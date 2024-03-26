Ürkekçe birleşen elleri artık hiç ayrılmıyor... Gözünü güzel sevgilisinden alamıyor...

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İlk aşk dedikoduları başladığında birkaç kez aynı yerlerde ya da yan yana görüldüler ancak dışarıdan bakıldığında duruşlarını görenler yakın birer arkadaş olduklarını düşünürdü.





ARTIK AŞKLARINI SAKLAMAKTAN VAZGEÇTİLER

Aradan geçen aylarda iyice yakınlaşan 49 yaşındaki Bradley Cooper ve 28 yaşındaki kız arkadaşı Gigi Hadid artık New York sokaklarında peşlerine takılan paparazzilere aldırmadan rahatça dolaşmaya başladı.

Üst üste ortaya çıkan çift önce geçtiğimiz akşam baş başa yemek yedik, bir sonraki gece de birlikte tiyatroya gidip çıkışta el ele yürüdü. Bradley Cooper gece boyunca gözlerini Gigi Hadid'in üzerinden ayıramadı

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SON ZAMANLARIN EN "HAVALI" ÇİFTİ OLDULAR

Giyim tarzları da giderek birbirine benzeyen ve adeta podyumdan fırlamış gibi görünen Bradley Cooper ve Gigi Hadid son ayların en “havalı” çiftlerinden biri haline geldiler.

İkisi de giydikleri siyah deri ceketleriyle uyumlu bir tarz sergilerken Bradley Cooper yürürken bir yandan sürekli telefonla konuşuyor ama aynı zamanda dönüp dönüp sevgilisine aşık bakışlar atmaya devam ediyordu. Birlikte görüntülendikleri ilk günlerde taze aşıklar el ele kol kola görünmemeye ve arkadaşlarmış gibi davranmaya çalışıyorlardı, bu ürkek tavırlar ilerleyen aylarda kayboldu

EL ELE YÜRÜMEME KURALI ARTIK BOZULDU

Gigi ve Bradley ilk olarak Ekim 2023'ün başlarında, New York'ta birlikte görüntülenmişler, akşam yemeği yerken de paparazzilere yakalanmışlardı.

Taze aşıklar bu ilk aylarda temkinli davranıyor, birlikte görülseler de el ele olmamaya ve sorulduğunda “Hayır biz arkadaşız” diyebilecekleri bir yakınlık seviyesini korumaya çalışıyorlardı.

Bradley Cooper Gigi Hadid'le sevgili olduktan sonra tarzı değişti, daha genç ve sportif bir havaya büründü hatta aşıkların giyim tercihleri de birbirine çok benzemeye başladı

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Hatta o dönemlerde Bradley Cooper ve Gigi Hadid’in yakın çevrelerinin “fısıldadığına” göre ikili basının yoğun ilgisinden kaçabilmek için sık sık arkadaşları Taylor Swift’in New York’taki kullanmadığı dairelerinden birinde buluştular.

ARKADAŞ EVİNDE BULUŞMAKTAN BIKINCA PARAYA KIYIP EV ALDI

En sonunda bu kaçma kovalamacadan sıkılan Bradley Cooper’ın Gigi Hadid’le rahatça görüşebilmek ve ona yakın olabilmek için Philadelphia yakınlarında bir çiftlik evi aldığı ortaya çıktı.

Bu ev, Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin anneleri Yolanda Haidd’in evine komşuydu. İki kız kardeş sık sık buraya gidip doğayla iç içe vakit geçiriyorlar.

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Bradley Cooper da sevgilisinin sürekli gittiği bu yerde bir ev alarak onun sürekli yakınında olabilmeyi garantilemiş durumda.

OCAR GECESİ İÇİN PLANLADIKLARI BÜYÜK AŞK İLANINI GERÇEKLEŞTİREMEDİLER

Artık saklanmayan ve aşk yaşadıklarını açıkça ortaya koyan çiftin 10 Mart’taki Oscar törenine birlikte gidecekleri ve ilişkilerini birlikte kırmızı halı pozu vererek resmileştirecekleri söyleniyordu. Ancak Gigi Hadid son dakikada iş için New York'a geri dönmek zorunda kalınca bu plan suya düşmüş oldu.

Usta aktör kız arkadaşı Gigi Hadid'i annesiyle de tanıştırdı, üçlü birlikte akşam yemeğine çıktı

Gigi Oscar töreninde Bradley'nin yanında olamayınca usta aktör de törene annesi Gloria Campano'yla gitti. Bu arada usta aktörün sevgilisi Gigi Hadid’i çoktan annesiyle tanıştırdığını ve birlikte bir akşam yemeğine çıktıklarını da hatırlatmış olalım… Gigi ve Bradley'yi birbirine yakınlaştıran faktörlerinden biri ikisinin de küçük kızları olmasıydı... İkili sürekli bir arada görülse de henüz çocuklarıyla birlikte, dört kişilik bir buluşmaları olmadı ya da olduysa da bunu henüz bilmiyoruz

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ÇOCUKLARI OLMASI ONLARI YAKINLAŞTIRDI

Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın aralarındaki 21 yaş farka rağmen gayet iyi anlaştıkları biliniyor. İkiliyi yakınlaştıran en büyük faktörlerden birinin de yalnız ebeveynler olmaları söyleniyor.

Gigi Hadid’in 31 yaşındaki eski erkek arkadaşı Zayn Malik’ten üç yaşında Khai adında bir kızı var. İkili 2021'in sonlarında ayrılık kararı almadan önce yaklaşık beş yıl boyunca inişli çıkışlı bir ilişki yaşamıştı. Yıllardır birlikte çalışan Gigi Hadid ve Irina Shayk yakın arkadaştı... Hatta Gigi ve Bradley'yi de hâlâ birliktelerken tanıştran Shayk olmuştu...

YENİ AŞKIYLA ESKİ SEVGİLİSİ TANIŞTIRMIŞTI

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Bradley Cooper da büyük bir aşk yaşadığı eski sevgilisi 38 yaşındaki Irina Shayk’tan doğan altı yaşındaki Lea'nın babası. Cooper ve Shayk da 2015'ten 2019'a kadar birlikteydi. En az Gigi Hadid kadar ünlü bir model olan Shayk zaten eski aşkını Gigi Hadid’le tanıştıran ve bu aşka vesile olan kişi…