Otel odasında baş başa romantik yemek... Brad Pitt 60. doğum gününü yarı yaşındaki yeni aşkıyla böyle kutladı

Haberin Devamı

Yan yana fotoğrafları ilk kez ortaya çıktığında herkes ondan “esmer güzeli” diye bahsetmeye başladı. Kim olduğu kısa süre sonra ortaya çıkacaktı. 2022’nin kasım ayında adları ilk kez birlikte anılan Brad Pitt ve Ines De Ramon çifti son bir yıldır en çok konuşulan ilişkilerden birini yaşıyor.

Brad Pitt'in çok konuşulan 60. yaş gününü aşıklar şehri Paris'te, sevgilisi Ines De Ramon'la baş başa kutladığı ortaya çıktı... Bir gün önceden 5 yıldızlı bir otele yerleşen çift kutlamalar için Paris gecelerinde görünseler de bu özel günü özel süitlerinde kendi başlarına geçirdiler

EN GÜZEL YAŞ GÜNÜNÜ ESMER GÜZELLE KUTLADI

Haberin Devamı

Geçen pazartesi, 18 Aralık’ta 60. yaş gününü kutlayan Brad Pitt’in bu özel günü çok aşık olduğu söylenen yeni kız arkadaşı Ines De Ramon’la geçireceğinden herkes emindi. Çiftin aşklarını çok ortalarda gözükmeden yaşamaya çalışmasına bakılırsa bunun son derece gizli bir kutlama olması bekleniyordu.

İlişkilerinde bir yılı deviren, artık aşklarını saklama gereği de pek duymayan çift tam tersine, deyim yerindeyse tüm hafta sonuna yayılan dillere destan bir kutlama yaptı. Hem de dünyanın gözü önünde! Daha önce fotoğrafları hep gizli saklı çekilen çiftin bu kez peşlerindeki paparazzilere hiç aldırmaması dikkat çekti.

BÜYÜK AŞKIN MUTLULUĞU ÜNLÜ ÇİFTİN FOTOĞRAFLARINA YANSIDI

Bu rahat tavırları da artık bu ilişkinin gerçekten epey ciddi bir boyuta geldiği, ikilinin birlikteliklerini sahiplendikleri ve artık saklanmadan bu aşkı yaşamaya başlayacağına yoruldu. 60 yaşına basan Brad Pitt ve 31 yaşındaki sevgilisi Ines De Ramon, bu özel günü aşıklar şehri olarak anılan Paris’te geçirdi.

Haberin Devamı

Ateşli aşıklar geçen pazar günü Paris’te 5 yıldızlı bir otele yerleştiler. Geceliği 6 bin euro olan bir süitte kaldıkları öğrenilen çift bütün günü odalarında baş başa geçirdi. Ertesi gün, yani Pitt’in doğum günü olan 18 Aralık’ta ise otele erkenden kutlama için "60" rakamı şeklinde dev gümüş balonlar getirildi.

OTEL ODASINDA ÖZEL KUTLAMA, SONRA DA ROMANTİK KONSER!

Kutlamalar önce çiftin odasına gelen ünlü bir şefin onlara özel bir doğum günü menüsü hazırlamasıyla başladı. Brad Pitt ve Ines De Ramon, bu romantik yemeğin ardından ünlü şarkıcı Asaf Avidan'ın konserini izlemek için Théatre du Chatelet'e gittiler. Her ikisi de konsere gelirken Brad'in gülümsediği ve çok aşık göründüğü, elini şefkatle sevgilisi Ines'in sırtına koyduğu görüldü.

Brad Pitt'in uzun yıllar büyük bir aşk yaşadığı Angelina Jolie'yle olaylı ayrılığının ardından ilk kez ciddi bir ilişki yaşadığı Ines De Ramon ünlü bir mücevher firmasının yöneticisi: Esmer güze olarak anılan De Ramon aylardır boynunda ucunda pırlantalarla süslü bir B harfi olan özel aşk kolyesini çıkarmıyor

Haberin Devamı

Çift, doğum günü akşamı saat 8 sularında gizlice konsere geldi ve ardından saat 10:30 sularında konserden ayrılarak doğruca lüks otellerine gitti. Pitt ve Ramon’un bu özel gece için benzer kombinler seçtiği ve siyahlara büründüğü dikkatlerden kaçmadı. Ünlü aşıklar bütün gece birlikte mutluluk pozları verdi

İKİ AŞIK 29 YIL VE 1 GÜN ARAYLA DOĞDU: DOĞUM GÜNÜ ÇİFTE KUTLAMAYA SAHNE OLDU

Ünlü aşıkların doğum günleri arasında sadece bir gün olması bu kutlamaları daha da özel bir havaya soktu. Pitt ve Ramon bu kez de salı sabahı özel bir jete atlayıp Los Angeles'a geri döndüler. 19 Aralık’ta, Brad Pitt’ten bir gün sonra doğan Ines De Ramon’un yaş günü kutlaması da burada gerçekleşti.

Haberin Devamı

Pitt kutlama için 6 bin dolarlık el boyaması kaşmir bir kazak giyerken, De Ramon siyah taytlı ve topuklu beyaz bir mini elbise giydi. Çiftin etrafı bir kez daha rengarenk balonlarla çevrilmişti. Ines De Ramon elinde balonlarını ve hediyelerini tutuyor, Brad Pitt de kalan hediyeleri taşıyarak sevgilisinin yanında gülümseyerek yürüyordu. İki ayrı ülke ve şehirde gerçekleşen bu çifte doğum günü kutlamalarınden gelen fotoğraflar tüm gazeteleri ve haber sitelerini süsledi

İLK KEZ BİR SENE ÖNCE KONSER ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

Pitt ve de Ramon ilk olarak Kasım 2022'de Cindy Crawford, Rande Gerber ve Sean Penn ile Bono konserinde birlikte görüldükten sonra ilişki yaşadıkları ortaya çıkmıştı. İlişki söylentileri bir sonraki ay ünlü mücevher tasarımcısı esmer güzelin, Brad Pitt’in 59. doğum gününü onunla birlikte kutladığı ve "Babylon" galasından sonraki partiye katılmasıyla devam etti. Brad Pitt ve Ines De Ramon ilk kez 2022 yılıın sonlarında bir konser çıkışı böyel görüntülenmişti: Çifte Cindy Crawford, Rande Gerber ve Sean Penn gibi ünlü dostları eşlik ediyordu

Haberin Devamı

ONU ÖNEMLİ ÇEVRELERLE TANIŞTIRMAK İÇİN ÖZEL DAVETLERE GÖTÜRDÜ

Çift birkaç ay sonra LACMA ARt+Film galasına yan yana katıldıklarında işleri resmileştirmiş gibi görünüyorlardı. Brad Pitt’in yeni sevgilisini önemli çevrelerle tanıştırmak istediği iddia edilmişti. Taze aşıklar ocak ayında Cabo’da baş başa romantik bir tatile çıktılar. Ines De Ramon’un burada havuz başında üstsüz güneşlenirken Pitt’in de onun yanı başında senaryo okuduğu fotoğraflar günlerce manşetlerden inmedi.





HERKESE "KIZ ARKADAŞIM" DİYE ANLATIYOR: HİÇ OLMADIĞI KADAR MUTLU

Yakın çevreleri Brad Pitt’in Ines De Ramon’a çok aşık olduğunu ve boşanmasının ardından ilk kez gerçek bir ilişki yaşadığını söylüyor. Yakışıklı aktör De Ramon'u herkese kız arkadaşı olarak tanıtıyor ve işlerinden geriye kalan tüm zamanını onunla geçiriyor.

Brad Pitt’i çok mutlu ettiği söylenen Ines De Ramon aslında gösteri dünyasına uzak bir isim değil. Çok ünlü bir mücevher markasının üst düzey yöneticisi olan esmer güzeli The Vampire Diaries dizisiyle tanınan ünlü aktör Paul Wasley’le evliydi. Ines De Ramon, üç yıl evli kaldığı kocasından adı Brad pitt’le anılmaya başlamadan sadece 2 ay önce ayrılmıştı.