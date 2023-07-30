Boşanırken evdeki tencere tavayı bile paylaşamadılar… Kevin Costner’ın eski eşi dev malikanenin müştemilatına taşındı!

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HOLLYWOOD TARİHİNE EN "ÇİRKİN" BOŞANMA OLARAK GEÇMEYE ADAY

Bir de madalyonun öbür yüzü var elbette. Bu rüya gibi aşklar, bakanların gıpta ettiği kıskanılacak mutluluklar bir gün aniden bitiveriyor. İşte o zaman peri masalları bir kâbusa dönüyor. Ve yine filmleri aratmayan boşanma hikâyeleri, paylaşılamayan servetler, çocuklar ve oldukça çekişmeli ve deyim yerindeyse çirkin dava süreçleri yaşanmaya başlıyor.

2004'te rüya gibi bir düğün, ardından 18 yıl devam eden bir evlilik, üç çocuk ve dışarıdan mutlu görünen bir yuva...

Hollywood’un en mutlu, en ideal görünen evliliklerinden birinin başına gelenler de dışarıdan bakanlara tam olarak böyle bir süreci anlatıyor. Oscar’lı yıldız aktör Kevin Costner ve 18 yıllık eşi Christine Baumgartner, boşanma haberlerinin duyulduğu ilk günden beri yaşananlar yüzünden bir türlü manşetlerden inmiyor.

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RÜYA GİBİ DÜĞÜN VE 18 YILLIK MUTLU EVLİLİIK: HER ŞET ARTIK BİR KÂBUSA BENZİYOR

2004’te rüya gibi bir düğünle evlenen ve 3 de çocukları olan çiftin ayrılık haberi mayıs ayında gelmişti. Eski bir model ve çanta tasarımcısı olan 49 yaşındaki Christine Baumgartner, mahkemeye dilekçe vererek 68 yaşındaki eşi Kevin Costner’a boşanma davası açtı. Aslında bu boşanmanın yılan hikâyesine dönmesi ve kavganın giderek büyümesinin sebebi alışılmış sebeplerden değildi.

Kevin Costner ve Christine Baumgartner'ın ayrılığı son yıllarda görülen en kavgalı ve çirkin boşanma davasına konu oldu

Ayrılığın gerekçesi ne büyük skandallar ne de ihanetti. En azından kamuoyuna böyle bir şey yansımadı. Christine Baumgartner, eşinin işleri yüzünden artık evine ve çocuklarına zaman ayırmadığı; kariyerini her şeyin üzerine koyduğunu belirtmişti. Boşanma işinin çirkinleşmesi genelde daha skandallı bir ayrılıkta ya da çocuklar üzerinden yapılan kavgalarda görüldüğü için son iki aydır yaşananlar epey şaşırtıcıydı.

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EVLİLİK ANLAŞMASI HER ŞEYİ ÇÖZER SANDILAR AMA...

Çiftin evlenmeden önce bir “evlilik öncesi anlaşması” yaptığı ortaya çıktı. Aslında bu, Hollywood ayrılıklarında her şeyi kolaylaştıran bir detay. Her şey altında çiftlerin imzasıyla tek tek belirtildiği ve mal paylaşımı ya da yüklü boşanma tazminatları bu anlaşmada yazılı olduğu için çiftler ayrılık sürecini daha kolay geçiriyor. Ancak Kevin Costner ve Christine Baumgartner’ın boşanma davası şimdiden Hollywood tarihinin en çirkin boşanma hikâyelerinden biri olarak kayıtlara geçmiş durumda.

Eski eşler birbirini servet avcılığı ve mal kaçırmayla suçluyor: Çiftin yaşadığı Los Angeles'taki bu saray yavrusu malikâne temel problem... Mahkeme Christine Baumgartner'ın evi temmuz ayı bitmeden boşaltmasını emretti, o da bunu yaptı ama...

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Kevin Costner, kendisinden boşanmak isteyen karısına mahkemeye yoluyla Los Angeles’taki saray yavrusu evini boşaltmasını iletmiş ve çiftin evliyken birlikte yaşadıkları tüm mülkler için de aynı tarifeyi uygulamıştı. Christine Baumgartner ise bu süreci elinden geldiğince geciktirdi. Costner’ın kendisine ödemek istediği aylık 52 bin dolar nafakayı az bulup yeniden mahkemeye gitti. Costner, evlilik anlaşmasını öne sürüyor; eski eşinin hiçbir mülkünde hak sahibi olmadığını söylüyordu. Ayrıca vermek istediği nafakanın da yeterli olduğunu iddia ediyordu. Beklenen taşınma gerçekleşti, bir nakliye kamyonu evin kapısına dayandı ve eşyalar nihayet taşındı ancak Christine Baumgartner pek de uzağa gidemedi

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NAFAKA KAVGASINA TUTUŞTULAR

Christine Baumgartner’a göreyse durum böyle değildi. Eski eş, ünlü bir oyuncu olan kocasının sadece tek bir mülkünün kirasından 60 bin dolar aldığını, 400 milyon dolardan fazla olan servetinden kendisine daha çok pay düşmesi gerektiğini söylemişti. Ayrıca kendisinin ve Costner’ın çocuklarının alıştıkları belli bir yaşam tarzı olduğunu ve 52 bin dolarlık nafakanın bunu karşılamayacağı söylüyordu. Taraflar kozlarını mahkemede paylaştı.

Bölgede kiralayacak ev bulamadığını söyleyen eski eş, eşyalarını malikânenin karşısındaki bu küçük eve yerleştirdi... Bu arazi de Kevin Costner'a ait ve bu tek katlı yapı da aslında malikânenin müştemilatı yani evin hizmetlileri tarafından kullanılıyor

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Mahkeme Christine Baumgartner’ı haklı buldu, nafaka 149 bin dolar olarak belirlendi. Christine Baumgartner, bir zafer kazandı. Ancak mahkeme bir yandan da eski eşe Kevin Costner’ın okyanus kıyısındaki malikânesini temmuz ayı sonuna kadar boşaltmasını emretti. Bu süreçte Kevin Costner’ın öfkeden küplere bindiği haberleri geldi. Christine Baumgartner’ın çevresi ise “servet avcısı” olmakla suçlanan arkadaşlarını korudu ve her şeyin Kevin Costner’ın Christine Baumgartner’dan intikam almak istediği için yaşandığını iddia etti.

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"EVİMİ DERHAL TERK ETSİN" DEMİŞTİ

Karısının kendisinden ayrılmasına çok kızan ünlü oyuncunun tüm bu süreçte aslında yapıcı davranıp her sorunu kolayca çözebileceği ancak öfkesi yüzünden eski eşine eziyet etmek ve daha da ötesi onu küçük düşürmek istediği iddia edildi. En sonunda taşınma için verilen sürenin dolmasına 2 gün kala 145 milyon değerindeki malikânenin kapısında bir nakliye kamyonu belirdi. Christine Baumgartner, evden eşyalarını aldı ve nihayet ünlü oyuncunun evini onun istediği gibi terk etti.

Christine Baumgartner, taşınmadan önce çocuklarıyla birlikte Hawaii'ye tatile gitti ve stres attı

Ancak civarda kamp kurup bu taşınmayı takip eden paparazzileri bir sürpriz bekliyordu: Christine Baumgartner, pek de uzağa gitmedi. Eşyalarını malikânenin hemen karşısında bulunan boş bir arazinin ortasında yer alan tek katlı küçük bir eve yerleştirdi. Bu arazinin de Kevin Costner’a ait olduğu ortaya çıktı. Eski eşin taşındığı o evin ise 145 milyon dolarlık malikanede çalışan hizmetli personelin kaldığı yer olduğu iddia edildi. Yani Christine Baumgartner, terk etmek zorunda kaldığı malikânenin müştemilatına yerleşti.

ÇOK UZAĞA GİDEMEDİ!

“Yerleşti” tam da doğru bir tabi olmayabilir: Anlaşılan Christine Baumgartner, eski eşiyle birlikte yaşadığı evden kendine ait olan eşyaları alıp bu müştemilata yerleştirdi. Kendisi de yaşayacak yeni bir yer bulmanın telaşına düştü. Bu arada geçen hafta basına yansıyan detaylara göre ünlü çift evden nelerin alınabileceği konusunda bile kavgaya tutuştu. Basına “tencere – tava” kavgası olarak yansıyan olaya göre Kevin Costner, eski eşinin evden hangi eşyaları alabileceğine dair bile bir liste hazırladı ve avukatları aracılığıyla bunu Christine Baumgartner’a iletti.

Eski eşi tatilden dönünce bu kez de Kevin Costner üç çocuğunu Aspen'e götürdü: Ünlü çift kazara bile olsa den gelmemek için adeta köşe kapmaca oynuyor

Christine Baumgartner’ın çocuklarını alıştıkları yerden koparmamak ve Los Angeles’ın bu lüks bölgesinde yaşamak istediği biliniyor. Ancak öğrenildiğine göre eski eş bir türlü kirası uygun bir ev bulup taşınamıyor. Zaten nafaka meselesinin bu kadar büyümesinin temel nedeni de buydu. Kevin Costner ise eski eşine 1 milyon dolardan fazla “hariçten” para verdiğini ve onun ev bulması için mecbur olmadığı halde büyük bir fedakârlık yaptığını açıklamıştı.

İKİSİ DE AYRI AYRI TATİLE ÇIKMIŞTI

Tüm bu hengamenin ortasında Christine Baumgartner, geçen hafta çocuklarıyla Hawaii’de tatile gitti. O tatilden dönünce de bu kez Kevin Costner üç çocuğunu alıp devasa bir çiftliğinin bulunduğu Colorado Aspen’a tatile gitti. Christine Baumgartner, Kevin Costner’ı servetini saklamak ve böylece boşanırken kendisinden para kaçırmakla suçlamıştı. Kevin Costner ise eski eşini onu soyup soğana çevirmeye ve kendini acındırarak para koparmaya çalışmakla suçluyor.

Büyük aşk bitince eski eşler birbirlerine öyle suçlamalarda bulundular ki boşanma davaları 2 aydan fazladır manşetlerden neredeyse hiç inmedi

Hatta meşhur nafaka artırımıyla ilgili olarak bu paraların Christine Baumgartner’ın estetik masraflarına harcandığı bile avukatlar tarafından mahkemeye taşınmıştı. Anlaşılan bu şimdiden Hollywood’un en kavgalı ve çetrefilli davasına dönüşen boşanma macerasıyla ilgili daha çok şey yaşanacak. Şimdilik ise ortada terk edilen öfkeli bir eski koca ve evsiz barksız kalan ve bu durumdan kurtulmak için uğraşan bir eski eş var…