Sevgilisi çocuk isteyince aşkları bitti: Ünlü şarkıcı büyük aşkından 7 yıl sonra ayrıldı

Kadife sesiyle keşfedildiği çocuk yaşlarından beri müzik dünyasının zirvesinde yer alan dünya yıldızı şarkıcı Mariah Carey uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Bryan Tanaka’dan ayrılarak hayranlarını üzdü.

Yıllar önce çıkardığı "All I Want For Christmas Is You" şarkısıyla her yeni yıl döneminde listelerin zirvesine yerleşen Mariah Carey her yıl özel Noel turnelerine de çıkıyor. Çiftin ayrıldığı söylentileri de Bryan Tanaka’nın bu yılki turnede ünlü şarkıcıyı yalnız bırakmasıyla ortaya çıkmıştı.

Tanaka 2006 yılından itibaren Carey ile dansçı olarak çalışmaya başladı. İkilinin iş arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü ve 2016 yılında sevgili oldular. Uzun yıllardır süren bu birlikteliğin sona ermesinde Mariah Carey ve Bryan Tanaka arasındaki yaş farkının etkili olduğu düşünülüyor.

40 yaşındaki Tanaka'nın 54 yaşındaki Carey'den talepleri ne yazık ki ünlü şarkıcıda karşılık bulamadı. Tanaka’nın artık bir çocuk sahibi olmak ve aile kurmak istediği iddia edildi. Mariah Carey’nin eski kocası Nick Cannon’dan 12 yaşında, Moroccan ve Monroe adında ikizleri var.

Artık yaşının ilerlediğini ve yeniden anne olmak istemediğini söyleyen Carey, sevgilisi Tanaka’nın aile kurma isteğini, ona bir çocuk verme arzusunu cevapsız bıraktı. Bryan Tanaka da bu yüzden, artık daha fazla geç kalmamak ve kendine yeni bir hayat kurabilmek için Carey’den ayrıldı.

"Bryan bir aile sahibi olmak istiyor. Mariah’ın istediği ise bu değil" diyen yakın çevreleri çiftin bir süredir bu konuda anlaşmazlık yaşadıklarının, bu yüzden de ilişkilerinde ikisinin de mutsuz olduğunu söylediler.

Ünlü şarkıcının aralık ayı başında verdiği bir röportaj da bu söylentileri alevlendirmişti. "Bütün bir yıl boyunca bu Noel'i dört gözle bekledim. Hatta geçen yıldan beri diyebiliriz. Çünkü geçen yıl pek de iyi geçmedi" diyen Carey "Her şey için minnettarım ama bu gördüğünüz benim en yılbaşındaki en eğlenceli ve mutlu versiyonum değil" sözleriyle bir süredir mutsuz olduğunun sinyallerini vermişti.

Mariah Carey, ayrılık haberinin duyulmasının ardından ikizleriyle Beyaz Saray’da ABD Başkanı Joe Biden’ı ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından da Noel tatili için ünlülerin uğrak yeri Aspen’de tatile çıktı.