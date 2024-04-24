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‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde

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#Leydi Gabriella#Thomas Kingston#İngiliz Kraliyet Ailesi
‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 12:49

İngiliz kraliyet ailesinin  üzerinde son aylarda kara bulutlar dolaştığını söylemek herhalde çok da yanlış olmaz. Kral Charles ve Galler Prensesi Kate Middleton’ın art arda geçirdikleri operasyonların ardından kanser teşhisi almaları aileyi derinden sarsmış durumda.

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Kraliçe Elizabeth’in kuzeni Kent Prensi Michael’ın kızı Leydi Gabriella Windsor şubat ayında eşi Thomas Kingston'ı çok trajik bir şekilde kaybetmişti.

‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde
Kraliyet damadı Thomas Kingston şubat ayında şüpheli şekilde hayatını kaybettiğinde 45 yaşındaydı

KRALİYETİ EN SEVİLEN DAMADI 45 YAŞINDA SIRLARIYLA BİRLİKTE ÖLDÜ

İngiltere ordusunda görev yapmış madalyalı bir asker ve aynı zamanda da başarılı bir finans uzmanı olan, adından da hep “kraliyet damadı” olarak bahsedilen Thomas Kingston şubat ayında, daha sadece 45 yaşındayken hayatını kaybetti.

Kingston, Leydi Gabriella Windsor’la yaşadıkları Cotswolds'daki aile evinde ölü bulundu. Haber basına yansıdığında Kington’ın kalp krizi nedeniyle ölmüş olabileceği söyleniyordu.

‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde
Çift 2019'da rüya gibi bir kraliyet düğünüyle evlenmişti

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Ancak daha sonra polis tarafından yapılan açıklamada Thomas Kingston’ın başından aldığı ağır yara nedeniyle öldüğü ve cesedinin yanında da bir silah bulunduğu söylendi.

‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde
Thomas Kingston'ın cesedinin yanında bir silah bulundu ancak ölümü şüpheli olarak ele alınmadı

SIR DOLU ÖLÜMÜ “ŞÜPHELİ” BULUNMAMIŞTI

Raporlarda geçen “travmatik bir kafa yaralanması” ifadesi ve bulunan silah sevilen ismin intihar etmiş olduğu şeklinde yorumlandı. Ancak ölümü şüpheli olarak değerlendirilmedi ve bu ölümle ilgili olarak kişi ya da kişilere herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde

Leydi Gabriella, Kral Charles’ın ikinci göbekten kuzeni. Her ikisi de Kral V. George'un torunlarının torunları.

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Kraliyet ailesi içinde Ella olarak çağırılan Leydi Gabriella, 2019 yılında Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip'in de katıldığı bir kraliyet düğünüyle Windsor'daki St George Şapeli'nde Thomas Kingston’la evlenmişti.

‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde
Eşini kaybettikten sonra onunla yaşadıkları eve adım atamayan Leydi Gabriella yeniden babası Kent Prensi Michael'ın Kensington Sarayı'ndaki konutuna yerleşti

ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKTI: YENİDEN ANNE VE BABASININ EVİNE TAŞINDI

Yakın çevresinin basına aktardığına göre 4 yıllık eşini kaybeden Leydi Gabriella Windsor arkadaşlarının desteğiyle ayakta kalmaya çalışsa da bunu başarmakta çok zorlanıyor.

‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde
Leydi Gabriella’nın yakın çevresi kocasının kaybından sonra perişan halde olduğunu ve çevresinin sevenleri tarafından sarıldığını söylüyor

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Leydi Gabriella’nın kocasının trajik ölümünün ardından onunla birlikte yaşadıkları eve adımını bile atamadığı ve evde yalnız kalamadığı için de Kent Prens ve Prensesi olan anne ve babasının Kensington Sarayı'ndaki konutuna geri döndüğü ortaya çıktı.

AİLENİN SEVİLEN BİR ÜYESİYDİ

Eşini kaybettikten kısa bir süre sonra 43 yaşına basan Leydi Gabriella’nın yakın bir arkadaşı İngiliz basınına “Ailesi Ella'nın onlarla birlikte olmasını istediler ve o da Tom ile paylaştığı evde yalnız kalmak istemedi. Hepimiz etrafında toplanıyoruz ve o iyi olacak” açıklamasını yaptı.

Şubat ayında Thomas Kingston’ın ölümünü duyuran bir paylaşım yapan Buckingham Sarayı, bir finansçı olan Kingston'ı Kral Charles ve Kraliçe Camilla tarafından yası tutulan “ailenin çok sevilen bir üyesi” olarak tanımlamıştı.

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‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde
Leydi Gabriella, eşi Kinston’ı “Onu tanıyan herkesin hayatını aydınlatan olağanüstü bir adam” olarak tarif etmişti

“HERKESİN HAYATINI AYDINLATAN OLAĞANÜSTÜ BİR ADAM”

İkisi de 40 yaşın üzerinde olan ve sadece dört yıldır evli olan çiftin çocukları olmamıştı ancak mutlu evlilikleri aile içinde parmakla gösteriliyordu.

Bristol Üniversitesi'nde ekonomi tarihi okuduktan sonra Irak'ta Dışişleri Bakanlığı'nın diplomatik misyonlar birimine katılan Kingston, 2003-2006 yılları arasında Irak Barış Enstitüsü'nde proje görevlisi olarak çalıştı.

Eşinin ölümünün ardından Leydi Gabriella ailesiyle birlikte yaptığı ortak açıklamada Kinston’ı “Onu tanıyan herkesin hayatını aydınlatan olağanüstü bir adam” olarak tanımladı ve kaybını tüm aile için büyük bir şok olarak nitelendirdi.

‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde
Thomas Kingston bir dönem Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa Middleton'la birlikteydi

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PRENSESİN KIZ KARDEŞİYLE DE AŞK YAŞAMIŞTI

Thomas Kingston, Leydi Gabriella’yla evlenmeden önce Kate Middleton’ın kız kardeşi Pippa Middleton’la aşk yaşamıştı. İlişkileri bittikten sonra arkadaş kalan ikili ailecek görüşmeye devam ediyordu.

‘Kraliyet damadı’ 45 yaşında bu dünyadan sırlarıyla birlikte göçüp gitti… Acılı eşi aşk yuvalarına adım bile atamaz halde

KATE MIDDLETON’LA SEVGİLİYDİLER İDDİASI

Ölümü tam bir muamma olan Thomas Kingston için ortaya akıl almaz komplo teorileri de atıldı. Tam da Kate Middleton’ın geçirdiği operasyonun ardından ortadan kaybolduğu sıralarda ölen Kingston’ın Galler Prensesiyle bir yasak ilişki yaşadığı hatta Midlleton’ın ondan hamile kaldığı dahi iddia edildi…

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#Leydi Gabriella#Thomas Kingston#İngiliz Kraliyet Ailesi

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