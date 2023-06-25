Ünlü oyuncu boşanma davası açan karısını servet avcılığıyla suçlamıştı… İşler giderek çirkinleşiyor: Tüm harcamaları ortaya döküldü!

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HOLLYWOOD'U ŞAŞKINA ÇEVİREN AYRILIK

Hollywood’un dışarından bakınca en mutlu ve en sağlam görünen evliliklerinden biri mayıs ayının ilk günlerinde sona erdi. Oscar’lı oyuncu Kevin Costner’ın 18 yıllık eşi Christine Baumgartner, boşanma davası açtı ve 16,14 ve 13 yaşında üç çocuğu olan çift yollarını ayırdı.

Boşanma davası haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Ancak asıl fırtına Kevin Costner ve Christine Baumgartner arasında mal mülk paylaşımı ve nafaka tartışması yaşanmaya başlayınca koptu.

Kevin Costner ve Christine Baumgartner, ünlü oyuncunun muhteşem çiftliğinin bulunduğu Aspen, Colorado'da evlenmişti

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Çift evlenmeden önce böyle bir ayrılık durumunda yaşanacak karmaşayı önlemek için bir evlilik öncesi anlaşması imzalamıştı. Fakat kâğıt üzerinde her şey açık seçik belli olmasına rağmen aradan geçen zamanda bu boşanma süreci giderek “çirkinleşmeye” başladı.

EVLİLİK ÖNCESİ ANLAŞMALARI VARDI AMA ORTALIK YİNE DE KARIŞTI

Kevin Costner, kendisini terk eden ve boşanma davası açan eşi Christine Baumgartner’a, yaşadıkları ortak evi terk etmesi için mahkeme yoluyla ulaştı. Mal paylaşımlarının anlaşmada açıkça yazdığını ifade eden ünlü aktör, sahip oldukları mülklerin hepsinin kendi adına kayıtlı olduğunu, ayrıldığı eşinin bu evlerde hiçbir hak iddia edemeyeceğini söyledi.

Suçlamalar bununla da bitmedi. Costner, Christine Baumgartner’a kendine yeni bir ev satın alabilmesi için 1 milyon dolardan fazla para verdiğini söyledi. Ve eski eşinin ondan daha fazla maddi kazanç elde edebilmek için uğraştığını iddia etti. Tüm bu iddiaları da evlilik anlaşmasının koşullarına ve hali hazırda çocuklarının bakımı için Christine Baumgartner’a ödediği paraya bağladı. Çiftin arasındaki büyük aşk bitti, servetleri ayrılık sürecinde büyük bir kavgaya yol açtı

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COSTNER KARISINI SERVET AVCILIĞIYLA SUÇLADI, BOŞANMAK İSTEYEN EŞ TÜM İDDİALARA TEK TEK CEVAP VERDİ

Christine Baumgartner, bu suçlamaların gölgesinde bir anda “servet avcılığıyla” suçlanmaya başladı. Boşanmak isteyen çanta tasarımcısı eşin, Kevin Costner’dan sadece çocuk yardımı olarak 250 bin dolar istediği ortaya çıktı. Çiftin yakın çevresi ve Christine Baumgartner’ın arkadaşlarıyla ortada böyle bir para koparma çabası olmadığını; Baumgartner’ın sadece çocuklarının alıştıkları yaşantıyı devam ettirebilmek için bu parayı istediğini ortaya attı.

Bu karşılıklı suçlamalar eşliğinde yılan hikâyesine dönüşmeye başlayan boşanma davası ortaya yeni çıkan mahkeme belgeleriyle birlikte iyice içinden çıkılmaz bir duruma geldi. Christine Baumgartner, önce Kevin Costner’ın ailesiyle hiçbir zaman vakit geçirmediğini, çocuklarına zaman ayırmadığını söyledi. Kevin Costner ve Christine Baumgartner’ın üç çocuğu var... Yıldız oyuncunun önceki evliliğinden de 3 çocuğu olmuştu. Costner'ın Bridget Rooney'le olan ilişkisinden de bir oğlu var; Costner 7 çocuk babası

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ÇOCUKLARIYLA ZOOM ÜZERİNDEN KONUŞMUŞ

Hatta Christine Baumgartner’ın iddiasına göre Kevin Costner, 3 çocuğuna ayrılık haberini 3 çocuklarına internet üzerinden bir Zoom araması yaparak vermişti; hem de anneleri yanlarında yokken. Las Vegas’taki bir otel odasından arayarak… “Bunu yapmasına çok şaşırdım. Zaten birkaç gün sonra eve gelecekti. Bunu 10 dakikalık bir Zoom konuşmasıyla yapmak yerine çocuklarımızla yüz yüze konuşabilirdi.” diyen Christine Baumgartner, bunun hemen ardından deyim yerindeyse bir bomba daha patlattı.

Kevin Costner’dan 250 bin dolar nafaka istediği için suçlamalarla karşılaşan Christine Baumgartner, ünlü oyuncunun bütün kazanç ve harcamalarının kaydını mahkemeye sundu. Tüm bu belgeler de medyanın eline geçti ve manşetlere taşındı. Christine Baumgartner, bu yolla hem usta aktörün nasıl para harcadığını hem de sahip oldukları yaşam tarzının devamı için istediği 250 bin doların aslında fazla bir miktar olmadığını ortaya koymaya çalışmıştı. Kevin Costner’ın ayrılık sürecinde tartışma yaratan evlerinden biri... Bu okyanus kıyısındaki evin değeri yüz milyon dolarlarla ifade ediliyor

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BOŞANMA SÜRECİ ÇİRKİNLEŞİNCE TÜM BELGELERİ ORTAYA DÖKTÜ!

49 yaşındaki Baumgartner’ın mahkemeye sunduğu belgelere göre Kevin Costner, sadece 2022 yılında 19 milyon 500 bin dolar kazanç elde etmişti. Bu kazanç Costner’ın film ve televizyon projelerinden, sahip olduğu mülklerden ve başka yatırımlarından geliyordu. Costner ve ailesinin 2022’de yaptığı harcama ise 11 milyon 900 bin doların biraz üzerindeydi. Yani Oscar’lı oyuncu 2022’de 7 milyon 500 bin dolarlık bir kâr elde etmiş ve bunu servetine eklemişti.

Eski eşi, Kevin Costner’ın bu 12 milyon dolara yakın harcamalarının bir özetini de mahkemeye detaylıca sundu. 68 yaşındaki ünlü oyuncu, masraflarının büyük kısmını Baumgartner’ın derhal terk etmesini istediği üç muhteşem evi için yapmıştı. Harcamaların arasında 1 milyon dolara yakını sadece hediyelere, yarım milyon doları evlerin bahçıvanlarına, bir o kadarı da Costner’ın teknesine, spa kulübü üyeliklerine, golf kulübü aidatlarına verilmişti. Çiftin dışarıdan bakıldığında mutlu görünen evliliği bir anda bitti: Christine Baumgartner'ın boşanma gerekçesi Costner'ın evine ve ailesine hiç zaman ayırmaması ve kendini sadece işine vererek onları ihmal ettiği gerçeği imiş

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EVLERİNE, HEDİYELERE VE LÜKS YAŞANTIYA MİLYONLAR HARCAMIŞ

En büyük pay da evler için harcanan ve milyon dolarları bulan bakım ve tadilat masraflarına aitti. Christine Baumgartner, çocukları için istediği 250 bin dolar nafakanın aslında gerekenden az bile olduğunu kanıtlamak isterken Kevin Costner ve ailenin aslında nasıl bir lüks ve israf içinde yaşadığını da tüm dünyanın diline düşürmüş oldu. Artık çalışmadığını ve yıllardır Kevin Costner’ın kendisi için açtığı banka hesabı dışında hiçbir hesabı olmadığını söyleyen öfkeli eski eş daha ciddi iddialarda da bulundu.

Mahkemeye sunulan yeni belgelere göre 3 çocuk annesi Christine Baumgartner, Kevin Costner’ın, banka hesabına 1 milyon doları kendi isteği ve bilgisi dışında yatırmaya çalışmıştı. Christine Baumgartner, bunun eski kocasının evlilik öncesi anlaşmalarında yer alan maddeyi yerine getirmek için zorla yaptığını, böylece kendisini sahip oldukları evlerden çıkarmaya ve çok cüzi bir nafaka ödemekle yetinmeye çalıştığı için yaptığını söyledi. Çifit karşılıklı olarak birbirlerini suçluyor

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR HER ŞEYİ DİLE DÜŞÜRDÜ

Bu koşulları kabul etmeyeceğini söyleyen Christine Baumgartner, çocuklarının doğduklarından beri yaşadıkları bu evlerden vazgeçmemeleri gerektiği konusunda ısrarcı. Kevin Costner ise, gelirlerini ve harcamalarını gizli tutmaya çalıştığını; bu yüzden dolandırıcıların ve hırsızların hedefine girmek istemediğini, dünya medyasının diline de utanç verici bir şekilde düşmek istemediğini açıklamıştı.

Kevin Costner, ayrılık haberi ortaya çıktığında ve Christine Baumgartner’ın derhal evlerini terk etmesini istediğinde “Daha önce de evlendim ve ayrılık aşamasında kendimi evinden koparılmış ve yaşayacak kendine ait yeri olmayan biri olarak buldum. Bunun olmasına bir daha izin vermeyeceğim.” demişti. Çifti yakından tanıyanlar ve Christine Baumgartner’ın çevresi ise Kevin Costner’ın eviyle ve ailesiyle hiç ilgilenmediğini, onları ihmal ettiğini ve boşanma davası açan eşinden intikam almak için bu şekilde davrandığını öne sürüyor…