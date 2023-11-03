Hem beş parasız hem de evsiz kalmıştı… Eski kocasının benzeriyle yakalandı: Bunun adı intikam öpücüğü!

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Yıllar boyunca yaşadığı bu şöhretle çevrili ayrıcalıklı hayatın ardından son birkaç aydır yaşadıkları ise adeta trajik bir filmin senaryosunu andırmaya başladı. Tori Spelling önce 17 yıllık kocası ve 5 çocuğunun babası Dean McDermott’la yollarını ayırdı.

Rol aldığı Beverly Hills 90210 adlı yapımla hafızalara kazınan Tori Spelling, bu ayrılığın ardından 5 çocuğuyla birlikte önce bir arkadaşının yanına sığındı sonra da bir yol kenarı moteline yerleşmek zorunda kaldı. Bu da yetmezmiş gibi oradan da ayrıldı ve sonunda bir karavana yerleşti. Tori Spelling hayata çok şanslı başlamış, Hollywood'un en güçlü isimlerinden olan babası Aaron Spelling sayesinde hem zengnilik içinde büyümüş hem de kendine başarılı bir kariyer yolu çizmişti

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KARİYERİ TEPETAKLAK OLDU, TAM ANLAMIYLA DİBE VURDU

Aylardır yanında çocuklarıyla oradan oraya savrulan ünlü oyuncu en sonunda başını sokacak bir kiralık ev tutabilmeyi başardı. Oyunculuk kariyeri uzun yıllardır yolunda gitmeyen Tori Spelling bir süre kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eski eşi Dean McDermott’la televizyon programları yapmıştı.

Tori Spelling 17 yıldır ünlü oyuncu Dean McDermott'la evliydi, çiftin yolları temmuzda ayrıldı... İkisinin de oyunculuk kariyerleri zaten iyi gitmezken ayrılığın ardından adeta dibe vurdular

Ünlü çift zaten maddi anlamda zorluk yaşayan çift ayrılıktan sonra iyice dibe vurdu. Tori Sprelling çocuklarıyla evsiz kalırken ayrıldığı eşi Dean McDermott’ın da birkaç arkadaşıyla aynı evi paylaşmak zorunda kaldığı ve devlet yardımı almak için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Tori Spelling ayrılıktan sonra eski eşi hakkında pek bir şey söylemedi; ünlü oyuncu zaten çocuklarıyla birlikte başını sokacak bir yer bulma arayışına girmişti... Eski eş Dean McDermott ise Tori Spellin'in davranışlarını eleştirdi hatta onun aslında parası varken şov uğruna kendini dara düşmüş gibi gösterdiğini iddia etti

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AYRILIK AÇIKLAMASINI SİLDİ: ORTADA BOŞANMA DAVASI YOK

Tori Spelling ve Dean McDermott temmuzda ayrıldıklarını açıklamışlardı. Daha doğrusu Dean McDermott Instagram hesabından bir ayrılık açıklaması yaptı ancak sonra bu gönderiyi hemen sildi. "Büyük bir üzüntü ve kalbimden büyük bir acıyla 18 yıl birlikte ve 5 harika çocuktan sonra, Tori Spelling ve ben yollarımızı ayırmaya ve kendi yolculuğumuza başlamaya karar verdik".

Dean McDermott iki hafta önce bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti... Aslında o da oyunculuk kariyerinde bir çöküş yaşıyor ve maddi açıdan zor durumda ama bu ünlü aktörün yeni bir aşka yelken açmasına engel olmadı

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Çiftin bu sonradan silinmiş açıklama dışında ayrılık konusunda herhangi bir hamlesi olmadı. Yollarını ayırdılar ama boşanma davası açıp açmadıkları bile henüz bilinmiyor. Ancak Dean McDermott geçen haftalarda Los Angeles sokaklarında bir kadınla sarmaş dolaş halde, etraftaki insanlara hiç aldırmadan öpüşürken görüntülendi. Eski eşinin bu görüntülerinden iki hafta sonra Tori Spelling de bir başkasıyla el ele görüntülendi... Spelling Dean McDermott'a ikizi gibi benzeyen Ryan Cramer’la romantik bir rnadevuya çıktı; çift bütün gece oldkça samimi pozlar verdi

AYRILDIĞI EŞİ DE ZOR DURUMDA AMA GÜNÜNÜ GÜN EDİYOR

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Dean McDermott’ın parmağındaki alyansı bile çıkarmadan sergilediği bu görüntüden kısa bir süre sonra bu kez de Tori Spelling bir reklam şirketinde CEO olan Ryan Cramer’la aynı şekilde, sokaklarda el ele yürürken ve ona sarılı öperken görüldü. Eski eşlerin verdikleri bu görüntüler arasında ise sadece 2 hafta var.

Tori Spelling'in ayrıldığı kocasına çok benzeyen bu adamla verdiği pozlar iki hafta önce görüntülenen Dean McDermott'tan intikam alıyor yorumlarına yol açtı

Üstelik Tori Spelling’in bu görüntüleri verdiği kişi ayrıldığı eşi Dean McDermott'a ikizi gibi benziyor. Ryan Cramer, ünlü oyuncuyu yeni kiraladığı evinden limuzinle alıp onu önce tiyatroya sonra da romantik bir yemeğe götürdü.

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ESKİ EŞİNİN İKİZİ GİBİ: ÜNLÜ OYUNCUNUN İNTİKAM ÖPÜCÜĞÜ

Taze aşıklar sonra sokaklarda el ele gezip bolca öpüşüp koklaştılar. Bu yeni sevgilinin eski eşe olan benzerliği de Tori Spelling Dean McDermott'tan intikam almaya çalışıyor şeklinde yorumlandı. Birçok kişi de Tori Spelling’in son aylarda sergilediği davranışların aslında bir şovdan ibaret olduğunu ve ünlü oyuncunun kendini acındırarak ilgi çekmeye çalıştığını düşünüyor. Tori Spelling'in annesi kızının babasının büyük mirasından faydalanmasına engel oldu... 600 milyon dolarlık mirasın varisi olacağını düşünen ünlü oyuncu hem bu paraya kavuşamadı hem de oyunculuk kariyeri başarısızlıkla ilerleyince elindeki her şeyi kaybetmiş oldu

ÜNLÜ YAPIMCININ KIZI HAYATIN ACI GERÇEKLERİYLE KARŞILAŞTI

Hollywood’un en güçlü ve zengin yapımcılarından Aaron Spelling’in kızı olarak dünyaya gelen Tori, taşıdığı ünlü soyadı sayesinde Hollywood’da kendine kolayca yer bulmuş, bir zamanların ünlü gençlik dizisi Beverly Hills 90210’da başrollerden birini üstlenince de dünyaca ünlü bir oyuncu olmuştu. Hem aileden zengin hem de ünlü bir oyuncu olan Tori Spelling’in hayatı büyük bir lüks içinde geçti. Tori Spelling ve annesi Candy Spelling... Ünlü oyuncu küçücük bir çocukkne bile pırlantalar içinde poz veriyordu

ANNESİ, BABASINDAN KALAN SERVETİ ONA YAR ETMEDİ

Ancak Tori Spelling babası 2006 yılında öldüğünde geride bıraktığı 600 milyon dolarlık mirastan çok küçük bir pay alabildi. Büyük servetin kontrolü annesine geçti. Anne Candy Spelling ise kızına bu paradan sadece 800 bin dolar verdi. Kızı için sorumsuz ve para konusunda müsrif bir insan açıklaması yapan Candy Spelling, kocasının çok çalışarak kazandığı serveti Tori Spelling’in çarçur etmesine izin vermeyeceğini söylemişti. Tori Spelling ve Dean McDermott alardır ayrılar ancak ortada henüz bir boşanma davası yok

KARI KOCA LÜKS HAYATLARINI KAYBETTİLER

Yıllarca sahip olduğu lüks yaşamı kariyerinin tepetaklak olmasıyla birlikte Tori Spelling ve ayrıldığı eşi Dean McDermott önce Los Angeles’taki lüks malikanelerini kaybettiler. 5 çocuğunu yanına alan 50 yaşındaki Spelling önce küfle kaplı bir evde yaşamak zorunda kaldı sonra bir yol kenarı moteline yerleşti.

Ünlü oyuncu önce evsiz kalıp 5 çocuğuyla bir motel yerleşmiş sonra ise karavan parkında yaşamaya başlamıştı... Bir zamanlar lüks içinde yaşayan Tori Spelling'in karavan parkındak ortak duşları kullanırkenki hali büyük ses getirdi

AYLARDIR EVSİZ VE PARASIZDI: HER ŞEY BİR ŞOVDAN MI İBARET?

Burada bir süre kaldıktan sonra çocuklarıyla birlikte bir karavan parkına yerleşen ünlü oyuncu en sonunda güç de olsa kendine bir kiralık ev buldu. Kendine yeniden bir ekran yüzü olmak için iş arayan oyuncunun aslında kendine ve çocuklarına yeniden bir hayat kurmak için kenarda yeterli parası olduğu da iddialar arasında. Bu evsiz kalma ve verilen perişan görüntülerin bir şovdan ibaret olduğunu düşünen kişiler az değil…