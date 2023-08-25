Onların dostluğu gibisi yok! Anne olamayan ünlü oyuncu itiraf etti: Bana her Anneler Günü’nde çiçek yolluyor!

Haberin Devamı

YILLAR ONU YENEMEDİ: HÂLÂ İLK GÜNKÜ GİBİ GENÇ VE GÜZEL GÖRÜNÜYOR

Jennifer Aniston, gösteri dünyasının en güzel ve sempatik isimlerinden bir tanesi. Üstelik sektördeki dostları tarafından da çok seviliyor ve sayılıyor. Hayranlarıyla da çok sıcak bir ilişki kuran yılların yenemediği yıldız oyuncu hem özel hayatıyla ilgili samimi itirafları hem de ilerleyen yaşına rağmen koruduğu gençlik ve güzelliğiyle sık sık adından söz ettirmeyi başarıyor.

Jennifer Aniston Hollywood'un en sevilen isimlerinden biri: Yıllardır Brad Pitt'le yaptığı evlilik unutulmayan güzel yıldız yıllara meydan okumayı nasıl başardığını da samimi bir şekilde ortaya koyuyor

Haberin Devamı

2000-2005 yılları arasında Brad Pitt ve 2015-2017 yılları arasında Justin Theroux ile evli olan Emmy ödüllü oyuncunun bir aile kurmakla ilgili ne yazık ki tutmamış olan planları uzun süredir magazin sayfalarının üst sıralarında yer alıyor. Yıllar boyunca çocuk sahibi olmak için çabalayan ancak bunu bir türlü başaramayan Aniston hep annelikle ilgili sorulara maruz kalıyor. Aniston da uzun yıllar annelik konusunda baskı görmüş... Neden çocuk yapmadığı yıllarca basına malzeme olan yıldız oyuncu geçen yıl bu konudaki tüm denemelerinin sonuçsuz kaldığını itiraf etmişti

ÇOK İSTESE DE ANNE OLAMADI, BASIN HEP BU KONUDA ÜZERİNE GELDİ

Çocuk sahibi olmayan Aniston, "zorlu" doğurganlık mücadelelerini ilk kez geçen yıl Allure dergisine anlatmış ve hamile kalmaya çalışarak uzun yıllar geçirdiğini itiraf etmişti. "Eğer bunları yaşamamış olsaydım, asla olmam gereken kişi olamazdım. İşte bu yüzden tüm o korkunç süreçler için minnettarım," diyen Jennifer Aniston konuyla ilgili yıllarca süren medya spekülasyonları sırasında gizlice "tüp bebek tedavisi gördüğünü ve başarısız olunca deyim yerindeyse “kocakarı ilaçlarına” bile başvurup Çin çayları içtiğini itiraf etmişti. Jennifer Aniston ve Adam Sandler yıllardır birlikte kamera karşısına geçiyor... Ancak onlar birçok örnekte olduğu gibi sette başlayan bir aşkın değil büyük bir dostluğun kahramanları oldular

Haberin Devamı

TÜP BEBEKTEN KOCAKARI İLAÇLARINA HER ŞEYİ DENEMİŞTİ

O dönemde tüp bebek için uğraşacağına yumurtalarını dondurmuş olmayı dilemişti yıldız oyuncu. "Biri bana 'Yumurtalarını dondur' deseydi bunu yapardım. Bunu yapmış olmak için her şeyi verirdim. Ama bunu yapmadım, aklıma gelmedi, kimse de bana iş işten geçene kadar yumurtalarımı dondurmam gerektiğini söylemedi” diye yakındı Aniston. Ve üzülerek de olsa itiraf etti: "İşte bugün buradayım. O tren çoktan kalktı." Adam Sandler ve Jackie Sandler 2003'ten beri evli, iki de kızları var: Ünlü çift Hollywood'un en mutlu evliliklerinden birini sürdürüyor

Haberin Devamı

"ARTIK SAKLAYACAK BİR ŞEYİM" YOK DEDİ

Şimdilerde bu durum yüzünden hiç pişmanlık duymadığını hatta artık 54 yaşında olduğu ve üzerinden çocuk yapma baskısı kalktığı için büyük bir rahatlatma hissettiğini söylüyor Jennifer Aniston. Geçen yıl dergiye verdiği röportajda "Tüp bebekle ilgili hikâyemi herkesten korumak için çok uzun yıllar harcadım," demişti. "Hayatımın bu kısımlarına karşı çok korumacıyım çünkü kendime saklayabileceğim çok az şey varmış gibi hissediyordum. ... Şimdi ise artık saklayacak hiçbir şeyim yok". Jennifer Aniston çocuk sahibi olmaya çalışıp başaramadığı zorlu süreçler boyunca en büyük desteği Adam Sandler'dan almış... "Gidip her şeyimi ona anlattım" dediği dostu Sandler bu kâbus gibi geçen yıllarda Aniston'ın en büyük destekçilerinden olmuş

Haberin Devamı

BU ZORLU YOLDA EN BÜYÜK SIRDAŞI O OLDU

Neyse ki Jennifer Aniston, bu zorlu süreçleri yaşarken aslında hiç yalnız değildi… Hamilelik söylentileri ve tüp bebek denemeleri arasında kâbus gibi günler yaşarken "Her şeyi ona attığım" demişti. Onun üzerinden bu yükü alan sırdaşıysa 20’li yaşlarından beri en yakın dostlarından biri olan Adam Sandler’dan başkası değildi.

Adam Sandler ve Jennifer Aniston rol gereği kameralar karşısında yakınlaşmalar yaşamıştı: Sandler'ın eşi Jackie bundan hiç rahatsız olmadığı gibi eşini bu tür rollerine hazırlanırken de hep desteklemiş

30 YILDIR BOZULMAYAN BÜYÜLÜ DOSTLUK

Haberin Devamı

Birçok filmde birlikte kamera karşısına geçen Jennifer Aniston ve Adam Sandler, tıpkı aşklar ve evlilikler gibi arkadaşlık ilişkilerinin de pek sağlam olmadığı bu sektörde yıllardır örnek bir dostluğu sürdürüyor ve zor zamanlarda birbirlerinin en büyük destekçisi olmaya 30 yıldır devam ediyor. 56 yaşındaki ünlü komedyen, aşk ve aile konusunda yakın dostu Aniston’dan daha şanslı. Jennifer Aniston, Wall Street Journal'a verdiği son röportajda Adam Sandler'la ilgili ilginç ve bir o kadar da tatlı bir gerçeği ortaya çıkardı: Anne olamadığı için büyük bir üzüntü yaşayan Aniston'a Adam Sandler ve eşi Jackie Sandler her yıl Anneler Günü'nde bir kucak dolusu çiçek yolluyormuş

Uzun süredir birlikte olduğu eşi Jackie Sandler’la Haziran 2003'ten beri evli olan adam Sandler’ın bu evlilikten 17 yaşında Sadie ve 14 yaşında Sunny adında iki kızı var. Jennifer Aniston da yıllardır bu güzel ailenin bir parçası aslında. Ve kendi hayal kırıklıklarını ve çok istese de anne olamayışını bu en yakın dostluk ilişkilerinden birini kurduğu güzel aile ile paylaşıyor.

EN BÜYÜK ÜZÜNTÜYÜ ÇEKERKEN HEP BU AİLENİN YANINA KOŞMUŞ

Ününün doruğunda olduğu ve özellikle de Brad Pitt’le olan evliliği ve sonrasındaki yıllar boyunca basın tarafından sürekli anne olamayışı didik didik edilen Jennifer Aniston, herkesten sakladığı bu büyük üzüntüsünü hep Adam Sandler’la paylaşmış. İki dostun bu sırdaşlık ilişkisine Adam Sandler’ın güzel eşi Jackie Sandler da dahil.

Jackie Sandler, Adam Sandler’la birden fazla kez kamera karşısına geçmiş olan Jennifer Aniston’la da çok iyi arkadaş. Eşinin rolü gereği kamera karşısında yakınlaştığı Aniston’ı hiç kıskanmadığı gibi Sandler’a bu gibi sahneler için de en büyük yardımı yapan kişi o. Ve Adam Sandler’la karısı Jackie Sandler, anne olmayı çok istemiş ama başaramamış dostları Jennifer Aniston için de en büyük destekçi.

ONA HER YIL ANNELER GÜNÜ'NDE BÜYÜK BİR JEST YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI!

Verdiği samimi röportajda annelik konusuyla ilgili her şeyi itiraf eden Jennifer Aniston, en büyük sırdaşı Adam Sandler ve eşi Jackie Sandler’ın kendisine her Anneler Günü’nde mutlaka çiçek yolladığını açıkladı. Aniston, Wall Street Journal için verdiği son röportajında bu tatlı jesti dünyayla paylaştı.

Jennifer Aniston ve Adam Sandler yıllardır Hollywood'da eşine çok rastlanmayan büyük bir dostluğu sürdürüyor ve birbirlerinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor

Ve o üzülmesin diye her yıl kapısına bir kucak dolusu Anneler Günü çiçeği yollayan dostu Adam Sandler ve kendisini bir kız kardeş gibi seven eşi Jackie’yi övgülere boğdu ve onların gerçek dostluğu sayesinde yıllardır bitmeyen bu annelik – anne olamama mevzusu yüzünden kırılan kalbini nasıl onardığını samimiyetle ortaya koydu.