51 yaşında gizlice anne oldu… Ünlü yıldızın içi içine sığmıyor: Bu duygu mutluluktan da öte!

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51 yaşındaki Cameron Diaz ve 45 yaşındaki kocası Benji Madden birkaç gün önce sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak bir oğulları olduğunu hayranlarına duyurdu.

9 yıldır evli olan çift oğullarına Cardinal adını verirken bebeklerinin “gerçekten çok sevimli” olduğunu yazdılar ancak takipçilerine çocuklarının güvenliği ve mahremiyeti için fotoğraflarını paylaşmayacaklarını da söylediler.





ADI BELLİ AMA NE ZAMAN VE NASIL DOĞDUĞUNU SÖYLEMEDİLER

Diaz ve Madden çiftinin oğullarının doğum tarihi ya da ne şekilde dünyaya geldiği ise açıklanmadı.

Çiftin dört yaşında Raddix adını verdikleri bir çocukları daha var. Yakın çevresi Cameron Diaz’ın oğlunu gizlice kucağına aldıktan sonra çok duygulandığını ve iki çocuk annesi olduğu için kendisini şanslıdan da öte hissettiğini söylüyor.

9 senedir evli olan Diaz ve Madden çiftinin dört yaşında bir de kızları var... Güzel yıldız ilk kez anne olduğunda da bu haberi herkesten saklamıştı

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Haberin ortaya çıkmasından sonra çiftin yakın çevresinden kaynaklar People dergisine çiftin her zaman ikinci bir bebek sahibi olmayı umduğunu, ebeveyn olmayı çok sevdiklerini söyledi.

YILLARCA ANNE OLMANIN ÖZLEMİNİ ÇEKMİŞTİ: ARTIK BİR KIZI BİR DE OĞLU VAR

Cameron yıllarca anne olmak istemiş, hayatımın aşkı dediği Benji Madden’la evlendikten sonra üzerine titrediği kızı Raddix’e kavuşmuştu.

Güzel yıldız için "Anneliğe giden uzun yolculuktan bahsederken çok duygulanıyor. Şu anda iki çocuğu olduğu için kendini çok şanslı hissediyor” diyen dostları Diaz ilk kez anne olduğunda da bunu doğum yaptıktan sonra duyurduğu için habere çok da şaşırmadılar.

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9 YILLIK MUTLU YUVA ARTK 4 KİŞİLİK

Cameron Diaz ve Good Charlotte grubunun üyesi ünlü rock’çı Benji Madden’ın yolları ilk kez 2014 yılında kesişmiş ve aynı yılın aralık ayında nişanlanmışlardı. Mutlu çift Ocak 2015'te Beverly Hills'teki evlerinde gerçekleşen samimi ve romantik bir törenle evlenmişti.Ünlü

Ünlü çift kızlarının yüzünü paylaşmıyorlar, paparazzilerin çektiği fotoğraflarda da yüzünün buzlanmasını rica ediyorlar... Oğullarına kavuşan ve bunu sosyla medyadan duyuran Cameron Diaz ve Benji Madden bebeğin fotoğrafını göstermeyeceklerini de duyuru metnine eklemişti

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Aralık 2019'da çift, kızları Raddix'i dünyaya getirdiklerini duyurarak hayranlarını şaşırtmıştı. O dönemde Cameron Diaz Instagram'a yeni yıl mesajı yazarken anne olduğu haberini de “Madden ailesinden mutlu yıllar! Bu yeni on yıla kızımız Raddix Madden'in doğumunu duyurarak başladığımız için çok mutlu, kutsanmış ve minnettarız” diyerek vermişti.

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KIZINI DA GİZLİCE DOĞURDU, HİÇ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMADI

Kızlarının fotoğraflarını da paylaşmayan çift duyurularında “Kızımız anında kalplerimizi fethetti ve ailemizi tamamladı. Bu haberi paylaşmaktan büyük mutluluk duymakla birlikte, küçüğümüzün mahremiyetini korumak için herhangi bir fotoğraf yayınlamayacağız ya da daha fazla ayrıntı paylaşmayacağız” yazmıştı.

Cameron Diaz bir süre önce evli çiftlerin ayrı yatak odalarında uyumalarının normalleştirilmesi gerektiğini söyleyerek dikkat çekmişti

2022 yılında The Kelly Clarkson Show'da annelik macerasını anlatan Cameron Diaz anne olmanın hayatta yaptığı en iyi şey olduğunu söylemiş ancak zaman zaman zorlandığını da itiraf etmişti.

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YILLAR SONRA OYUNCULUĞA GERİ DÖNMÜŞTÜ: BEBEK TAŞIYICI ANNEDEN Mİ?

Evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara veren güzel yıldız 2014’te çektiği Annie filminin ardından geçen yıl Jamie Foxx'la birlikte rol aldığı Back In Action filmine kadar sinemadan uzak kaldı.

Uzun süredir beyaz perdeden uzak kalan Cameron Diaz çekimlerine geçen yıl başlanan Back In Action filminde Jamie Foxx'la başrol oynadı... Sette sık sık görüntülenen ancak hakkında hamilelikle ilgili hiçbir haber çıkmayan Diaz'ın oğlunu kendisinin mi doğurduğu yoksa taşıyıcı anne mi kullandığı henüz belli değil

2023’te film setinde birçok kez görüntülenen Cameron Diaz’ın hamileliğini gizleyerek doğum yaptıktan sonra ortaya çıkıp çıkmadığı ya da oğluna birçok gösteri dünyası ünlüsü gibi taşıyıcı anne yoluyla mı kavuştuğu henüz netlik kazanmadı.