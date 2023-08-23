Babasının milyon dolarlık mirasından mahrum kalmıştı… Karavanda yaşamaya başlayan ünlü oyuncunun içler acısı son hali görenleri üzdü

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EN TEPEDEN EN DİBE DÜŞTÜ
Son birkaç aydır bu hikâyeyi tersten yazan bir Hollywood yıldızı var ki onun yaşadıkları gerçekten de bir filme konu olabilecek kadar tuhaf ve acıklı. Milyonlarca dolar değerinde bir malikanede doğan ve yaşamının büyük kısmını lüks içinde geçirmiş olan bu yıldız oyuncu son günlerde başına gelenlerle herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor.
Hollywood’un efsane yapımcısı Aaron Spelling’in kızı Tori Spelling, babasının yadsınamaz yardımıyla ve soyadından aldığı güçle sektöre kolayca girmiş, 90’ların en popüler gençlik dizisi Beverly Hills 90210’da oynadıktan sonra da büyük bir şöhret kazanmıştı.
ÖNCE BABASININ ÖLÜMÜ SONRA BOŞANMA VURDU
50 yaşındaki ünlü oyuncunun hayatı babasının ölümünden sonra tarifsiz şekilde değişti. Ve 18 yıllık kocası, bir başka Hollywood yıldızı Dean McDermott’tan ayrılmasıyla birlikte de tamamen tepetaklak oldu. Bir zamanların ünlü yıldızı artık yaşları 6’yla 16 arasında değişen 5 çocuğuyla birlikte deyim yerindeyse perişan bir hayat yaşıyor.
Tori Spelling’in babası, efsane yapımcı Aaron Spelling, 2006’da hayatını kaybettiğinde ardında 600 milyon dolarlık bir servet bırakmıştı. Tori Spelling de bir gün oyunculuktan ve televizyonda rol aldığı realite şovlarından artık para kazanamaz hale geldiğinde bu büyük servetten alacağı pay ile rahatça yaşamını sürdürebileceğine inanmıştı muhtemelen.
BABASININ MİRASINI ANNESİ DEVRALDI, KIZINA HİÇBİR ŞEY VERMEDİ
Ancak hiçbir şey beklendiği gibi olmadı. Babasının mirası annesi Candy Spelling’e kaldı ve Tori ile erkek kardeşi bu mirastan sadece 800 bin dolar pay alabildi. Geçmiş yıllardaki röportajlara bakılırsa Tori Spelling bunu öğrenince yıkıldı ve çok gözyaşı döktü. Kızının şımarık, para harcamayı bilmeyen, eline geçen her kuruşu lüks harcamalar için har vurup harman savuran biri olduğunu söyleyen anne Candy Spelling “Babasının uzun yıllar boyunca çok çalışıp kazandığı bu servetin düşüncesizce harcanıp gitmesine göz yumamazdım” diyerek kestirip atmıştı konuyu.
Oyunculuk kariyeri çok da iyi gitmeyen Tori Spelling, kendine mutlu bir yuva kurmayı başardı ve 5 de çocuk yaparak ailesine odaklandı. Ancak eşi Dean McDermott’la birlikte kamera karşına geçtikleri televizyon programları, sunuculuk denemeleri, farklı yapımlarda kendini gösterip sektörde tutunma çabaları hep boşa gitmeye başladı.
18 YILLIK EVLİLİĞİ BİTİNCE HER ŞEY TEPETAKLAK OLDU
Bu arada mali sorunlar da aileyi vurmaya başladı ve en sonunda Tori Spelling ve Dean McDermott 18 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdi. Tam bu sıralarda ünlü oyununun 5 çocuğuyla birlikte kirada yaşadığı ve evlerinde giderilemeyen bir küf problemi olduğu ortaya çıktı. Tori Spelling, hastane odasından fotoğraflar paylaşmış ve yıllardır süren bu problem yüzünden hastanelik olduklarını gözyaşları içinde anlatmıştı.
UCUZ MOTELDEN KARAVAN KAMPINA YOLCULUK...
İlerleyen haftalar ve aylar bir zamanların ünlü oyuncusu için giderek daha kötü hale gelmeye başladı. Tori Spelling, Dean McDermott’la evlerini ayırıp boşanma ufukta görününce çocuklarıyla birlikte ucuz bir yol kenarı moteline yerleşti. Yıldız ismin burada çekilen görüntüleri büyük olay yarattı. Bir zamanların ünlü ismi, çok zengin ve güçlü bir adamın kızı olan Spelling, tam anlamıyla feleğin çemberinden geçmiş ve en tepeden en dibe düşmüştü…
Bu yetmezmiş gibi birkaç hafta sonra Tori Spelling ve 5 çocuğunun California’da bir karavan kampına yerleştikleri ortaya çıktı. Deniz kenarındaki karavan kampında yaşamaya başlayan ailenin fotoğrafları ve videoları ortaya çıktı. Ortak tuvalet ve duş alanı bulunan bu yerde üzerinde bornozu ve başında havlusuyla gezinen Tori Spelling’in fotoğrafları büyük olay yarattı. Tori Spelling, durumu kabul etmekten kaçınıyor, çocuklarıyla düşük bütçeli bir “karavan tatili” yaptığını iddia ediyordu.
ANNESİ: İSTERSE YARDIM EDERİM
Tüm bu olup bitenler arasında gözler ünlü oyuncunun annesine çevrildi. Eşi Aaron Spelling’den kalan büyük mirasla lüks içinde yaşayan anne Candy Spelling eleştiri oklarının hedefi oldu. Kızı bu hale düşmüşken arkadaşlarıyla gezip eğlenen anneye zalim damgası vuruldu. Candy Spelling ise kızı dara düşerse ona yardıma hazır olduğunu söylüyordu.
Hatta ona ev bulmayı ve maddi yardımda bulunmayı teklif etmiş ancak kızı Tori bunu kabul etmemişti. Candy Spelling, çoğu zaman kızının faturalarını dahi ödediğini ve bu paraları hiç geri almadığını da iddia etmişti. Bir yandan da boşanmak üzere olduğu eski eşi Dean McDermott, Tori Spelling’in aslında parası olduğunu, kendine isterse ev tutabileceğini söylüyordu.
ESKİ EŞİNE GÖRE ANNESİNE DERS VERMEYE ÇALIŞIYOR
5 çocuğunun bu ucuz moteller ve karavan parkında geçen günleri için çok şaşkın ve üzgün olduğunu söyleyen Dean McDermott’a göre Tori Spelling istese bu duruma düşmeyebilirdi. Ancak eski eşe göre ünlü oyuncu ona babasının mirasını koklatmayan annesine bir ders vermeye çalışıyor; bu uğurda da kendisiyle birlikte çocuklarını da zor duruma düşürüyordu.
Tüm bu korkunç olayların arasında güzel bir gelişme yaşandı ve Troi Spelling, geçtiğimiz günlerde üzerinde şık kırmızı bir pantolon ceket takımıyla Los Angeles’ta çekim yaparken görüldü. Ünlü oyuncu artık çalışmaya ve yeni projelere başlamaya hazır olduğunu, para kazanması gerektiğini söylemişti. Bu çekim anları da onun nihayet kendine iş bulduğu ve içine düştüğü sefaletten artık kurtulacağı şeklinde yorumlandı.
TAM HER ŞEY YOLUNA GİRDİ DERKEN!
Fakat yine beklenen olmadı. Ve Tori Spelling 17 Ağustos’ta acil servisten giriş yaparak hastaneye kaldırıldı. Başına ne geldiği, neden hastalandığı bilinmeyen ünlü isim geçen gün hastaneden taburcu olurken görüntülendi. Hastane kapısından bir tekerlekli sandalyeyle çıkan Tori Spelling perişan görünüyordu. Yanında hemşire olduğu düşünülen ve yüzlerinden maskeler olan iki kadın ünlü oyuncuya yardımcı oluyordu.
Instagram’dan bir hikâye paylaşan Tori Spelling, kolunda üzerinde ismi yazan hastane bilekliğiyle bir fotoğraf koymuş ve “Burada 4. günüm ve çocuklarımı çok özlüyorum” yazmıştı. Beş çocuk annesi ünlü oyuncu hastalığı ya da durumuyla ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi ve basın temsilcileri de gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti.
GÜNLERCE HASTANEDE YATTI, ÇIKARKENKİ PERİŞAN HALİ HERKESİ ÜZDÜ
"Güçlü, cesur, dirençli ve ne olursa olsun pozitif kalan çocuklarımla minnettarım ve onlarla gurur duyuyorum." diyen Tori Spelling’in hastaneden çıkarken yüzünde ve iki kolunda morluklar vardı ve oldukça solgun ve bitkin görünüyordu. Üstelik Spelling'in hastaneye kaldırılması, Beverly Hills'te yeni bir projenin setinde sağlıklı ve oldukça gösterişli görünürken fotoğraflanmasından sadece bir gün sonra gerçekleşmişti.