Yıldız oyuncu 60. doğum gününü yarı yaşındaki yeni aşkıyla kutluyor

Güncelleme Tarihi:
Kariyerinin ilk yıllarında “yakışıklı genç yıldız” olarak büyük beğeni toplayan, yıllar boyu ciddi projelerde yer alıp yeteneğini kanıtlamak istese de görüntüsü oyunculuğunun önüne geçen bir isimdi Brad Pitt.
Yıllar içinde yer aldığı projelerden elde ettiği ün ve servetle yapımcılığa yönelen ve birçok önemli filmin hayata geçmesinde katkısı da bulunan Brad Pitt, ilerleyen yıllara rağmen hâlâ Hollywood’un en yakışıklı erkeklerinden biri kabul ediliyor.
Karşılıklı rol aldıkları filminden sonra büyük bir aşk yaşayan 2005’ten itibaren isimleri yan yana anılarak “Brangelina” haline gelen Brad Pitt ve Angelina çifti, birliktelikleri boyunca gösteri dünyasının en çok konuşulan çifti oldular.
Bu büyük aşk 2016 yılında açılan ve büyük kavgalara sahne olan boşanma davasıyla sona erdi. Çiftin evlatlık çocukları 22 yaşındaki Maddox, 20 yaşındaki Pax ve 18 yaşındaki Zahara’yla birlikte 17 yaşında Shiloh ve 15 yaşında Knox ve Vivienne adında ikizleri de var.
Boşanma ve velayet davaları boyunca ses getiren tartışmalar yaşayan ve karşılıklı olarak birbirlerine suçlamalar yönelten çift evliyken satın aldıkları Fransa’daki şarap bağları yüzünden hala mahkemelik. Brad Pitt’in, Jolie’den ayrıldıktan sonra evlatlık çocuklarıyla da arası bozulmuştu.
Bugün 60. Yaş gününü kutlayan usta aktörün bu kadar yaş aldığına inanmak fiziksel durumuna bakınca oldukça zor. Ses getiren Benjamin Button filminde tersine doğru yaşlanan bir adamı canlandıran Pitt’e gerçek hayatında da bu isimle seslenen sayısız hayranı var: Herkes ünlü oyuncunun tersine yaşlandığı ya da yaş aldıkça daha iyi görünmeye başladığı konusunda hemfikir.
Brad Pitt’in bu genç ve dinç görüntüsünün altında son bir yıldır yaşadığı mutlu ilişkinin de payı yok değil… Geçen yıl bu zamanlarda adının ilk kez yan yana geldiği, esmer güzeli olarak anılan takı tasarımcısı Ines de Ramon’la mutlu bir aşk yaşayan Pitt, yeni yaşını da onunla kutluyor.
Brad Pitt ve ondan 27 yaş küçük olan Ramon arasındaki ilk aşk dedikoduları Kasım 2022'de basına yansımıştı. Bu aynı zamanda, Brad Pitt’in eski eşi Angelina Jolie'den acı bir şekilde ayrılmasından bu yana ilk ciddi ilişkisi.
Ünlü yıldızın adı son 7 senedir birçok ünlü güzelle anılmış ancak bunların hepsi bir dedikodudan ibaret kalmıştı. Gösteri dünyasına yabancı olmayan ve çok ünlü bir mücevher firmasının yöneticisi olan Ines de Ramon, bir başka ünlü aktör Paul Wesley’in de eski eşi.
Geçen yılın kasım ayından beri birçok kez birlikte görüntülenen ünlü çift henüz kamuoyu önünde birlikte poz verip ilişkilerini resmileştirmediler. Ancak sürekli olarak gittikleri yemeklerde, tatillerde ve gece gezmelerinde birlikte görüntülenen çiftin bir aşk yaşadığı kesin.
Hatta kendisi de mücevher sektöründe çalışan Ines de Ramon, bir süredir boynundan sevgilisinin adının baş harfi olan, pırlantalarla süslü “B” harfi kolyesini hiç çıkarmıyor. Çiftin ilişkisinin giderek ilerlediği ve ciddileştiği ve usta aktörün her yerde Ines de Ramon’u “Sevgilim” diye tanıttığı söyleniyor.