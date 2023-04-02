Yıllar onu yaşlandıramadı: Jennifer Aniston görenleri büyülemeye devam ediyor!

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Dizinin ilk kez yayınlanmasının üzerinden neredeyse 30 yıl geçti ama kimse ne Friends’i unutabildi ne de dizinin başarısında en büyük pay sahibi isimlerin başında gelen Jennifer Aniston’ı… Hatta objektif bir değerlendirme yaparsak Friends sonrası kariyerinde en büyük ilerleme sağlayan isim de zaten o oldu.

Aynı zamanda yakın dost da olan Jennifer Aniston ve Adam Sandler bir kez daha birlikte kamera kaşısına geçtiler

Bugünlerde Adam Sandler’la birlikte başrolünü paylaştığı Murder Mystery 2 filminin tanıtımı için sürekli kameralar karşısında olan, tanıtımlar, galalar ve kırmızı halı davetleri arasında koşuşturan Jennifer Aniston, güzelliğiyle herkesi büyülemeye devam ediyor.

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Hollywood’un ‘yaşlanmayan’ yıldızlarından olan Aniston 54 yaşında ama yarı yaşındaki meslektaşlarına taş çıkaracak bir güzelliğe ve dinamizme sahip. Üstelik bunu başarırken tüm dünya kadınlarını ama özellikle de gösteri dünyası yıldızlarını kıskacına alan estetik furyasına kendini kaptırmıyor ve olabildiğince doğal kalmaya devam ediyor.

Jennifer Aniston son filminin tanıtım etkinliğine yıllardır artık imzası haline gelen gümüş renk bir elbiseyle katldı

2000 yılında evlendiği Brad Piitt’ten, Pitt’in Angelina Jolie ile aşk yaşamaya başlaması yüzünden ayrılan Aniston yıllar boyunca Jolie’yle karşılaştırılmaktan ve yuvası yıkılıp kurban durumuna düşen kadın olarak etiketlenmekten kurtulamadı.

Kendisi de uzun süre bu haberler yüzünden sıkıntılı dönemler geçirmesine rağmen Aniston bir başka meslektaşı, ünlü oyuncu Justin Theroux ile mutluluğu yeniden buldu. 2001’de başlayan bu aşk evlilikle sonuçlandı ancak çift 2017’de boşandı.

Her daim genç ve güzel kalmasının sırrının aslında bu konuya düşündüğümüzden daha az önem vermek olduğunun alını çizen Jennifer Aniston, yıllara meydan okumayı aslında tüm doktorlar tarafından öğütlenen çok temel kurallara uyarak beceriyormuş: İyi uyumak, iyi beslenmek ve aktif bir yaşam sürmek.

Yıllar Jennifer Aniston'ı yaşlandırmadan geçip gidiyor

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Hatta Aniston yıllardır cildi için ‘ne kadar az ürün o kadar sağlıklı bir cilt’ kuralını uyguladığını itiraf ediyor. Basit birkaç kozmetik müdahale dışında geri döndürülemez estetik operasyonlardan uzak duran yıldız oyuncu en büyük sırrının kolajen kullanmak olduğunu itiraf ediyor.

Hücreleri yenileyen ve yaşlanmalarını geciktiren kolajen takviyeleri son yıllarda tüm kadınların gözdesi durumunda. Jennifer Aniston’ın sırlarından bir de yüzünü mümkün olduğunca az yıkamasıymış. Bu ilk bakışta şaşırtıcı gelse de Aniston’ın bu tercihinin mantıklı bir sebebi var.

Jennifer Aniston böyle görünmek için ne kadar çaba harcıyor? Aslında yıldız oyuncunun bakım rutini oldukça basit ve uygulanabilir

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Cildine rutin sabah ve akşam bakımını yapmakla yetinen Jennifer Aniston, yüzünü sürekli yıkamanın ve temizlemek için bir şeyler sürmenin cildin kendi ürettiği sağlıklı yağları yok ettiğini ve bunun da aslında cilde zarar verdiğini söylüyor.

İki evliliğinde de çocuk sahibi olmayan Jennifer Aniston, geçtiğimiz günlerde bu konuyla ilgili de bir açıklama yapmıştı. Bir zamanlar Brad Pitt’le olan evliliğinin güzel yıldız çocuk istemediği için bittiği bile iddia edilmişti. Oysa gerçekler bundan çok başkaydı.

Aslında her zaman çocuk sahibi olmak istediğini anlatan yıldız aktris, bunun kariyeri için vazgeçtiği bir şey olmadığını anlatmıştı. Sürekli olarak çocuk sahibi olma beklentisi içine sokulduğu, bedeniyle ilgili seçimlerinin sorgulandığını ve yaşıyla ilgili çirkin imalara maruz kaldığını anlatan Aniston, bu yüzden çok zor günler hatta yıllar geçirmiş.

Sene 2000, Aniston Friends dizisinden rol arkadaşlarıyla birlikte...

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İlk olarak 2016’da bu konuyla ilgili olarak Huffington Post’a bir makale yazan Aniston, medyada sürekli hakkında hamilelik haberleri çıkmasına değinmişti. “Kadınları sürekli nesneleştirmeniz ve bedenleriyle ilgili verdikleri kararlara böyle saldırmanız çok üzücü ve düşündürücü” satırlarını kaleme alan yıldız 2022’nin sonlarına doğruysa bu konuyla ilgili en son sözünü söylemiş ve herkesi şaşırtan yeni bir açıklama yapmıştı.

Allure dergisinin kapağında yer alan ve uzunca bir röportaj veren Aniston aslında daha önce defalarca hamile kalmaya çalıştığını itiraf etmişti. “Otuzlu ve kırklı yaşlarımda sürekli olarak tüp bebek denemeli yaptım. Çocuk sahibi olmak için çok uğraştım. Bir yandan tıbbi süreçler devam ederken bir yandan hamileliğimi kolaylaştıracak doğal yollar, kocakarı ilaçları bile denedim. Ama bu çabalarımın hiçbiri hamilelikle sonuçlanmadı.”