve Instagram’da paylaştığı pozun altınaysa şöyle yazmıştı: “Bu dünyadaki 28. yaşım için çok minnettarım. 15 yıllık en iyi dostumla evlendim ve evet, o benim hayatımın aşkı. Harika bir kızımız oldu ve çevremiz sevdiğimiz dostlarımızla dolu.” 2019'da evlenen çiftin 2 kızı olmuştu: Addison Timlin, yıllar boyunca eşinin kariyerinin en büyük destekçisi oldu

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15 YIL ÖNCE BAŞLAYAN DOSTLUK BÜYÜK BİR AŞKA DÖNÜŞMÜŞTÜ

Bu paylaşım, Addison Timlin’in 2013’te bahsettiği ve adını vermediği sevgilisinin kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan Jeremy Allen White olduğunu kanıtlamıştı. İkili, 2008 yapımı Afterschool adlı filmde birlikte kamera karşısına geçmiş, bu filmin setinde başlayan tanışıklık güzel bir dostluğa, 2013’ten sonra da aşka dönüşmüştü. Ayrılık kararları şok yaratan çift geçen hafta çocuklarıyla bir arada güzel bir hafta sonu geçirmişti

2 KIZLARI OLAN ÇİFT HOLLYWOOD’DA PARMAKLA GÖSTERİLİYORDU

Çiftin ilk kızları Ezer, Ekim 2018’de doğdu. 1 yıl sonra da evlendiler. Aralık 2020’de Dolores adını verdikleri bir kızları daha oldu. İkisi de 32 yaşında olan Jeremy Allen White ve Addison Timlin, 17 yaşında tanışmış ve hayatlarının yarısını birbirleriyle geçirmişlerdi. Bu dile kolay dostluk ve aşk hikâyesi Hollywood’da herkesin parmakla gösterdiği sevgi dolu bir yuvayla taçlanmıştı.

Jeremy Allen White ve Addison Timlin o gün sürekli sarmaş dolaştı... Eski eşlerin bu görüntüleri boşanmak için mahkemeye el ele giden ünlü çiftleri anımsattı

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Addison Timlin, irili ufaklı dizi ve film projelerinde yer almaya devam ederken Jeremy Allen White, önce Shameless ardından da son yıllarda fırtınalar estiren The Bear dizisinde başrol oynayarak genç kuşağın en başarılı aktörlerinden biri haline geldi. Ünü dünyayı saran White, The Bear dizisindeki rolüyle sayısız ödüle de ulaştı.

ALTIN KÜRE ALDI, SAHNEDEN EŞİNE BÖYLE SESLENDİ

Ünlü aktör ocak ayında En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre kazandığında ödül konuşmasında eşi Addison Timlin’le seslenmiş, milyonlar kendisini izlerken ona “Sana olan sevgimi iliklerime kadar hissediyorum. Her şey senin sayende, benim için yaptığın her şeye teşekkür ederim” demişti. Bu güzel aşkın biteceğine, 2019’da başlayan evliliğin 3 yılda sonlanacağına kimse inanmamıştı. Ama 11 Mayıs’ta Addison Timlin mahkemeye başvurdu ve 15 yıllık en iyi dostu ve 10 yıllık aşkı olan Jeremy Allen White’tan boşanmak için dilekçe verdi. Tam 1 hafta önce eski eşine sarılırken görülen Jeremy Allen White bu kez de Los Angeles sokaklarında ünlü model Ashley Moore’la birlikteydi

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BOŞANMA HABERİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Bu boşanma istediğinde ne bir aldatma skandalının ne de şiddet, taciz gibi şeylerin bahsi geçti. Yakın çevresi Addison Timlin’lin mahkemeye giderken çok üzgün olduğunu ancak artık toparlanmaya başladığını söylediler. Fısıltı gazetesine göre ayrılığın ardında “güven sorunları” vardı. Ancak bunların neye karşı bir güvensizlikten kaynaklandığını da henüz kimse bilmiyor. Hatta çift geçen hafta bir araya gelip büyük kızlarının futbol antrenmanına gitti. Ayrılığının ardından daha 3 ay bile geçmeden bir başka kadınla sokaklarda sarmaş dolaş pozlar veren Jeremy Allen White'ın bu halleri şaşkınlık yarattı

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DAHA GEÇEN HAFTA ESKİ EŞİYLE SARMAŞ DOLAŞTI

İki çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçiren eski eşler Addison Timlin ve Jeremy Allen White’ın sık sık sarıldığı ve birbirlerinden uzun süre ayrılmadığı da dikkatlerden kaçmadı. Ancak bu sıcak aile buluşmasından sadece 1 hafta sonra Jeremy Allen White model Ashley Moore’la Los Angeles sokaklarında görüntülendi. Aldıkları soğuk içecekleri içerek sokakları turlayan ünlü aktör ve Ashley Moore bir süre sonra samimiyetlerini ilerletti. Addison Timlin'in boşanmak isteyen taraf olmasına rağmen Jeremy Allen White’la aşk pozlarını Instagram'ından kaldırmadığı ve soyadının da hâlâ Addison Timlin White olarak ögründüğü anlaşıldı



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ÜNLÜ MODELLE DUDAK DUDAĞA

Yol kenarında durup şakalaşmaya başlayan ikili önce sarıldı sonra da ateşli şekilde öpüşmeye başladı. Etraflarındaki insanları umursamadan öpüşüp koklaşan genç model ve ünlü aktör fotoğraflarının çekildiğini fark etse de kaçıp saklanmaya çalışmadılar. Dün çekilen bu fotoğraflar hemen tüm gazetelerin manşetlerini süsledi. Jeremy Allen White’ın ünlü modelle kimselere aldırmadan sokak ortasında öpüşmesi ayrılık acısını çabuk unuttu şeklinde yorumlandı

AYRILIK ACISINI ÇOK ÇABUK ATLATTI

Addison Timlin, eşinden ayrıldıktan sonra çocuklarıyla kendi hayatına dönmüşken Jeremy Allen White’ın bu yeni aşk gösterisi şaşkınlıkla karşılandı. 2 çocuğunun annesi ve daha aylar önce büyük bir aşkla söz ettiği eski eşini çabuk unuttuğu her halinden belli olan Jeremy Allen White’ın bu halleri “Aşk ve evlilik aslında çoktan bitmiş, sadece boşanma dilekçesi geç verilmiş” yorumlarına yol açtı.