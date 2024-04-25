Bu iki kardeş büyüyüp moda dünyasını fethetti… ‘İyi ki sen benim ablam oldun!’

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MODA DÜNYASININ EN ÜNLÜ KARDEŞLERİ

Gigi ve Bella Hadid gösteri dünyasında birlikte var olmuş ve kariyerlerini de aynı anda zirveye taşımış en ünlü kardeşler olmayı başardılar.

Aslında ikisi de mesleklerinde çok başarılılar ancak moda dünyasına girişleri ve yükselmeleri diğer meslektaşlarına göre bir nebze daha kolay oldu çünkü arkalarındaki, onlara attıkları her adımda yardım eden isim anneleriydi… Gigi ve Bella Hadid moda dünyasının en başarılı modellerinden ve bir yandan da gösteri dünyasının en tanınmış kardeşlerinden

ABLASININ DOĞUM GÜNÜNÜ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞARAK KUTLADI

Gigi Hadid geçtiğimiz gün 29. yaş gününü kutladı. Ve ona en güzel doğum günü mesajını yollayan da yıllardır en büyük destekçisi olan kız kardeşi Bella oldu.

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Ablası Gigi’den 2 yaş küçük olan 27 yaşındaki Bella Hadid milyonlarca takipçisi olan Instagram hesabından bir dizi çocukluk fotoğraflarını paylaşarak onun doğum gününü kutladı.





"DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN JELİBONUM"

Ablası Gigi’nin kendisini yeni doğmuşken kucağına aldığı da dahil olmak üzere çocukluk yıllarından birlikte çekilmiş bir dizi fotoğraflarını paylaşan Bella Hadid, Gigi’ye aile içindeki lakabıyla seslenerek “Doğum günün kutlu olsun jelibonum” yazdı.

Ablası Gigi’ye en iyi arkadaşım diye seslenen Bella bir dizi çocukluk fotoğrafıyla birlikte ikisinin podyuma birlikte çıktıkları anlardan, defile aralarında hazırlanır ya da dinlenirken çekilmiş fotoğraflar da paylaştı.

Bella Hadid ablası Gigi'nin doğum gününü kutlarken bir dizi çocukluk fotoğraflarını paylaştı ve ona "doğuştan en iyi arkadaşım" diye seslendi

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"BEN SENSİZ BİR HİÇ OLURDUM"

Bella Hadid ablası Gigi’ye “Sensiz hayat bir hiç olurdu, ben bir hiç olurdum! Bana ilham veriyorsun ve beni güçlü hissettiriyorsun. Ben çok şanslıyım. Sen en iyi ve en havalı anne, en iyi kız kardeş, en iyi kız ve en iyi arkadaşsın. Yörüngende olma ayrıcalığına sahip olan herkes gerçekten şanslı! Seni seviyorum ve kız kardeşin olmaktan gurur duyuyorum” diyerek seslendi.

Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin babası Muhammed Hadid, Filistin’ten ABD’ye kaçmıştı. Muhammed Hadid yıllar içinde ABD’de California’da, Los Angeles ve Beverly Hills’de lüks oteller ve yerleşim yerleri inşa eden zengin bir iş insanı oldu.





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BABALARI FİLİSTİNLİ BİR İŞ İNSANI, ANNELERİ DE EN AZ KENDİLERİ KADAR ÜNLÜ BİR MODEL

Önceki evliliğinden Alana ve Marielle adında iki kızı olan Muhammed Hadid ikinci evliliğini Hollandalı model Yolanda Hadid’le yapmıştı. Bu evlilikten de Gigi ve Bella’yla birlikte 24 yaşındaki Anwar Hadid doğdu. Süper model kız kardeşlerin küçük erkek kardeşi Anwar da ablaları gibi modellik yapıyor.

Yolanda Hadid kızları Gigi ve Bella'nın kariyerlerini inşa eden kişi... Kendisi de döneminin en ünlü modellerinden olan anneleri kızlarının kariyerleri konusunda aldıkları kararlarında etken oluyor ve onları perde arkasından yönlendiriyor

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Döneminin en başarılı modellerinden sayılan Yolanda Hadid iki kızı Gigi ve Bella’nın moda dünyasına adım atmalarına önayak olan kişi. İki kız kardeş yıllardır podyumda birlikte yürüyorlar ve Bella defile aralarında dinlenirken bile hâlâ ablası Gigi'nin dizlerine yatıp dinleniyor

YAŞLARI GENÇ AMA YILLARDIR ZİRVEDELER

Kızlarının modellik kariyerine yönelmelerini sağlayan ve onları hem büyük bir disiplinle yetiştiren Yolanda Hadid sektördeki bağlantılarını da onların kariyerleri için kullandı. Gigi Hadid daha çocuk sayılacak yaşta reklam yüzü olmuş, ilk büyük modellik anlaşmasını da 18 yaşına basar basmaz imzalamıştı.

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Bella Hadid de ablası Gigi’yi takip etti ve o da 16 yaşından itibaren podyumda yürümeye başladı. Hem başarı hem de kazanç anlamında ablasının gerisinde kalmayan Bella Hadid 2012’de yakalandığı Lyme hastalığı yüzünden zaman zaman sağlık sıkıntıları yaşasa ve mesleğine ara vermek zorunda kalsa da moda dünyasının en başarılı süper modellerinden biri olmayı sürdürüyor.