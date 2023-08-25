Brad Pitt gönlünü esmer güzele kaptırmıştı… Aşkları tam gaz devam ediyor: Adının baş harfinden yapılma kolyesi hep boynunda!

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Bu başarısı da mükafatsız kalmadı ve Oscar da dahil olmak üzere sayısız ödülü kucaklamayı başardı. Son yıllarda yapımcılığa da el atan Brad Pitt, akıllı hamlelerle sektörde kendine sarsılmaz bir isim yaptı ve hem servetini hem de saygınlığını kat kat artırmayı bildi.





ÇOK BAŞARILI, ÇOK YAKIŞIKLI... AMA ADI HEP AŞKLARIYLA ANILDI

Tüm bu parlak kariyere rağmen ise Pitt’in adı yıllar yılı hayatına giren kadınlar ve Anjelina Jolie ile yaptığı evlilikle anıldı. Seven filminde birlikte rol aldığı Gwyneth Paltrow’la nişanlanan Brad Pitt 1998’de tanışıp aşık olduğu Jennifer Aniston’la 2000’de evlenmişti. Birlikte ideal çift görüntüsü veren Pitt ve Aniston’ın evliliği 2005’te bittiğinde Angelina Jolie çoktan devreye girmişti…

Peri masalı bitti, bir zamanların en ünlü çifti artık kanlı bıçaklı düşman oldu

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2005’te Mr. & Mrs. Smith filminde ikisi de ajan olan karı kocayı canlandıran Brad Pitt ve Angelina Jolie sette birbirlerine aşık olmuştu. Pitt, Jennifer Aniston’ı aldattığı iddialarını reddetti ve Jolie hayatına girdiğinde evliliğinin çoktan bitmiş olduğunu anlattı ama buna pek kimseyi ikna edemedi. Bir araya geldikten kısa süre sonra isimleri birleştirilerek "Brangelina” olarak anılmaya başladılar ve Hollywood’un en çok takip ve merak edilen çifti oldular.

BİR ZAMANLAR EN GÖZDE ÇİFTTİLER, ARTIK KANLI BIÇAKLI DÜŞMAN OLDULAR

2014’te evlenen Brad Pitt ve Angelina Jolie, 3’ü biyolojik 3’ü de evlatlık olmak üzere 6 çocuklu kocaman bir aile haline geldikten sonra 2016’da şok bir kararla yollarını ayırdı. Daha doğrusu ayırmaya çalıştılar ancak boşanma, velayet ve mal mülk paylaşımı davaları henüz sonuçlanmadı. Bir zamanların büyük aşıkları kanlı bıçaklı düşmanlar oldular; Brad Pitt de Angelina Jolie de karşılıklı suçlamalar ve devam eden davalarla yılarca gündemden inmediler.

Brad Pitt'in adı çok kişiyle anıldı ancak o gönlünü esmer güzeli Ines de Ramon'a kaptırdı

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Mahkeme bu bitmek bilmeyen boşanma davası için 2019’da “Brad Pitt ve Angelina Jolie yasal olarak artık boşanmıştır” kararı verdi. Ancak eski çift henüz yasal sorunlarının büyük kısmını çözebilmiş değil. Angelina Jolie, Brad Pitt hayatından çıktıktan sonra hayatını 6 çocuğuna adamış bir görüntü sergilemeye başladı. Yıllardır adı pek kimseyle anılmadı. Kimi zaman adının anıldığı kişiler olsa da yoluna yalnız devam etti ve gönlünü boş tuttu. Çift geçen kasım ayından beri birçok kez birlikte görüntülendi ancak ilişkinin bundan çok daha önce başladığı konuşuluyor: Ines de Ramon oyuncu eşi Paul Wesley'den eylü ayında ayrılmıştı

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Gözden Kaçmasın Brad Pitt yeni aşkıyla çok mutlu: Yeni yılın ilk öpücüğünü esmer güzelden alacak Haberi görüntüle

ADI BİRÇOK FARKLI GÜZELLE ANILMIŞTI

59 yaşındaki yıldız oyuncu Brad Pitt içinse aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Yakışıklı aktör evliliği bittiğinden beri birçok güzelle adı anıldı. Brad Pitt bu isimlerden bazılarıyla çok yakın arkadaş çıktı. Sonradan yakın arkadaş oldukları ortaya çıkan Alia Shawkat dahil aralarında Polonya asıllı Alman model Nicole Poturalski'nin de bulunduğu ünlü ya da ünsüz birçok kadınla aşk yaşadığı iddia edildi. Son olarak da Emily Ratajkowski ile aşk söylentisine karıştı. Sonuç olarak bunlar sadece birer söylenti olarak kaldı.

Bu samimi görüntülerin ardından Brad Pitt'in gizli buluşmalarından sonra Ines de Ramon'u kendi korumalarıyla evine yollaması dedikoduları alevlendirdi

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Ancak Brad Pitt’in aşk hayatıyla ilgili olarak artık söylenti olmaktan çıkmış büyük bir gerçekle karşı karşıyayız. Yakışıklı aktör 2022’nin son aylarından beri “esmer güzeli” olarak adlandırılan, kendisinden 29 yaş küçük ünlü mücevher tasarımcısı Ines de Ramon’la birlikte. Oldukça pahalı mücevherler tasarlayan bu esmer güzel aslında mesleği gereği zaten ünlülerle haşır neşir bir isim. Ancak onu Hollywood’la tanıştıran ve adının duyulmasına asıl yol açan şeyse Vampire Diaries dizisinin yıldızı ünlü oyuncu Paul Wesley'le olan evliliğiydi. Brad Pitt'in Ines de Ramon'u önemli davetlere yanında götürdüğü ve kendi çevresiyle tanıştırdığı biliniyor... Hatta söylenenlere göre esmer güzel yakışıklı aktörün çocuklarının bir kısmıyla da çoktan tanışmış

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NEREDEYSE BİR SENEDİR BÜYÜK BİR AŞK YAŞIYORLAR

Ines de Ramon, ünlü kocasından üç yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz eylül ayında ayrıldı. Atrılır ayrılmaz da çoktan bekarlığın tadını süren kendisinden 29 yaş büyük Brad Pitt’le adı anılmaya başladı. Taze aşıklar bir süre tüm meraklı gözlerden saklanmaya çalışarak basınla kaçma kovalamaca oynadı. Brad Pitt’in bu konudaki hassasiyetine Ines de Ramon da uyum sağladı. Hatta ABD basını yakışıklı aktörün Dövüş Kulübü filmindeki ünlü repliklerine gönderme yaparak güzel tasarımcı için “Brad Pitt'le çıkmanın ilk kuralı, Brad Pitt'le çıkmaktan bahsetmemektir” diye başlıklar attı. İlişkilerinde neredeyse bir yılı tamamlayacak olan ikili son birkaç aydır bu aşk konusunda biraz daha rahat davranmaya başladı.

Ines de Ramon'un bu aşk konusunda Brad Pitt'in ketum davranmak istemesine saygı duyduğu ve ilişki hakkında konuşmadığı biliniyor ancak yakın çevrelerine göre bu durum değişmek üzere

Brad Pitt ile Ines De Ramon ilk olarak geçen kasım ayında Bono konserinde görüntülenmişti. Hatta onlara konserde Cindy Crawford eşi Rande Gerber ve Sean Penn gibi ünlüler de eşlik etmişti. Aslında bu konserden aylar önce çıkmaya başladıkları söylenen Pitt ve Ramon henüz bu işi resmileştirmemişti. Birlikte yakalanmak istemediler ve Brad Pitt yeni aşkını evine kendi korumasıyla yolladı. İkili ünlülerin uğrak yeri Cabo'da birlikte tatil yapmış, Brad Pitt tatil boyunca senaryo okurken Ines de Ramon da hep yanı başında yer almıştı

ÖZEL YEMEKLER, GİZLİ BULUŞMALAR VE BAŞBAŞA TATİLLER!

İkili ilerleyen aylarda da bir arada görülmeye devam etti. Bu konuda hiç konuşmasalar da birlikte tatile bile çıkan çift için artık ateş çoktan bacayı sardı yorumları yapılmıştı bile. Mayıs ayından itibaren ikilinin yakın çevresi çiftin hâlâ birlikte olduklarını, ilişkinin giderek derinleştiğini söyledi. Hatta bu işin artık adını da koyan Brad Pitt ve Ines De Ramon’un yakın zaman içinde objektiflerin karşısına el ele çıkarak ilişkilerini ilan edecekleri de ileri sürüldü.

Ünlü bir mücevher firmasının başkan yardımcısı olan Ines de Ramon artık Brad Pitt'e olan aşkını boynundan hiç çıkarmadığı elmas kaplı baş harf kolyesiyle sergiliyor... Hangi baş harf derseniz cevap elbette Brad'in B'si olacak

Brad Pitt'in kız arkadaşı Ines de Ramon da bu söylentileri güçlendirecek şekilde bir süredir ona olan aşkını çok da yüksek sesle olmayacak şekilde, zarifçe ilan etmeye başladı. Ines De Ramon, hazirandan beri boynundan çıkarmadığı özel kolyesiyle Brad Pitt’le birlikte olduğunu aslında bir hayli ortaya koymaya başladı. Ünlü mücevher markası Anita Ko'nun başkan yardımcısı olarak görev yapan Ines de Ramon, Los Angeles'ta her sokağa çıktığında boynunda kendi markasına ait elmas kaplama baş harf kolyesiyle görülüyor. Ines de Ramon'un çalıştığı mücevher markasının böyle pahalı baş harf kolyeleri var: Esmer güzel de sağdakine benzer bir kolyeyi boynunda taşıyor... Kolyenin fiyatı ise 2 bin dolar civarı

BU İŞ ARTIK CİDDİ: SAKLANMAK YERİNE ADINI BOYNUNDA TAŞIMAYA BAŞLADI

Ve evet artık tahmin edeceğiniz gibi bu baş harf de Brad Pitt’e özel bir B harfi… altın bir zincirle kullandığı elmas kaplama kıymetli B harfi kolyesini neredeyse boynundan hiç çıkarmayan Ines de Ramon hem Brad Pitt’le hâlâ birlikte ve mutlu olduğunu hem de onun aşkına ne kadar değer verdiğini böylelikle kanıtlamış oluyor. En azından dünya medyası bu konuda hükmü vermiş ve bu aşkı artık bu en son kolye olayından sonra resmileştirmiş durumda.

Boynunda aşkının adını taşıyan Ines de Ramon'un yüzü de hep gülüyor: Ünlü çiftin kısa bir süre sonra aşklarını dünyaya ilan edeceği konuşuluyor

Çifte yakın kaynaklar temmuz ayında People'a 59 yaşındaki aktör ve Ines'in ilişkilerine "çok güçlü bir şekilde devam ettiklerini" ve "birbirlerinin arkadaşlığından gerçekten keyif aldıkları için bu yaz birlikte çok zaman geçirdikten" sonra aralarının olduğunu söylemişti. Anlaşılan ortada gerçekten böyle bir ilişki var ve ilanı da bu kolye işine bakılırsa epey yakın. Tüm bunlar olur biterken de Angelina Jolie cephesinden bu kolye işine benzer bir “dövme” hamlesi gelmişti…

ANGELINA DÖVME YAPTIRIYOR, YENİ SEVGİLİ KOLYE TAKIYOR...

Angelina Jolie'nin dövmelerini yapan dövme sanatçısı bu hafta başında Instagram'da yayınladığı gizemli dövme Jolie’nin elinin orta parmağına yapılmıştı. Hayranları hemen yıldızın orta parmağındaki dövmede eski eşi Brad Pitt’e küfürlü bir gönderme olduğunu ortaya attı. Orta parmak göstermek hemen her kültürde oldukça ağır bir küfür anlamına geliyor. Bu yüzden artık Pitt’le kanlı bıçaklı olan Jolie’nin böyle bir yolla ondan intikam almak istediğini düşünenler çok oldu.

Angelina Jolie'nin orta parmaklarına yaptırdığı son dövmenin Brad Pitt'e küfür içerdiği söylenmişti... Dövme sanatçısı bunu yalanlamak için açıklama yapmak zorunda kaldı

Neyse ki, güzel yıldızın aslında orta parmağına bir hançer figürü dövmesi yaptırdığı ortaya çıktı. Ancak yine de vücudunda sayısız dövme olan ve kendini bu yolla ifade ettiği bilinen Angelina Jolie ve Pitt’in yeni aşkı Ines de Ramon karşılaştırmaları bu dövmeden sonra aldı başını gitti. Ve haliyle aşkını şık bir kolyeyle boynunda taşımayı dövmelere tercih eden Ines de Ramon Jolie’den çok daha zarif bulundu…