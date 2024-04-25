Güzeliği dillere destan ama aşktan yana yüzü gülmedi... Ünlü model kendine yeni sevgili arıyor

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Oysa dillere destan güzelliğine rağmen Rus model Irina Shayk’ın aşk hayatı bir türlü yolunda gitmedi. Yıllardır aradığı mutluluğu bulduğunu sandığı anda elleri boş kalan güzel yıldızın gönlü en sonunda boş kaldı.

SON DENEMESİ DE HAYAL KIRIKLIĞIYLA SONLANDI...

Yakın çevresi Shayk’ın, Gisele Bündchen’den boşanan futbol yıldızı Tom Brady ile kaçamağının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni bir erkek arkadaş aramaya başladığını söylüyor.

Basına ünlü modelin sırlarını fısıldayan bu kaynaklara göre Irina Shayk yeniden flört dünyasına dönmeye hazır. Ancak kendine yeni bir sevgili arayan Rus modelin işi biraz zor…

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YENİ BİR AŞK ARIYOR: HEM ÜNLÜ HEM ZENGİN HEM DE YAKIŞIKLI OLSUN!

Çünkü söylenenlere göre Shayk’ın bu konudaki kriterleri biraz sert. “Tıpkı alışverişe çıkmış ama flört havuzu çok küçük bir gruptan oluşuyor” diyen bu kaynaklar onun ünlü, yakışıklı ve paralı birini aradığını ancak etrafında tüm bu özellikleri aynı anda taşıyan az sayıda erkek olduğunu söylüyorlar.

Irına Shayk’ın sadece yaşadığı ABD’de değil sık sık gittiği Avrupa’da da kendine yeni bir sevgili aradığı da bu ilginç iddialar arasında. Hatta ünlü modelin yakın zamanda sosyetik Rus güzel Elsina Khayrova'yla kısa bir ilişki yaşayan Tom Cruise’la ilgilendiği de söyleniyor.

ÜNLÜ FUTBOLCUYLA YAŞADIĞI AŞK ÜNÜNE ÜN KATMIŞTI

38 yaşındaki Irına Shayk, modellik kariyerinin ilk dönemlerinde ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile ses getiren bir ilişki yaşamıştı.

Real Madrid'de forma giydiği dönemde tanışan ikilinin 5 yıl süren bir ilişkileri olmuştu. Irına Shayk’ın çocuk istediği ve o dönemde Ronaldo’nun kariyerine odaklanmak için buna yanaşmamasının ilişkiyi bitiren sebep olduğu söyleniyordu.

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KIZININ BABASINI BİR TÜRLÜ UNUTAMIYOR

Ancak Shayk yıllar sonra ünlü futbolcunun kendisini defalarca aldattığını, ilişkilerinin de bu yüzden bittiğini söyleyecekti… Rus model ünlü futbolcudan ayrıldıktan sonra gönlünü bu kez de yıldız oyuncu Bradley Cooper’a kaptırdı.

Ünlü modelin Bradley Cooper'la olan ilişkisinden doğan kızı Lea 7 yaşına bastı... eski aşıkları küçük kızları için sık sık görüşmeye devam ediyor

2015’ten 2019’a kadar 4 yıl birlikte olan çiftin kızları da 2017’de dünyaya geldi. Herkes çocukları olduktan sonra artık evleneceklerini beklerken gelen ani ayrılığın sebebinin Bradley Cooper’ın filminde başrol oynayan Lady Gaga’yla fazla yakınlaşması olduğu söylendi.

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MESLEKTAŞININ BOŞANDIĞI ÜNLÜ FUTBOLCUYLA KAÇAMAK YAŞADI

Ünlü model son gönül macerasını Tom Brady’yle yaşamıştı. Brady, Gisele Bündchen’den ayrıldıktan sonra Irina Shayk’la geçen haziran ayında İtalya’da bir düğünde tanıştıktan sonra ikilinin arasında yaz boyu süren bir aşk kaçamağı yaşandı.

En son ocak ayında birlikte görüntülenen çiftin bu ilişkiyi çok da ciddiye almadıkları, sadece birlikte iyi vakit geçirip gelecek için bir plan yapmadıkları söyleniyordu.

Irina Shayk bir süre Gisele Bündchen’den ayrılan Tom Brady'le görüştü ancak bu ilişki de bir yere varamadan bitti

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Irina Shayk’ın Tom Brady’yle görüşmesine rağmen geçen yaz Bradley Cooper’la birlikte tatile çıkıp samimi pozlar vermesi de söylentilere yol açmıştı.

Ünlü modelin aslında yıllardır ayrıldığı Bradley Cooper’a dönmek istediği söyleniyor. Eski çift ayrılmış olmalarına rağmen küçük kızları için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Irina Shayk'ın gönlü bir süredir boş ve yakınları ünlü modelin artık daha fazla yalnız kalmak istemediğini söylüyorlar

Shayk’ın da kızının babasıyla yeniden birlikte olmak ve bir aile kurmak hatta kızlarına bir kardeş yapmak istediği dile getiriliyordu. Ancak Bradley Cooper bir süredir bir başka ünlü modelle, Gigi Hadid’le yeni bir aşka yelken açtı.

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GÖZÜ HEP ESKİ AŞKINDAYDI AMA UMUTLARI TÜKENDİ

Üstelik bu ikiliyi ilk kez tanıştıran da Irina Shayk olmuştu. Rus model belli ki Cooper – Hadid ilişkisinin uzun ömürlü olmasını beklemiyordu. Oysa bu yeni ilişki giderek ciddileşmeye başladı.

Yakın çevresi Irina Shayk’ın artık Cooper’dan umudunu kestiğini ve kalbini yeni bir aşka açtığını söylüyor…