Babasının milyon dolarlık mirasından mahrum kalmıştı… Karavanda yaşamaya başlayan ünlü oyuncunun içler acısı son hali görenleri üzdü

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EN TEPEDEN EN DİBE DÜŞTÜ

Son birkaç aydır bu hikâyeyi tersten yazan bir Hollywood yıldızı var ki onun yaşadıkları gerçekten de bir filme konu olabilecek kadar tuhaf ve acıklı. Milyonlarca dolar değerinde bir malikanede doğan ve yaşamının büyük kısmını lüks içinde geçirmiş olan bu yıldız oyuncu son günlerde başına gelenlerle herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor.

Babası Hollywood'un en büyük yapımcılarından olan Tori Spelling, onun soyadı sayesinde sektöre hızlı bir giriş yapmış ve oyunculuk kariyerinin basamaklarını kolayca tırmanmıştı

Hollywood’un efsane yapımcısı Aaron Spelling’in kızı Tori Spelling, babasının yadsınamaz yardımıyla ve soyadından aldığı güçle sektöre kolayca girmiş, 90’ların en popüler gençlik dizisi Beverly Hills 90210’da oynadıktan sonra da büyük bir şöhret kazanmıştı.

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ÖNCE BABASININ ÖLÜMÜ SONRA BOŞANMA VURDU

50 yaşındaki ünlü oyuncunun hayatı babasının ölümünden sonra tarifsiz şekilde değişti. Ve 18 yıllık kocası, bir başka Hollywood yıldızı Dean McDermott’tan ayrılmasıyla birlikte de tamamen tepetaklak oldu. Bir zamanların ünlü yıldızı artık yaşları 6’yla 16 arasında değişen 5 çocuğuyla birlikte deyim yerindeyse perişan bir hayat yaşıyor.

Tam bir düşüş yaşayan bir zamanların ünlü ismi çocuklarıyla birlikte önce ucuz bir motele sonra da karavan kampına yerleşmek zorunda kaldı

Tori Spelling’in babası, efsane yapımcı Aaron Spelling, 2006’da hayatını kaybettiğinde ardında 600 milyon dolarlık bir servet bırakmıştı. Tori Spelling de bir gün oyunculuktan ve televizyonda rol aldığı realite şovlarından artık para kazanamaz hale geldiğinde bu büyük servetten alacağı pay ile rahatça yaşamını sürdürebileceğine inanmıştı muhtemelen.

Toris Spelling ve boşanma aşamasında olduğu oyuncu eşi Dean McDermott bir zamanlar televizyonda birlikte çalışıyordu

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BABASININ MİRASINI ANNESİ DEVRALDI, KIZINA HİÇBİR ŞEY VERMEDİ

Ancak hiçbir şey beklendiği gibi olmadı. Babasının mirası annesi Candy Spelling’e kaldı ve Tori ile erkek kardeşi bu mirastan sadece 800 bin dolar pay alabildi. Geçmiş yıllardaki röportajlara bakılırsa Tori Spelling bunu öğrenince yıkıldı ve çok gözyaşı döktü. Kızının şımarık, para harcamayı bilmeyen, eline geçen her kuruşu lüks harcamalar için har vurup harman savuran biri olduğunu söyleyen anne Candy Spelling “Babasının uzun yıllar boyunca çok çalışıp kazandığı bu servetin düşüncesizce harcanıp gitmesine göz yumamazdım” diyerek kestirip atmıştı konuyu.

Tori Spelling ve annesi Candy Spelling'in arası açık: Ünlü oyuncu annesi ona babasının mirasını vermediği için kızgın... Anne Candy Spelling ise kendince haklı olduğunu savunuyor

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Oyunculuk kariyeri çok da iyi gitmeyen Tori Spelling, kendine mutlu bir yuva kurmayı başardı ve 5 de çocuk yaparak ailesine odaklandı. Ancak eşi Dean McDermott’la birlikte kamera karşına geçtikleri televizyon programları, sunuculuk denemeleri, farklı yapımlarda kendini gösterip sektörde tutunma çabaları hep boşa gitmeye başladı.

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18 YILLIK EVLİLİĞİ BİTİNCE HER ŞEY TEPETAKLAK OLDU

Bu arada mali sorunlar da aileyi vurmaya başladı ve en sonunda Tori Spelling ve Dean McDermott 18 yıllık evliliklerini bitirmeye karar verdi. Tam bu sıralarda ünlü oyununun 5 çocuğuyla birlikte kirada yaşadığı ve evlerinde giderilemeyen bir küf problemi olduğu ortaya çıktı. Tori Spelling, hastane odasından fotoğraflar paylaşmış ve yıllardır süren bu problem yüzünden hastanelik olduklarını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Ünlü oyuncu birkaç ay önce hastaneden bu fotğrafı paylaşmış yıllardır yaşadıkları kiralık evdeki küf problemi yüzünden tüm çocuklarının ciddi şekilde hastalandığını söylemişti

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UCUZ MOTELDEN KARAVAN KAMPINA YOLCULUK...

İlerleyen haftalar ve aylar bir zamanların ünlü oyuncusu için giderek daha kötü hale gelmeye başladı. Tori Spelling, Dean McDermott’la evlerini ayırıp boşanma ufukta görününce çocuklarıyla birlikte ucuz bir yol kenarı moteline yerleşti. Yıldız ismin burada çekilen görüntüleri büyük olay yarattı. Bir zamanların ünlü ismi, çok zengin ve güçlü bir adamın kızı olan Spelling, tam anlamıyla feleğin çemberinden geçmiş ve en tepeden en dibe düşmüştü…

Tori Spelling'in 5 çocuğuyla birlikte karavan kampında çekilen bu görüntüleri büyük olay olmuştu

Bu yetmezmiş gibi birkaç hafta sonra Tori Spelling ve 5 çocuğunun California’da bir karavan kampına yerleştikleri ortaya çıktı. Deniz kenarındaki karavan kampında yaşamaya başlayan ailenin fotoğrafları ve videoları ortaya çıktı. Ortak tuvalet ve duş alanı bulunan bu yerde üzerinde bornozu ve başında havlusuyla gezinen Tori Spelling’in fotoğrafları büyük olay yarattı. Tori Spelling, durumu kabul etmekten kaçınıyor, çocuklarıyla düşük bütçeli bir “karavan tatili” yaptığını iddia ediyordu.

Bir zamanların ünlü oyuncusu artık yaşadığı karavan kampında ortak duş ve tuvalet kullanmak zorunda

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ANNESİ: İSTERSE YARDIM EDERİM

Tüm bu olup bitenler arasında gözler ünlü oyuncunun annesine çevrildi. Eşi Aaron Spelling’den kalan büyük mirasla lüks içinde yaşayan anne Candy Spelling eleştiri oklarının hedefi oldu. Kızı bu hale düşmüşken arkadaşlarıyla gezip eğlenen anneye zalim damgası vuruldu. Candy Spelling ise kızı dara düşerse ona yardıma hazır olduğunu söylüyordu.

Tori Spelling babası Aaron Spelling ölünce onun büyük servetinden mahrum kaldı... Annesi Candy Spelling kızının içine düştüğü zor durumda ona yardım etmemekle suçlanıyor: Ancak onun da kızı hakkında söyleyecekleri yok değil

Hatta ona ev bulmayı ve maddi yardımda bulunmayı teklif etmiş ancak kızı Tori bunu kabul etmemişti. Candy Spelling, çoğu zaman kızının faturalarını dahi ödediğini ve bu paraları hiç geri almadığını da iddia etmişti. Bir yandan da boşanmak üzere olduğu eski eşi Dean McDermott, Tori Spelling’in aslında parası olduğunu, kendine isterse ev tutabileceğini söylüyordu.

Tori Spelling'in bu mutlu aile tablosu birkaç ay içinde yerle yeksan oldu...

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ESKİ EŞİNE GÖRE ANNESİNE DERS VERMEYE ÇALIŞIYOR

5 çocuğunun bu ucuz moteller ve karavan parkında geçen günleri için çok şaşkın ve üzgün olduğunu söyleyen Dean McDermott’a göre Tori Spelling istese bu duruma düşmeyebilirdi. Ancak eski eşe göre ünlü oyuncu ona babasının mirasını koklatmayan annesine bir ders vermeye çalışıyor; bu uğurda da kendisiyle birlikte çocuklarını da zor duruma düşürüyordu.

Tori Spelling'in boşanmak üzere olduğu eşiDean McDermott, ünlü oyuncunun aslında parası olduğunu ancak onu mirastan mahrum bırakan annesine bir ders vermeye çalıştığını söylüyor

Tüm bu korkunç olayların arasında güzel bir gelişme yaşandı ve Troi Spelling, geçtiğimiz günlerde üzerinde şık kırmızı bir pantolon ceket takımıyla Los Angeles’ta çekim yaparken görüldü. Ünlü oyuncu artık çalışmaya ve yeni projelere başlamaya hazır olduğunu, para kazanması gerektiğini söylemişti. Bu çekim anları da onun nihayet kendine iş bulduğu ve içine düştüğü sefaletten artık kurtulacağı şeklinde yorumlandı.

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırılmadan bir gün önce Los Angeles'ta çekim yapıyordu: Eski günlerindeki gibi görünen tori Spelling'in kendine yeni bir televizyon işi bulduğu ve durumunu düzelteceği sanıldı ancak her şey yeniden bir kâbusa dönüştü

TAM HER ŞEY YOLUNA GİRDİ DERKEN!

Fakat yine beklenen olmadı. Ve Tori Spelling 17 Ağustos’ta acil servisten giriş yaparak hastaneye kaldırıldı. Başına ne geldiği, neden hastalandığı bilinmeyen ünlü isim geçen gün hastaneden taburcu olurken görüntülendi. Hastane kapısından bir tekerlekli sandalyeyle çıkan Tori Spelling perişan görünüyordu. Yanında hemşire olduğu düşünülen ve yüzlerinden maskeler olan iki kadın ünlü oyuncuya yardımcı oluyordu.

Tori Spelling'in hastalığı ya da ne sebeple hastaneye yattığı açıklanmadı ancak son aylarda oldukça zor günler geçiren bir zamanların ünlü oyuncusu perişan haldeydi

Instagram’dan bir hikâye paylaşan Tori Spelling, kolunda üzerinde ismi yazan hastane bilekliğiyle bir fotoğraf koymuş ve “Burada 4. günüm ve çocuklarımı çok özlüyorum” yazmıştı. Beş çocuk annesi ünlü oyuncu hastalığı ya da durumuyla ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi ve basın temsilcileri de gazetecilerin sorularını yanıtlamayı reddetti.

Günlerdir hastanede olan Tori Spelling, taburcu olurken bir tekerlekli sandalyeye oturtulmuştu ve yüzüyle kolları morluklar içindeydi

GÜNLERCE HASTANEDE YATTI, ÇIKARKENKİ PERİŞAN HALİ HERKESİ ÜZDÜ

"Güçlü, cesur, dirençli ve ne olursa olsun pozitif kalan çocuklarımla minnettarım ve onlarla gurur duyuyorum." diyen Tori Spelling’in hastaneden çıkarken yüzünde ve iki kolunda morluklar vardı ve oldukça solgun ve bitkin görünüyordu. Üstelik Spelling'in hastaneye kaldırılması, Beverly Hills'te yeni bir projenin setinde sağlıklı ve oldukça gösterişli görünürken fotoğraflanmasından sadece bir gün sonra gerçekleşmişti.

Tori Spelling, hastane yatağından bu fotoğrafı paylaştı ve çocuklarını çok özlediğini söyledi