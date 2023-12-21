Sevgilisini görebilmek için sürekli özel jetiyle yolculuk yapıyor: Çevre düşmanı aşk!

Haberin Devamı

Amerikan Ulusal Futbol Ligi’nin (NFL) sevilen oyuncularından Travis Kelce’ye gönlünü kaptıran Swift son birkaç aydır büyük bir aşk yaşıyor. New York’ta yaşayan ve yoğun konser programı yüzünden sürekli şehirler ve ülkeler arasında mekik dokuyan Swift, araya bu yeni aşk hikâyesi de katılınca bu konuda büyük eleştirilerin hedefi oldu.

Taylor Swift'in “ruh eşi” olarak adlandırdığı NDL oyuncu Travis Kelce ile yaşadığı fırtınalı aşk üç ayda kötü bir rekor kırarak çevreye en çok zarar veren şeylerden biri haline geldi. Bu nasıl oldu derseniz ünlü şarkıcının sahip olduğu iki lüks özel jete bakmak lazım…

İki özel jeti olan Taylor Swift, sürekli konser verdiği ve bu konserlere de hep özel jetiyle gittiği için zaten karbon ayak izi ve çevre konusunda "sabıkalı" ünlülerden sayılıyordu

Haberin Devamı

34 yaşındaki Taylor Swift’in iki uçağı, yani özel jeti var: Bir Dassault Falcon 7x ve bir Dassault Falcon 900. Konserlerine zaten bu özel uçaklarla gidip gelen Taylor Swift bir de sevgilisiyle görüşebilmek için bu jetleri kullanınca iş iyice çığırından çıktı.

Swift’in üç ay içinde Travis Kelce’yi görmek için yaptığı yolculuklar 12,622 galon jet yakıtı tüketti. Ve bu uçuşlar 138 TON CO2 (karbondioksit) salınımına neden oldu. Ünlü şarkıcının çevreye verdiği bu zararı dengelemek için 2.200'den fazla ağaç dikmesi gerekecek.

Son birkaç aydır Travis Kelce'yle yaşadığı büyük aşkla gündemde olan yıldız şarkıcı profesyonel futbolcu olan Kelce'nin maçlarını izlemek için şehir şehir gezdi, bunu da tabii ki özel jetlerini kullanarak yaptı

Şarkıcı 2022 yılında da yılın en büyük ünlü C02 kirleticisi seçilmişti. Bu unvanı da konserleri için özel jetiyle yaptığı yolculuklar yüzünden almıştı. Bu yıl yine bolca konser veren Swift, özel jet yolculuklarına sevgilisi için yaptıklarını da ekleyince olan oldu.

Haberin Devamı

Kendisi New York’ta yaşayan Taylor Swift, takımı Kansas’ta olan ve orada yaşayan sevgilisi Travis Kelce’yi görebilmek ve maçlarına gidebilmek için üç ayda 12 kez özel jet yolculuğu yaptı. Şimdilik…

Çok sıkı bir hayran kitlesi olan Taylor Swift'in attığı her adımını takip eden ve kendilerine "Swifties" diyen binlerce kişi ünlü şarkıcının uççak yolculuklarını bile flight radar uygulamalarıyla izliyorlar

Swift sadece New York ve Kansas City arasında gidip gelmekle kalmadı, aynı zamanda NFL yıldızıyla aşk yaşarken devam eden Eras Dünya Turnesi için Güney Amerika'daki performansları arasında da yolculuklar yaptı. Bu arada da Travis Kelce’nin takımının maçlarını izleyebilmek için ABD içinde şehirden şehre uçtu.

Taylor Swift'in Travis Kelce aşkı yüzünden 12,622 galon jet yakıtı tüketildi ve bu da 138 ton CO2 emisyonu üretti: Ünlü şarkıcı bu sayede 2023'te çevreyi en çok kirleten yıldızlardan biri oldu ve eleştirilerin hedefi haline geldi

Haberin Devamı

Taylor Swift'in Instagram'daki özel jet uçuşlarını takip eden hesaplar tarafından elde edilen istatistiklere göre, sanatçının seyahatleri bugüne kadar 138 ton CO2 emisyonu üretti: Bu da ünlü şarkıcının son zamanlarda çevre konularında sık sık duyduğumuz “karbon ayak izi” denen çevre zararının katlayarak artırdığı anlamına geliyor.

Atmosfere salınan karbondioksit büyük bir çevre kirliğine yol açıyor. Bu durum aynı zamanda gelecekte insanlığın en büyük sorunu olacağı söylenen iklim krizinin de en baş sebeplerinden biri.