Ünlü oyuncudan tartışma yaratan sözler: Evli çiftlerin ayrı yataklarda uyuması normal olmalı

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“Bir yastığa baş koymak” diye anlatılan evlilik bağı için bu yatak ayrıma ve tek başına rahat uyku çekme konusu her gündeme geldiğinde tartışma yaratıyor.
Kimi uzmanlar çiftlerin sağlıklı gece uykusu uyumak ve aralarına biraz da mesafe katarak ilişkilerini taze tutmak adına bu kararı almalarını sağlıklı buluyor.
Kimileriyse insanın sevdiğiyle yan yana, sarılarak uyumasının hem sağlık hem de ilişki için daha iyi olduğunu savunuyor. Sosyal medyanın da etkisiyle bu iki taraf sık sık karşı karşıya geliyor.
Bu tartışmaya katılan son isimse çarpıcı sözleri gündeme oturan ünlü oyuncu Cameron Diaz oldu. 51 yaşındaki yıldız oyuncu katıldığı bir podcast yayınında sağlıklı yaşam tarzları hakkında sohbet ederken 'tartışmalı' görüşünü paylaştı.
Cameron Diaz evli çiftlerin ayrı yatak odalarında uyumasının artık normal kabul edilmeye başlaması gerektiğini söyledi. Ancak Cameron Diaz kendisi ve kocası Benji Madden'ın yaptığı bir şey olmadığını da itiraf etti. Diaz, programın sunucusuyla gerekçelerini paylaşmadan önce "Ayrı yatak odalarını normalleştirmeliyiz" dedi.
Cameron Diaz evliliğin mahremiyeti konusunda açık konuştu ve eşlerin birbirlerinden biraz uzak kalması gerektiğini savunduğunu paylaştı. Bunun üzerine sunucu da kocasının horladığını ve ayrı yatmayı tercih ettiklerini itiraf etti.
Diaz eşlerin birbirine "Bana göre, benim evim var, senin evin var. Ortada bir aile evimiz var. Ben gidip odamda uyuyacağım. Sen de git kendi odanda uyu. Ben böyle iyiyim" diyebilmesi gerektiğini söyledi.
Diaz'ın bu yorumlarının eleştirileceği ve "kötü bir manşet" olacağı söylendiğinde ise ünlü oyuncu konuyla ilgili görüşlerini daha önce paylaştığını itiraf etti. "Bunu zaten söyledim" diye espri yapan Cameron Diaz "Şu anda öyle hissetmiyorum çünkü kocam çok harika biri. Bunu evlenmeden önce de söylemiştim" diyerek güldü.
Diaz, 2015 yılında Good Charlotte grubundan ünlü müzisyen Benji Madden ile evlendi. Çift, 2019 yılında taşıyıcı anne aracılığıyla kızları Raddix'i kucaklarına aldı. Özel hayatı konusunda son derece ağzı sıkı olmasıyla tanınan Diaz evliliği hakkında da pek konuşmayan ünlülerden.
"Bunun yapacağım bir şey olduğunu hiç düşünmemiştim ve kocamla tanışmamış olsaydım yapar mıydım bilmiyorum. Bu bir sürprizdi" diyen Diaz evliliğini "Benji ile evlenmek başıma gelen en güzel şeydi. O kocaların en iyisi. O harika bir insan ve benim harika ortağım. Evlilik kesinlikle zor ve çok emek istiyor. Biz bunu başardık” diye anlatıyor.
Benji Madden geçtiğimiz eylül ayında eşi Cameron Diaz’ın tatlı bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşıp "Ben dünyanın en şanslı adamıyım çünkü bir kraliçeyle evliyim" diyerek karısının doğum gününü kutlamıştı. Cameron Diaz da kocasının bu aşk dolu sözlerine "Bu hayatı senden başka kimseyle geçirmek istemezdim" diyerek cevap verdi.