Ürkekçe birleşen elleri artık hiç ayrılmıyor... Gözünü güzel sevgilisinden alamıyor...

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İlk aşk dedikoduları başladığında birkaç kez aynı yerlerde ya da yan yana görüldüler ancak dışarıdan bakıldığında duruşlarını görenler yakın birer arkadaş olduklarını düşünürdü.
ARTIK AŞKLARINI SAKLAMAKTAN VAZGEÇTİLER
Aradan geçen aylarda iyice yakınlaşan 49 yaşındaki Bradley Cooper ve 28 yaşındaki kız arkadaşı Gigi Hadid artık New York sokaklarında peşlerine takılan paparazzilere aldırmadan rahatça dolaşmaya başladı.
Üst üste ortaya çıkan çift önce geçtiğimiz akşam baş başa yemek yedik, bir sonraki gece de birlikte tiyatroya gidip çıkışta el ele yürüdü.
SON ZAMANLARIN EN "HAVALI" ÇİFTİ OLDULAR
Giyim tarzları da giderek birbirine benzeyen ve adeta podyumdan fırlamış gibi görünen Bradley Cooper ve Gigi Hadid son ayların en “havalı” çiftlerinden biri haline geldiler.
İkisi de giydikleri siyah deri ceketleriyle uyumlu bir tarz sergilerken Bradley Cooper yürürken bir yandan sürekli telefonla konuşuyor ama aynı zamanda dönüp dönüp sevgilisine aşık bakışlar atmaya devam ediyordu.
EL ELE YÜRÜMEME KURALI ARTIK BOZULDU
Gigi ve Bradley ilk olarak Ekim 2023'ün başlarında, New York'ta birlikte görüntülenmişler, akşam yemeği yerken de paparazzilere yakalanmışlardı.
Taze aşıklar bu ilk aylarda temkinli davranıyor, birlikte görülseler de el ele olmamaya ve sorulduğunda “Hayır biz arkadaşız” diyebilecekleri bir yakınlık seviyesini korumaya çalışıyorlardı.
Hatta o dönemlerde Bradley Cooper ve Gigi Hadid’in yakın çevrelerinin “fısıldadığına” göre ikili basının yoğun ilgisinden kaçabilmek için sık sık arkadaşları Taylor Swift’in New York’taki kullanmadığı dairelerinden birinde buluştular.
ARKADAŞ EVİNDE BULUŞMAKTAN BIKINCA PARAYA KIYIP EV ALDI
En sonunda bu kaçma kovalamacadan sıkılan Bradley Cooper’ın Gigi Hadid’le rahatça görüşebilmek ve ona yakın olabilmek için Philadelphia yakınlarında bir çiftlik evi aldığı ortaya çıktı.
Bu ev, Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin anneleri Yolanda Haidd’in evine komşuydu. İki kız kardeş sık sık buraya gidip doğayla iç içe vakit geçiriyorlar.
Bradley Cooper da sevgilisinin sürekli gittiği bu yerde bir ev alarak onun sürekli yakınında olabilmeyi garantilemiş durumda.
OCAR GECESİ İÇİN PLANLADIKLARI BÜYÜK AŞK İLANINI GERÇEKLEŞTİREMEDİLER
Artık saklanmayan ve aşk yaşadıklarını açıkça ortaya koyan çiftin 10 Mart’taki Oscar törenine birlikte gidecekleri ve ilişkilerini birlikte kırmızı halı pozu vererek resmileştirecekleri söyleniyordu. Ancak Gigi Hadid son dakikada iş için New York'a geri dönmek zorunda kalınca bu plan suya düşmüş oldu.
Gigi Oscar töreninde Bradley'nin yanında olamayınca usta aktör de törene annesi Gloria Campano'yla gitti. Bu arada usta aktörün sevgilisi Gigi Hadid’i çoktan annesiyle tanıştırdığını ve birlikte bir akşam yemeğine çıktıklarını da hatırlatmış olalım…
ÇOCUKLARI OLMASI ONLARI YAKINLAŞTIRDI
Gigi Hadid ve Bradley Cooper’ın aralarındaki 21 yaş farka rağmen gayet iyi anlaştıkları biliniyor. İkiliyi yakınlaştıran en büyük faktörlerden birinin de yalnız ebeveynler olmaları söyleniyor.
Gigi Hadid’in 31 yaşındaki eski erkek arkadaşı Zayn Malik’ten üç yaşında Khai adında bir kızı var. İkili 2021'in sonlarında ayrılık kararı almadan önce yaklaşık beş yıl boyunca inişli çıkışlı bir ilişki yaşamıştı.
YENİ AŞKIYLA ESKİ SEVGİLİSİ TANIŞTIRMIŞTI
Bradley Cooper da büyük bir aşk yaşadığı eski sevgilisi 38 yaşındaki Irina Shayk’tan doğan altı yaşındaki Lea'nın babası. Cooper ve Shayk da 2015'ten 2019'a kadar birlikteydi. En az Gigi Hadid kadar ünlü bir model olan Shayk zaten eski aşkını Gigi Hadid’le tanıştıran ve bu aşka vesile olan kişi…